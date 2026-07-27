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27. júla 2026
Kandidáti na primátora Košíc sa zhodujú v tom, že medzi najproblematickejšie oblasti v meste patrí doprava a bezpečnosť
Menovali však aj základnú infraštruktúru, stagnáciu a odliv talentov či efektívnosť súčasného modelu dvojúrovňovej samosprávy s 22 mestskými časťami. Kandidáti na
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27.7.2026 (SITA.sk) - Menovali však aj základnú infraštruktúru, stagnáciu a odliv talentov či efektívnosť súčasného modelu dvojúrovňovej samosprávy s 22 mestskými časťami.
Kandidáti na primátora Košíc sa zhodujú v tom, že medzi najproblematickejšie oblasti v meste patrí doprava a bezpečnosť. Vyplýva to z odpovedí, ktoré už ohlásení kandidáti na primátorský post v metropole východu poskytli agentúre SITA. Menovali však aj základnú infraštruktúru, stagnáciu a odliv talentov či efektívnosť súčasného modelu dvojúrovňovej samosprávy s 22 mestskými časťami.
Súčasný primátor Jaroslav Polaček, ktorý sa do tretice chystá obhajovať svoj mandát, menoval ako tri najväčšie výzvy dopravu, bezpečnosť a efektívnosť fungovania samosprávy. V oblasti dopravy by chcel pokračovať v načatej modernizácii MHD, napríklad v podobe obnovy električkových tratí, modernizácii vozidlového parku či budovaní záchytných parkovísk a zlepšovaní cestnej infraštruktúry.
Pokiaľ ide o bezpečnosť, súčasný primátor by rád pokračoval v modernizácii mestskej polície, rozširovaní kamerového systému, ale aj v obnove verejného osvetlenia či pravidelných bezpečnostných obhliadkach mesta. Ako tretiu problematickú oblasť menoval samotné fungovanie mesta.
"Košice potrebujú jednoduchšie, efektívnejšie a digitálne služby, menej byrokracie a jasnejšie rozdelenie kompetencií. Občan by nemal riešiť, ktorý úrad je za čo zodpovedný – služby musia byť dostupné rýchlo, transparentne a na jednom mieste,” uviedol.
V tomto smere pripomenul začatie odbornej verejnej diskusie v jednotlivých mestských častiach o budúcom usporiadaní samosprávy i nezávislú odbornú analýzu fungovania mestských častí, ktorú si mesto nechalo vypracovať, a ktorá ukázala na možnosti efektívnejšieho nastavenia kompetencií a riadenia.
"Mojím cieľom nie je presadzovať riešenia od stola, ale viesť otvorenú diskusiu s obyvateľmi, starostami, poslancami aj odbornou verejnosťou. Výsledkom má byť samospráva, ktorá bude fungovať jednoduchšie, hospodárnejšie a predovšetkým v prospech ľudí,” dodal.
Nezávislý kandidát Miroslav Sabol tiež vníma problematiku mestských častí. "Sme svetový unikát. Živíme 22 starostov, stovky poslancov a aparátov, ktorí prežierajú milióny eur. Riešenie: Okamžite spustím proces zrušenia tohto prežitku,” avizoval v odpovedi pre agentúru SITA. Ušetrené prostriedky by investoval do platov vodičov MHD, opráv ciest a digitalizácie.
Sabol je tiež toho názoru, že "úrad musí slúžiť ľuďom, nie ľudia úradu”. V tomto smere má ambíciu, aby občania vybavili svoje záležitosti jednoduchšie, rýchlejšie a vždy mali prehľad o tom, čo sa deje s ich žiadosťami či podnetmi.
Ak by bol zvolený, plánuje ihneď spustiť digitalizáciu, do troch mesiacov zaviesť pre občanov online sledovanie spisov (tracking), do šiestich mesiacov preklopiť schvaľovanie do digitálnej podoby s nezmazateľnou digitálnou stopou a do roka zdigitalizovať 100 percent podnetov a sťažností. Ako tretiu problematickú oblasť v Košiciach Sabol označil kriminalitu, nelegálne osady a drogy v uliciach.
"Košice čelia akútnemu bezpečnostnému úpadku. Máme tu generačné rozrastanie nelegálnych osád, chátrajúce opustené budovy plné asociálov a tichú epidémiu drog spojenú s pololegalizáciou HHC-P a iných látok, ku ktorým sa nekontrolovateľne dostáva mládež,” uviedol.
