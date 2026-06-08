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Speváčka s medzinárodným potenciálom: Lucia Gibarti predstavuje silnú novinku „Je to láska“
Tagy: Hudba
Charizmatická speváčka Lucia Gibarti patrí medzi nové výrazné tváre slovenskej hudobnej scény. Charizmatická speváčka Lucia Gibarti patrí medzi nové výrazné tváre slovenskej hudobnej scény ...
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8.6.2026 (SITA.sk) - Charizmatická speváčka Lucia Gibarti patrí medzi nové výrazné tváre slovenskej hudobnej scény.
Charizmatická speváčka Lucia Gibarti patrí medzi nové výrazné tváre slovenskej hudobnej scény a čoraz častejšie sa o nej hovorí ako o speváčke s medzinárodným potenciálom. Nová hudobná hviezda, ktorá zaujala nezameniteľným hlasom, ženskou energiou aj emotívnou autorskou tvorbou, prichádza s novým singlom "Je to láska". Intímna novinka nadväzuje na úspešné skladby z debutového albumu GIBARTI a ukazuje Luciu Gibarti v doteraz najosobnejšej polohe – citlivej, vášnivej a autentickej.
Speváčka a skladateľka, ktorá uspela aj v prestížnej americkej súťaži International Songwriting Competition a dostala sa do playlistov v New York City, potvrdzuje, že jej meno bude na slovenskej aj zahraničnej hudobnej scéne počuť čoraz viac. Po úspešných skladbách "Odletieť" a "Mesiac nad horou" prichádza Lucia Gibarti s novinkou "Je to láska" ktorá nesie silný emocionálny odkaz a zároveň moderný zvuk s výraznou atmosférou. Autorkou hudby aj textu je samotná speváčka, ktorá vo svojej tvorbe dlhodobo stavia na úprimnosti, silných emóciách a autentickom prežívaní.
"Nová slovenská skladba pre mňa predstavuje veľmi osobnú výpoveď o pocite, ktorý sa nedá presne pomenovať ani uchopiť. Láska v nej pre mňa nie je istota, ale prchavý moment. Objaví sa nečakane, zasvieti na cestu vtedy, keď som na pochybách, a rovnako rýchlo môže aj odísť," opisuje Lucia Gibarti.
Skladba vznikala v štúdiu PARENTALS Studio a na jej finálnej podobe sa podieľala kapela Lucia Gibarti Band spolu s producentom Miroslavom Felberom a gitaristom Radom Šulekom. Basové linky nahral Martin Samuely, klávesové party Rasťo Boroš a bicie Adrián Polovka. O mastering sa postaral Peter Halgaš.
"Je to láska" nadväzuje na emocionálnu líniu, ktorú som predstavila už na svojom debutovom albume GIBARTI, vydanom v októbri 2025. Nová skladba však ide ešte viac do hĺbky a ponúka intímnejší pohľad na môj vnútorný svet," vysvetľuje talentovaná Lucia
Impulz k vytvoreniu slovenského textu prišiel od manažéra Jožko Šeba, ktorého demoverzia skladby okamžite oslovila.
"Jeho podpora a presvedčenie o potenciáli skladby boli dôležitým momentom pri jej ďalšom vývoji a finálnom smerovaní," dodáva speváčka.
Silnú atmosféru má aj lyric video, ktoré vzniklo v réžii samotnej Lucie Gibarti. Nakrútila ho na jeden autentický záber kamerou umiestnenou na spätnom zrkadle auta. Minimalistické spracovanie necháva vyniknúť silu textu aj emóciu skladby.
"Inšpiráciou bolo pre mňa šoférovanie, čas, ktorý sa pre mňa stal priestorom na úprimné rozhovory so sebou samou. Práve za volantom, v tichu a pohybe, prichádzajú myšlienky, ktoré sa inde ťažko pomenúvajú. Tento motív sa preniesol aj do samotného lyrics videa. Cesta sa tak stáva metaforou môjho vnútorného prežívania aj rozhodnutí, ktoré v živote robím," prezradila Lucia Gibarti.
Speváčka patrí medzi umelkyne, ktoré dokážu spojiť ženskosť, temperament a silnú emóciu do jedného autentického umeleckého prejavu. Na prvý pohľad zaujme charizmou a prirodzeným šarmom, no skutočná sila jej osobnosti sa naplno odhaľuje práve v hudbe, ktorú tvorí s absolútnou úprimnosťou a vášňou. Ako dlhoročná členka kapely Hrdza prináša na pódiá energiu a výrazný temperament, no vo svojej sólovej tvorbe ukazuje ešte intímnejšiu a zmyselnejšiu stránku svojej umeleckej osobnosti. S projektom Lucia Gibarti Band vytvára atmosféru plnú vášne, ženského magnetizmu a hudobnej intenzity, ktorá zostáva v poslucháčovi ešte dlho po doznení posledných tónov.
