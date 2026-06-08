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 24hod.sk    Zo zahraničia

08. júna 2026

Indické vrtuľníky evakuovali pri pobreží Ománu 24 námorníkov z horiaceho tankera


Tagy: Hormuzský prieliv Napätie na Blízkom východe Ománsky záliv Ropný tanker Záchranná akcia

Požiar vypukol na tankeri v Ománskom zálive počas pretrvávajúceho napätia okolo Hormuzského prielivu. Vrtuľníky indického námorníctva evakuovali



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gettyimages 480374290 676x451 8.6.2026 (SITA.sk) - Požiar vypukol na tankeri v Ománskom zálive počas pretrvávajúceho napätia okolo Hormuzského prielivu.

Vrtuľníky indického námorníctva evakuovali v pondelok 24 námorníkov z horiaceho tankera pri pobreží Ománu. Informovali o tom indické úrady, ktoré zatiaľ nezverejnili príčinu požiaru.


Indické ministerstvo prístavov, lodnej dopravy a vodných ciest uviedlo, že požiar na tankeri MT Marivex plaviacom sa pod vlajkou Palau nahlásili približne o 13.30 hod. miestneho času (11.30 hod. SELČ).


„Na plavidle MT Marivex bol hlásený požiar. Na palube bolo 24 indických námorníkov a všetci sú v bezpečí,“ povedal predstaviteľ ministerstva Opeš Kumar Šarma.



Oheň a hustý dym


Zábery zverejnené odborovou organizáciou námorníkov ukazovali, ako posádku vyzdvihujú z lode vrtuľníky, zatiaľ čo z veliteľského mostíka a obytných priestorov stúpal hustý čierny dym.



Podľa systému MarineTraffic sa tanker nachádzal pri pobreží Ománu južne od hlavného mesta Maskat. Indické úrady neposkytli informácie o rozsahu poškodenia plavidla ani o možnej príčine požiaru.



Zvýšené napätie


K incidentu došlo v období zvýšeného napätia v regióne po tom, čo Irán od vypuknutia vojny so Spojenými štátmi a Izraelom výrazne obmedzil lodnú dopravu cez Hormuzský prieliv.



Strategická námorná trasa je kľúčová pre prepravu svetových dodávok ropy a skvapalneného zemného plynu.




Fotogaléria k článku:




href="https://sita.sk/fotogaleria/utok-na-iran-a-napatie-na-blizkom-vychode-fotografie/">Útok na Irán a napätie na Blízkom východe (fotografie)





Zdroj: SITA.sk - Indické vrtuľníky evakuovali pri pobreží Ománu 24 námorníkov z horiaceho tankera © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Hormuzský prieliv Napätie na Blízkom východe Ománsky záliv Ropný tanker Záchranná akcia
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