India bojuje so šírením koronavírusu, zatvorila Tádž Mahal a pozastavila vydávanie víz

17.3.2020 (Webnoviny.sk) - V snahe zabrániť šíreniu nového koronavírusu India uzavrela svoju najikonickejšiu pamiatku Tádž Mahal. Ministerstvo kultúry uviedlo, že mauzóleum denne navštívia tisícky ľudí a je "nevyhnutné ho zavrieť". Okrem Tádž Mahalu v Indii zavreli aj ďalšie významné pamiatky a múzeá.Podľa ministra kultúry Prahlada Patela budú pamiatky zatvorené do 31. marca, pričom po tomto období opatrenie posúdia. Informuje o tom spravodajský portál BBC.India má 114 potvrdených prípadov respiračného ochorenia COVID-19, ktoré nový koronavírus spôsobuje, a dve s ním spojené úmrtia.Zabrániť šíreniu nového koronavírusu sa India snaží aj s ďalšími opatreniami. Na mesiac pozastavila vydávanie všetkých víz, s výnimkou vybraných kategórií, do 15. apríla zablokovala bezvízové cestovanie pre občanov žijúcich v zahraničí a tí, ktorí majú povolenie, musia stráviť 14 dní v karanténe, do 31. marca zavrela školy, univerzity či kiná vo väčšine štátov a na 15. apríla odložila aj začiatok kriketovej súťaže Indian Premier League.Odborníci tvrdia, že je India v kritickom štádiu, keď musí zastaviť komunitný prenos koronavírusu. V krajine dosiaľ otestovali len 6 000 ľudí a mnohí veria, že je to nedostatočné na zastavenie šírenia ochorenia. Podľa expertov je potrebné denne v Indii testovať tisícky ľudí, aby mohli efektívne zastaviť komunitný prenos. Vláda tvrdí, že je pripravená, a už povolila testy aj v súkromných laboratóriách.