Riešenie vidí v prechode od nečinnosti k tvrdej represii a prevencii, vyčistení opustených budov a používaní funkčných modelov na zrušenie nelegálnych osád prostredníctvom cielených projektov z mimorozpočtových zdrojov.
"Bezpečnosť, poriadok a rozum nie sú len volebné heslá ale to, čomu sa chcem reálne venovať. Riešenia týchto problematík si predstavujem v normálnom prístupe k riešeniu problémov Košičanov a v systematickom prístupe od základov až k veľkým víziám, a nie naopak,” uviedol v odpovedi pre agentúru SITA nezávislý kandidát Alexander Riabov.
V oblasti bezpečnosti je podľa neho potrebné zabezpečiť zásadné posilnenie hliadok mestskej polície, ich preškoľovanie i zabezpečenie prevencie. Rovnako menoval aj potrebu identifikovať ohniská vandalizmu v centre i na sídliskách, a cielene proti nim zakročiť.
Riešenie vidí aj v zabezpečení dostatočného osvetlenia ulíc a posilnení monitorovacieho systému. Riabov je tiež za spoluprácu so vznikajúcimi občianskymi hliadkami v úvodných fázach, a to ako doplnku na poli bezpečnosti, smerujúci k ich postupnému zániku či zmene cieľov.
"V meste je veľa neporiadku. Chýbajú smetné koše, dokonca aj centrum mesta je špinavé, ale na druhej strane máme armádu ľudí v nelegálnych osadách, ktorí by sa mohli zapojiť do týchto jednoduchších činností a zlepšiť tak aj vlastný život a prístup ku zodpovednosti. Do tejto oblasti sa prešustrovali milióny eur na kadejaké progresívne ladené projekty, ktoré však uživili iba tých, ktorí na ne žiadali granty a riadili ich. Inak ostali iba na papieri a skutočný stav sa len a len zhoršil. Táto oblasť sa tak musí stať agendou primátora a magistrátu, a nie priživujúcich sa neziskoviek na ľudskom nešťastí,” myslí si kandidát.
V oblasti poriadku tiež zdôraznil nutnosť kosiť trávu, v zime odpratávať sneh a zakročiť proti problémom s hlodavcami. "Rozum znamená, že všetko má svoju postupnosť a majú sa podporovať reálne projekty pri efektívnom využití peňazí a v prvom rade myslieť na bežných ľudí a ich potreby. Napríklad aj na poli katastrofálnej situácie na realitnom trhu pre bežných pracujúcich zodpovedných ľudí, o ktorých sa na konci dňa takmer nik nezaujíma,” dodal.
Kandidát hnutia Progresívne Slovensko Martin Mudrák označil za tri "najväčšie brzdy dnešných Košíc” dopravný chaos, pocit nebezpečenstva v uliciach a odliv mladých talentov z dôvodu stagnácie mesta. V oblasti dopravy a parkovania nepovažuje za riešenie "nekonečné maľovanie čiar a zdieranie vodičov”.
Ak by sa stal primátorom, chce zaviesť Fond mobility, pričom prostriedky vybraté za parkovanie v MČ by v nej aj ostali a smerovali by do stavby modulárnych parkovacích domov a zelene. Pre MHD by chcel zaviesť preferenciu na križovatkách, a tiež zvýšiť čistotu a bezpečnosť spojov. V súvislosti s opravou ciest uviedol ambíciu opravovať ich na základe dát z digitálneho pasportu, od zhotoviteľov by tiež vyžadoval päťročné záruky na kvalitu prác.
"Zrealizujeme reštart mestskej polície. Odbremeníme policajtov od nasadzovania "papúč" (to preberú skenovacie autá a civilní zamestnanci) a pošleme ich do terénu. Zvýšime počet peších hliadok vo vnútroblokoch a parkoch, nasadíme telové kamery (bodycams) pre každého policajta a do 6 mesiacov presvetlíme a vyčistíme nebezpečné a tmavé lokality,” vymenoval Mudrák svoje riešenia pre oblasť bezpečnosti a verejného poriadku.
Venovať by sa chcel aj stagnácii a odlivu talentov. V tomto smere navrhuje spustenie programu Košice Cesta talentu, ktorý by mohol prepojiť základné školy a IT sektor, priemysel a univerzity.
Kandidát hovorí aj o možnosti zriadenia odborného Inštitútu kultúry a prijatí záväzného Dizajn manuálu, ktorý by mesto zbavil vizuálneho smogu. Riešiť chce aj štartovacie bývanie pre mladých učiteľov či odborníkov, drahé bývanie v metropole východu vníma ako obrovský problém.
