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08. júna 2026
Ruské útoky neďaleko frontu zabili na Ukrajine štyroch civilistov vrátane staršieho cyklistu
Medzi viac než 30 zranenými sú aj deti, terčom útokov boli obytné domy aj civilná infraštruktúra. Ruské ...
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Ruské útoky pri frontovej línii na Ukrajine si v pondelok vyžiadali najmenej štyroch civilistov a viac než 30 zranených. Medzi obeťami je aj 71-ročný muž, ktorý zahynul počas jazdy na bicykli. Informovali o tom ukrajinské úrady.
V Záporoží zahynuli pri útoku na obytný dom dve ženy a medzi 18 zranenými sú aj štyri deti vo veku od päť do 12 rokov. Oznámil to gubernátor Záporožskej oblasti Ivan Fedorov.
Na sociálnych sieťach zverejnil fotografie tiel prikrytých plachtami a zničeného obytného domu v centre mesta, ktoré sa nachádza približne 25 kilometrov od ruských pozícií.
Mŕtvi a zranení
V Sumskej oblasti na severovýchode Ukrajiny hlásili úrady útok mínometmi a dronmi na okres Seredyna-Buda. „V dôsledku nepriateľského útoku zahynul 71-ročný miestny obyvateľ, ktorý jazdil na bicykli,“ uviedol gubernátor Oleh Hryhorov.
Ďalší človek zahynul a štyria utrpeli zranenia pri útoku na bytový dom, banku a obchod v meste Nikopoľ v Dnepropetrovskej oblasti, oznámil šéf vojenskej správy Oleksandr Hanža.
Najmenej sedem zranených hlásili úrady po útokoch v Sloviansku v Doneckej oblasti a ďalších troch v Odeskej oblasti.
Útoky pribúdajú
Ruské útoky proti civilným cieľom sa v posledných mesiacoch zintenzívnili. Ukrajina zároveň pokračuje v dronových útokoch hlboko na ruskom území, ktoré podľa Kyjeva smerujú najmä proti vojenským a energetickým objektom.
Podľa údajov Organizácie Spojených národov (OSN) zverejnených v apríli zahynulo od začiatku ruskej invázie vo februári 2022 najmenej 15 850 civilistov na územiach kontrolovaných Ukrajinou.
V oblastiach okupovaných Ruskom eviduje OSN viac než 2 800 obetí. Celkový počet zranených presiahol 44 800 ľudí.
Zdroj: SITA.sk - Ruské útoky neďaleko frontu zabili na Ukrajine štyroch civilistov vrátane staršieho cyklistu © SITA Všetky práva vyhradené.
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