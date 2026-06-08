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08. júna 2026

Ruské útoky neďaleko frontu zabili na Ukrajine štyroch civilistov vrátane staršieho cyklistu


Tagy: Civilné obete Rusko-ukrajinský konflikt útoky dronmi Vojna na Ukrajine

Medzi viac než 30 zranenými sú aj deti, terčom útokov boli obytné domy aj civilná infraštruktúra. Ruské ...



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russia_ukraine_war_56975 676x451 8.6.2026 (SITA.sk) - Medzi viac než 30 zranenými sú aj deti, terčom útokov boli obytné domy aj civilná infraštruktúra.

Ruské útoky pri frontovej línii na Ukrajine si v pondelok vyžiadali najmenej štyroch civilistov a viac než 30 zranených. Medzi obeťami je aj 71-ročný muž, ktorý zahynul počas jazdy na bicykli. Informovali o tom ukrajinské úrady.


V Záporoží zahynuli pri útoku na obytný dom dve ženy a medzi 18 zranenými sú aj štyri deti vo veku od päť do 12 rokov. Oznámil to gubernátor Záporožskej oblasti Ivan Fedorov.


Na sociálnych sieťach zverejnil fotografie tiel prikrytých plachtami a zničeného obytného domu v centre mesta, ktoré sa nachádza približne 25 kilometrov od ruských pozícií.



Mŕtvi a zranení


V Sumskej oblasti na severovýchode Ukrajiny hlásili úrady útok mínometmi a dronmi na okres Seredyna-Buda. „V dôsledku nepriateľského útoku zahynul 71-ročný miestny obyvateľ, ktorý jazdil na bicykli,“ uviedol gubernátor Oleh Hryhorov.


Ďalší človek zahynul a štyria utrpeli zranenia pri útoku na bytový dom, banku a obchod v meste Nikopoľ v Dnepropetrovskej oblasti, oznámil šéf vojenskej správy Oleksandr Hanža.


Najmenej sedem zranených hlásili úrady po útokoch v Sloviansku v Doneckej oblasti a ďalších troch v Odeskej oblasti.



Útoky pribúdajú


Ruské útoky proti civilným cieľom sa v posledných mesiacoch zintenzívnili. Ukrajina zároveň pokračuje v dronových útokoch hlboko na ruskom území, ktoré podľa Kyjeva smerujú najmä proti vojenským a energetickým objektom.


Podľa údajov Organizácie Spojených národov (OSN) zverejnených v apríli zahynulo od začiatku ruskej invázie vo februári 2022 najmenej 15 850 civilistov na územiach kontrolovaných Ukrajinou.


V oblastiach okupovaných Ruskom eviduje OSN viac než 2 800 obetí. Celkový počet zranených presiahol 44 800 ľudí.




Zdroj: SITA.sk - Ruské útoky neďaleko frontu zabili na Ukrajine štyroch civilistov vrátane staršieho cyklistu © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Civilné obete Rusko-ukrajinský konflikt útoky dronmi Vojna na Ukrajine
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