Starosta Sídliska KVP Ladislav Lörinc, ktorý sa tiež uchádza o primátorskú stoličku, sa s ostatnými kandidátmi zhoduje na oblastiach bezpečnosti a poriadku, dopravy aj fungovania mesta a infraštruktúry. "Košičania sa musia cítiť bezpečne na každom sídlisku aj v centre mesta. Bezpečnosť nebude otázkou šťastia, ale systematickej práce,” zdôraznil.
Jeho ambíciu by v prípade zvolenia bolo vybudovanie moderného mestského kamerového systému s využitím umelej inteligencie, ktorý by včas detekoval rizikové situácie. Reštart podľa Lörinca potrebuje aj mestská polícia, je za viac policajtov v uliciach, lepšie vybavenie i nové riadenie a jasné hodnotenie podľa práce v teréne.
Spomenul tiež obnovu a dopĺňanie verejného osvetlenia, či riešenie nelegálneho vyberania odpadu z kontajnerov a odpadovej turistiky medzi MČ. Verejná doprava podľa kandidáta musí byť spoľahlivá, čistá a bezpečná, dopravný podnik podľa jeho slov potrebuje ozdravenie a profesionálne riadenie, stabilizáciu zamestnancov i obnovu vozového parku novými vozidlami.
"Popri tom musíme konečne začať budovať nové električkové trate, systematicky rozvíjať bezpečné segregované cyklotrasy a pripraviť nové dopravné prepojenia, ktoré odľahčia najviac preťažené časti mesta. Nové výjazdy zo sídlisk, nové prepojenia na osi východ-západ, nový most cez Hornád,” menoval.
Presadzovať chce aj reformu riadenia mesta, a to aj zníženia počtu MČ, odstránenia duplicít a jasného rozdelenia kompetencií. Magistrát by mal podľa Lörinca riešiť stratégiu a veľké investície, MČ zas každodenné služby pre ľudí. Viac prostriedkov by podľa neho malo smerovať aj do systematických opráv ciest, chodníkov a verejných priestranstiev.
Kandidátka Lenka Kovačevičová do uzávierky neposkytla odpovede na zaslané otázky.
Zdroj: SITA.sk - Kandidáti na primátora Košíc sa zhodujú v tom, že medzi najproblematickejšie oblasti v meste patrí doprava a bezpečnosť © SITA Všetky práva vyhradené.
Kandidáti na primátora Košíc sa zhodujú v tom, že medzi najproblematickejšie oblasti v meste patrí doprava a bezpečnosť. Vyplýva to z odpovedí, ktoré už ohlásení kandidáti na primátorský post v metropole východu poskytli agentúre SITA. Menovali však aj základnú infraštruktúru, stagnáciu a odliv talentov či efektívnosť súčasného modelu dvojúrovňovej samosprávy s 22 mestskými časťami.
Polaček menoval tri najväčšie výzvy
Súčasný primátor Jaroslav Polaček, ktorý sa do tretice chystá obhajovať svoj mandát, menoval ako tri najväčšie výzvy dopravu, bezpečnosť a efektívnosť fungovania samosprávy. V oblasti dopravy by chcel pokračovať v načatej modernizácii MHD, napríklad v podobe obnovy električkových tratí, modernizácii vozidlového parku či budovaní záchytných parkovísk a zlepšovaní cestnej infraštruktúry.
Pokiaľ ide o bezpečnosť, súčasný primátor by rád pokračoval v modernizácii mestskej polície, rozširovaní kamerového systému, ale aj v obnove verejného osvetlenia či pravidelných bezpečnostných obhliadkach mesta. Ako tretiu problematickú oblasť menoval samotné fungovanie mesta.
"Košice potrebujú jednoduchšie, efektívnejšie a digitálne služby, menej byrokracie a jasnejšie rozdelenie kompetencií. Občan by nemal riešiť, ktorý úrad je za čo zodpovedný – služby musia byť dostupné rýchlo, transparentne a na jednom mieste,” uviedol.
V tomto smere pripomenul začatie odbornej verejnej diskusie v jednotlivých mestských častiach o budúcom usporiadaní samosprávy i nezávislú odbornú analýzu fungovania mestských častí, ktorú si mesto nechalo vypracovať, a ktorá ukázala na možnosti efektívnejšieho nastavenia kompetencií a riadenia.
