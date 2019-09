SERIÁL: V Pečovskej Novej Vsi sa zachovali viaceré šľachtické kúrie

Na snímke jedna zo šľachtických kúrií v Pečovskej Novej Vsi, ktorá je v súčasnosti využívaná ako obecný úrad. Pečovská Nová Ves 9. septembra 2019. Foto: TASR Maroš Černý Na snímke jedna zo šľachtických kúrií v Pečovskej Novej Vsi, ktorá je v súčasnosti využívaná ako obecný úrad. Pečovská Nová Ves 9. septembra 2019. Foto: TASR Maroš Černý

Pečovská Nová Ves 9. septembra (TASR) – Päť kúrií v Pečovskej Novej Vsi (okres Sabinov) sa zachovalo ako spomienka na šľachtické rody, ktoré tam v minulosti žili. Jedna zo stavieb slúži ako obecný úrad, ostatné sú v súčasnosti nevyužívané."Po smrti Mikuláša Tarcaia počas Bitky pri Moháči sa vlastníkom Pečovskej Novej Vsi a okolitých panstiev stal posledný mužský potomok z tohto rodu Juraj Tarcai. V boji o uhorský trón sa priklonil na stranu Zápoľského, ale uhorský trón získal Ferdinand I. Habsburský. Ten ako odmenu za služby a podporu v boji o uhorský trón dal Pečovskú Novú Ves a okolité pozemky rodu Péchyovcov, ktorý v obci pôsobil až do 20. storočia," uviedol pre TASR zástupca starostu obce Pečovská Nová Ves Slavomír Karabinoš s tým, že výsledkom ich činnosti bolo niekoľko stavieb a kúrií, ktoré sa v obci zachovali."Najstaršou z nich je stavba zo 16. storočia. Zachovali sa i ďalšie štyri kúrie. Péchyovci podporovali aj rekonštrukciu kostola sv. Ondreja a dodnes sa tam nachádza ich rodinná hrobka. Jeden z členu rodu je však pochovaný pri kaplnke sv. Jána Nepomuckého v obci. Údajne žil tak nemravným životom, že ho odmietli pochovať do rodinnej hrobky," prezradil Karabinoš.Sobášmi sa do Pečovskej Novej Vsi podľa jeho slov dostali ďalšie rody, ktoré obývali kúrie v obci. "Či už je to rod Mariássyovcov, alebo Bornemiszovcov. Žiaľ, pohnuté osudy 20. storočia prispeli k tomu, že potomkovia boli v mnohých prípadoch nútení odísť z Pečovskej Novej Vsi. Napríklad István Bornemisza vo svojich spomienkach hovorí, ako bola po druhej svetovej vojne pristavená vetrieska, ktorá ich násilne, s tými najnevyhnutnejšími vecami, odviezla do Krivan, a neskôr boli vysťahovaní do Popradu. Celý svoj majetok nechali tu a uplatnili si ho až na sklonku života, v reštitúcii," priblížil Karabinoš.Jedna z kúrií slúži v súčasnosti ako obecný úrad, ostatné štyri sú v súkromnom vlastníctve. "Pečovská Nová Ves patrí medzi tri obce na Slovensku s najväčším počtom kultúrnych pamiatok. Dve kúrie boli zničené vo vojnách, takže celkovo tu bolo až sedem kúrií," skonštatoval zástupca starostu.Kúriu zo 16. storočia, ktorá je najstaršou historickou pamiatkou v obci, dal postaviť Gabriel Péchy. Rovnaká stavba sa podľa Karabinoša už nenachádza nikde v strednej Európe."Podobná sa nachádza v Maďarsku, ale je to už ruina. Jej unikát je v tom, že sa dochovala v pôvodnom stave a mnohým pripomína skôr historické budovy z Írska alebo z Veľkej Británie. Plnila čiastočne aj obrannú funkciu. Nie je to klasický kaštieľ, je to kombinácia hradu a kaštieľa," dodal Karabinoš.