Lajčákovo ministerstvo neodporúča Slovákom cestovať, návrat domov môže byť ohrozený

Krajiny prijímajú prísne opatrenia

Musia absolvovať povinnú karanténu

17.3.2020 (Webnoviny.sk) - Ministerstvo zahraničných vecí neodporúča Slovákom kamkoľvek cestovať. Podľa rezortu totiž hrozí, že ich návrat domov môže byť ohrozený. Ministerstvo o tom agentúru SITA informovalo cez tlačový odbor, momentálne platí tretí stupeň rizikového cestovania.Opatrenia súvisia s novým koronavírusom. Slovensko zatiaľ na svojom území eviduje 72 ochorení. Po pondelkovom rokovaní ústredného krízového štábu to povedal premiér Peter Pellegrini ( Smer-SD ).„Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky odporúča občanom SR necestovať do žiadnej krajiny sveta. V súvislosti s dynamickým šírením pandémie infekčného ochorenia spôsobeného koronavírusom vo všetkých krajinách sveta dochádza k prijímaniu prísnych reštrikčných bezpečnostných a zdravotných opatrení krajín spojených s obmedzeniami, respektíve zákazom vstupov do krajín, prechodom štátnych hraníc, funkčnosťou medzinárodného ale aj vnútroštátneho leteckého, vlakového, autobusového a lodného spojenia,“ uvádza ministerstvo.V súvislosti s opatreniami, ktoré zavádzajú viaceré krajiny, hrozí podľa rezortu, že by mohol byť ohrozený návrat ľudí, ktorí by vycestovali.„Z dôvodu nepredvídateľného vývoja prijímania opatrení krajín sveta sa občan Slovenskej republiky, v prípade vycestovania do zahraničia, vystavuje reálnemu riziku nemožnosti alebo obmedzeniam možností návratu zo zahraničia,“ dodal rezort v stanovisku.Ministerstvo tiež pripomína, že od utorkového rána platí, že Slováci, ktorí sa vrátia organizovane v skupinách zo zahraničia, musia absolvovať povinnú 14-dňovú karanténu v štátnom zariadení.