"Mojím cieľom nie je presadzovať riešenia od stola, ale viesť otvorenú diskusiu s obyvateľmi, starostami, poslancami aj odbornou verejnosťou. Výsledkom má byť samospráva, ktorá bude fungovať jednoduchšie, hospodárnejšie a predovšetkým v prospech ľudí,” dodal.
Sabol tiež vníma problematiku mestských častí
Nezávislý kandidát Miroslav Sabol tiež vníma problematiku mestských častí. "Sme svetový unikát. Živíme 22 starostov, stovky poslancov a aparátov, ktorí prežierajú milióny eur. Riešenie: Okamžite spustím proces zrušenia tohto prežitku,” avizoval v odpovedi pre agentúru SITA. Ušetrené prostriedky by investoval do platov vodičov MHD, opráv ciest a digitalizácie.
Sabol je tiež toho názoru, že "úrad musí slúžiť ľuďom, nie ľudia úradu”. V tomto smere má ambíciu, aby občania vybavili svoje záležitosti jednoduchšie, rýchlejšie a vždy mali prehľad o tom, čo sa deje s ich žiadosťami či podnetmi.
Ak by bol zvolený, plánuje ihneď spustiť digitalizáciu, do troch mesiacov zaviesť pre občanov online sledovanie spisov (tracking), do šiestich mesiacov preklopiť schvaľovanie do digitálnej podoby s nezmazateľnou digitálnou stopou a do roka zdigitalizovať 100 percent podnetov a sťažností. Ako tretiu problematickú oblasť v Košiciach Sabol označil kriminalitu, nelegálne osady a drogy v uliciach.
"Košice čelia akútnemu bezpečnostnému úpadku. Máme tu generačné rozrastanie nelegálnych osád, chátrajúce opustené budovy plné asociálov a tichú epidémiu drog spojenú s pololegalizáciou HHC-P a iných látok, ku ktorým sa nekontrolovateľne dostáva mládež,” uviedol.
Riešenie vidí v prechode od nečinnosti k tvrdej represii a prevencii, vyčistení opustených budov a používaní funkčných modelov na zrušenie nelegálnych osád prostredníctvom cielených projektov z mimorozpočtových zdrojov.
Riabov: V meste je veľa neporiadku
"Bezpečnosť, poriadok a rozum nie sú len volebné heslá ale to, čomu sa chcem reálne venovať. Riešenia týchto problematík si predstavujem v normálnom prístupe k riešeniu problémov Košičanov a v systematickom prístupe od základov až k veľkým víziám, a nie naopak,” uviedol v odpovedi pre agentúru SITA nezávislý kandidát Alexander Riabov.
V oblasti bezpečnosti je podľa neho potrebné zabezpečiť zásadné posilnenie hliadok mestskej polície, ich preškoľovanie i zabezpečenie prevencie. Rovnako menoval aj potrebu identifikovať ohniská vandalizmu v centre i na sídliskách, a cielene proti nim zakročiť.
Riešenie vidí aj v zabezpečení dostatočného osvetlenia ulíc a posilnení monitorovacieho systému. Riabov je tiež za spoluprácu so vznikajúcimi občianskymi hliadkami v úvodných fázach, a to ako doplnku na poli bezpečnosti, smerujúci k ich postupnému zániku či zmene cieľov.
"V meste je veľa neporiadku. Chýbajú smetné koše, dokonca aj centrum mesta je špinavé, ale na druhej strane máme armádu ľudí v nelegálnych osadách, ktorí by sa mohli zapojiť do týchto jednoduchších činností a zlepšiť tak aj vlastný život a prístup ku zodpovednosti. Do tejto oblasti sa prešustrovali milióny eur na kadejaké progresívne ladené projekty, ktoré však uživili iba tých, ktorí na ne žiadali granty a riadili ich. Inak ostali iba na papieri a skutočný stav sa len a len zhoršil. Táto oblasť sa tak musí stať agendou primátora a magistrátu, a nie priživujúcich sa neziskoviek na ľudskom nešťastí,” myslí si kandidát.
V oblasti poriadku tiež zdôraznil nutnosť kosiť trávu, v zime odpratávať sneh a zakročiť proti problémom s hlodavcami. "Rozum znamená, že všetko má svoju postupnosť a majú sa podporovať reálne projekty pri efektívnom využití peňazí a v prvom rade myslieť na bežných ľudí a ich potreby. Napríklad aj na poli katastrofálnej situácie na realitnom trhu pre bežných pracujúcich zodpovedných ľudí, o ktorých sa na konci dňa takmer nik nezaujíma,” dodal.
