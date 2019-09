India objavila stratený lunárny modul, kontakt sa obnoviť nepodarilo

Ilustračné foto. Foto: TASR Štefan Puškáš Ilustračné foto. Foto: TASR Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bangalúr 7. septembra (TASR) - Indickým expertom sa podarilo na povrchu Mesiaca objaviť stratený lunárny modul Vikrám, zatiaľ s ním však nedokázali obnoviť kontakt. Informoval o tom v nedeľu server Space.com.Komunikácia s pristávacím modulom bezposádkovej kozmickej lode Čandraján-2 sa náhle prerušila v piatok večer SELČ krátko predtým, ako mal pristáť v blízkosti málo preskúmaného mesačného južného pólu. Odvtedy nebolo jasné, čo sa s ním stalo.Indická organizácia pre výskum vesmíru (ISRO) v až nedeľu oznámila, že sa podarilo modul vypátrať. Odfotografovala ho kozmická loď Čandraján-2, ktorá je na obežnej dráhe okolo Mesiaca."Zistili sme polohu pristávacieho modulu Vikrám na mesačnom povrchu a orbiter (Čandraján-2) vyhotovil jeho infračervenú snímku," uviedol riaditeľ ISRO K. Sivan.Experti sa pokúšajú o obnovenie kontaktu s modulom a budú to robiť najmenej 14 dní, zatiaľ sa im však nepodarilo zachytiť nijaký signál. Nie je preto jasné, aký je jeho technický stav.K strate kontaktu došlo počas pristávacieho manévru v čase, keď sa modul nachádzal zhruba dva kilometre nad povrchom Mesiaca. Je preto možné, že sa pokus o mäkké pristátie nevydaril a došlo k havárii.Predstavitelia ISRO zdôraznili, že ak by sa aj potvrdilo nevydarené pristátie, Vikrám aj tak otestoval nové technológie potrebné pre budúce vesmírne misie. Zdôrazňujú, že všetky systémy modulu až do straty kontaktu fungovali bezchybne.Kozmická loď Čandraján-2 s prvým indickým lunárnym pristávacím modulom odštartovala 22. júla. India do prípravy misie investovala v prepočte viac ako 126 miliónov eur. V prípade úspechu by sa po USA, bývalom Sovietskom zväze a Číne stala štvrtou krajinou sveta, ktorej modul dokázal pristáť na mesačnom povrchu.Na palube Vikrámu bolo aj lunárne prieskumné vozidlo, ktoré malo zhromažďovať údaje o vode, mineráloch, skalných útvaroch či o otrasoch mesačného povrchu a na Zem posielať získané dáta aj fotografie.