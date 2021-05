Rokenrolová sieň slávy zverejnila mená laureátov pre rok 2021

Rokenrolová sieň slávy (Rock & Roll Hall of Fame) zverejnila mená interpretov, ktorých v roku 2021 uvedú do tejto hudobnej inštitúcie. Informovala o tom vo štvrtok Rock & Roll Hall of Fame s tým, že pôjde o dosiaľ etnicky najrozmanitejší výber.





Aby mal umelec alebo skupina nárok na uvedenie do siene slávy, musí vydať svoju prvú komerčnú nahrávku najmenej 25 rokov pred rokom nominácie, vysvetľuje stanica BBC.V kategórii interpretov sú nominovaní Foo Fighters, The Go-Go's, JAY-Z, Carole Kingová, Todd Rundgren a Tina Turnerová.Na cenu Musical Excellence Award sú nominovaní LL Cool J, Billy Preston a Randy Rhoads. Na cenu Early Influence Award sú nominovaní Kraftwerk, Gil Scott Hero a Charley Patton.V poradí 36. ročník slávnostného uvedenia do siene slávy rokenrolu sa uskutoční v sobotu 30. októbra 2021 v Clevelande v americkom štáte Ohio.