Mudrák vymenoval tri najväčšie brzdy Košíc
Kandidát hnutia Progresívne Slovensko Martin Mudrák označil za tri "najväčšie brzdy dnešných Košíc” dopravný chaos, pocit nebezpečenstva v uliciach a odliv mladých talentov z dôvodu stagnácie mesta. V oblasti dopravy a parkovania nepovažuje za riešenie "nekonečné maľovanie čiar a zdieranie vodičov”.
Ak by sa stal primátorom, chce zaviesť Fond mobility, pričom prostriedky vybraté za parkovanie v MČ by v nej aj ostali a smerovali by do stavby modulárnych parkovacích domov a zelene. Pre MHD by chcel zaviesť preferenciu na križovatkách, a tiež zvýšiť čistotu a bezpečnosť spojov. V súvislosti s opravou ciest uviedol ambíciu opravovať ich na základe dát z digitálneho pasportu, od zhotoviteľov by tiež vyžadoval päťročné záruky na kvalitu prác.
"Zrealizujeme reštart mestskej polície. Odbremeníme policajtov od nasadzovania "papúč" (to preberú skenovacie autá a civilní zamestnanci) a pošleme ich do terénu. Zvýšime počet peších hliadok vo vnútroblokoch a parkoch, nasadíme telové kamery (bodycams) pre každého policajta a do 6 mesiacov presvetlíme a vyčistíme nebezpečné a tmavé lokality,” vymenoval Mudrák svoje riešenia pre oblasť bezpečnosti a verejného poriadku.
Venovať by sa chcel aj stagnácii a odlivu talentov. V tomto smere navrhuje spustenie programu Košice Cesta talentu, ktorý by mohol prepojiť základné školy a IT sektor, priemysel a univerzity.
Kandidát hovorí aj o možnosti zriadenia odborného Inštitútu kultúry a prijatí záväzného Dizajn manuálu, ktorý by mesto zbavil vizuálneho smogu. Riešiť chce aj štartovacie bývanie pre mladých učiteľov či odborníkov, drahé bývanie v metropole východu vníma ako obrovský problém.
Lörinc: Košičania sa musia cítiť bezpečne
Starosta Sídliska KVP Ladislav Lörinc, ktorý sa tiež uchádza o primátorskú stoličku, sa s ostatnými kandidátmi zhoduje na oblastiach bezpečnosti a poriadku, dopravy aj fungovania mesta a infraštruktúry. "Košičania sa musia cítiť bezpečne na každom sídlisku aj v centre mesta. Bezpečnosť nebude otázkou šťastia, ale systematickej práce,” zdôraznil.
Jeho ambíciu by v prípade zvolenia bolo vybudovanie moderného mestského kamerového systému s využitím umelej inteligencie, ktorý by včas detekoval rizikové situácie. Reštart podľa Lörinca potrebuje aj mestská polícia, je za viac policajtov v uliciach, lepšie vybavenie i nové riadenie a jasné hodnotenie podľa práce v teréne.
Spomenul tiež obnovu a dopĺňanie verejného osvetlenia, či riešenie nelegálneho vyberania odpadu z kontajnerov a odpadovej turistiky medzi MČ. Verejná doprava podľa kandidáta musí byť spoľahlivá, čistá a bezpečná, dopravný podnik podľa jeho slov potrebuje ozdravenie a profesionálne riadenie, stabilizáciu zamestnancov i obnovu vozového parku novými vozidlami.
"Popri tom musíme konečne začať budovať nové električkové trate, systematicky rozvíjať bezpečné segregované cyklotrasy a pripraviť nové dopravné prepojenia, ktoré odľahčia najviac preťažené časti mesta. Nové výjazdy zo sídlisk, nové prepojenia na osi východ-západ, nový most cez Hornád,” menoval.
Presadzovať chce aj reformu riadenia mesta, a to aj zníženia počtu MČ, odstránenia duplicít a jasného rozdelenia kompetencií. Magistrát by mal podľa Lörinca riešiť stratégiu a veľké investície, MČ zas každodenné služby pre ľudí. Viac prostriedkov by podľa neho malo smerovať aj do systematických opráv ciest, chodníkov a verejných priestranstiev.
Kandidátka Lenka Kovačevičová do uzávierky neposkytla odpovede na zaslané otázky.
Zdroj: SITA.sk - Kandidáti na primátora Košíc sa zhodujú v tom, že medzi najproblematickejšie oblasti v meste patrí doprava a bezpečnosť © SITA Všetky práva vyhradené.
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