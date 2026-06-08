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08. júna 2026
Indické vrtuľníky evakuovali pri pobreží Ománu 24 námorníkov z horiaceho tankera
Požiar vypukol na tankeri v Ománskom zálive počas pretrvávajúceho napätia okolo Hormuzského prielivu. Vrtuľníky indického námorníctva evakuovali
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Vrtuľníky indického námorníctva evakuovali v pondelok 24 námorníkov z horiaceho tankera pri pobreží Ománu. Informovali o tom indické úrady, ktoré zatiaľ nezverejnili príčinu požiaru.
Indické ministerstvo prístavov, lodnej dopravy a vodných ciest uviedlo, že požiar na tankeri MT Marivex plaviacom sa pod vlajkou Palau nahlásili približne o 13.30 hod. miestneho času (11.30 hod. SELČ).
„Na plavidle MT Marivex bol hlásený požiar. Na palube bolo 24 indických námorníkov a všetci sú v bezpečí,“ povedal predstaviteľ ministerstva Opeš Kumar Šarma.
Oheň a hustý dym
Zábery zverejnené odborovou organizáciou námorníkov ukazovali, ako posádku vyzdvihujú z lode vrtuľníky, zatiaľ čo z veliteľského mostíka a obytných priestorov stúpal hustý čierny dym.
Podľa systému MarineTraffic sa tanker nachádzal pri pobreží Ománu južne od hlavného mesta Maskat. Indické úrady neposkytli informácie o rozsahu poškodenia plavidla ani o možnej príčine požiaru.
Zvýšené napätie
K incidentu došlo v období zvýšeného napätia v regióne po tom, čo Irán od vypuknutia vojny so Spojenými štátmi a Izraelom výrazne obmedzil lodnú dopravu cez Hormuzský prieliv.
Strategická námorná trasa je kľúčová pre prepravu svetových dodávok ropy a skvapalneného zemného plynu.
Fotogaléria k článku:
href="https://sita.sk/fotogaleria/utok-na-iran-a-napatie-na-blizkom-vychode-fotografie/">Útok na Irán a napätie na Blízkom východe (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Indické vrtuľníky evakuovali pri pobreží Ománu 24 námorníkov z horiaceho tankera © SITA Všetky práva vyhradené.
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