Významným úspechom speváčky je aj medzinárodné uznanie anglickej verzie skladby "Je to láska" s názvom Smile. Pieseň sa prebojovala do semifinále prestížnej americkej súťaže International Songwriting Competition, ktorá patrí medzi najväčšie autorské súťaže na svete a každoročne prijíma približne 18-tisíc skladieb z viac ako 120 krajín. Do semifinále sa pritom dostane len asi desať percent prihlásených piesní, čo potvrdzuje silný medzinárodný potenciál jej tvorby. Ďalším úspechom bolo zaradenie skladby do playlistu TOP 100 New York City na platforme Apple Music, kde sa držala niekoľko týždňov. Začiatok formulára
Spodná časť formuláraFanúšikovia budú môcť Luciu Gibarti vidieť najbližšie na koncertoch kapely Hrdza aj na vystúpeniach jej vlastného projektu Lucia Gibarti Band, kde prináša spojenie silnej emócie, ženského magnetizmu a autentického hudobného prejavu. Speváčka zároveň avizuje ďalšie nové skladby, ktoré plánuje predstaviť v najbližšom období.
Všetky informácie o Lucii Gibarti: www.luciagibarti.com
Instagram: https://www.instagram.com/lucia_gibarti/
Facebook: https://www.facebook.com/luciagibartiofficial/
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Speváčka s medzinárodným potenciálom: Lucia Gibarti predstavuje silnú novinku „Je to láska“ © SITA Všetky práva vyhradené.
Charizmatická speváčka Lucia Gibarti patrí medzi nové výrazné tváre slovenskej hudobnej scény a čoraz častejšie sa o nej hovorí ako o speváčke s medzinárodným potenciálom. Nová hudobná hviezda, ktorá zaujala nezameniteľným hlasom, ženskou energiou aj emotívnou autorskou tvorbou, prichádza s novým singlom "Je to láska". Intímna novinka nadväzuje na úspešné skladby z debutového albumu GIBARTI a ukazuje Luciu Gibarti v doteraz najosobnejšej polohe – citlivej, vášnivej a autentickej.
Speváčka a skladateľka, ktorá uspela aj v prestížnej americkej súťaži International Songwriting Competition a dostala sa do playlistov v New York City, potvrdzuje, že jej meno bude na slovenskej aj zahraničnej hudobnej scéne počuť čoraz viac. Po úspešných skladbách "Odletieť" a "Mesiac nad horou" prichádza Lucia Gibarti s novinkou "Je to láska" ktorá nesie silný emocionálny odkaz a zároveň moderný zvuk s výraznou atmosférou. Autorkou hudby aj textu je samotná speváčka, ktorá vo svojej tvorbe dlhodobo stavia na úprimnosti, silných emóciách a autentickom prežívaní.
"Nová slovenská skladba pre mňa predstavuje veľmi osobnú výpoveď o pocite, ktorý sa nedá presne pomenovať ani uchopiť. Láska v nej pre mňa nie je istota, ale prchavý moment. Objaví sa nečakane, zasvieti na cestu vtedy, keď som na pochybách, a rovnako rýchlo môže aj odísť," opisuje Lucia Gibarti.
Skladba vznikala v štúdiu PARENTALS Studio a na jej finálnej podobe sa podieľala kapela Lucia Gibarti Band spolu s producentom Miroslavom Felberom a gitaristom Radom Šulekom. Basové linky nahral Martin Samuely, klávesové party Rasťo Boroš a bicie Adrián Polovka. O mastering sa postaral Peter Halgaš.
"Je to láska" nadväzuje na emocionálnu líniu, ktorú som predstavila už na svojom debutovom albume GIBARTI, vydanom v októbri 2025. Nová skladba však ide ešte viac do hĺbky a ponúka intímnejší pohľad na môj vnútorný svet," vysvetľuje talentovaná Lucia
Impulz k vytvoreniu slovenského textu prišiel od manažéra Jožko Šeba, ktorého demoverzia skladby okamžite oslovila.
"Jeho podpora a presvedčenie o potenciáli skladby boli dôležitým momentom pri jej ďalšom vývoji a finálnom smerovaní," dodáva speváčka.
Silnú atmosféru má aj lyric video, ktoré vzniklo v réžii samotnej Lucie Gibarti. Nakrútila ho na jeden autentický záber kamerou umiestnenou na spätnom zrkadle auta. Minimalistické spracovanie necháva vyniknúť silu textu aj emóciu skladby.
"Inšpiráciou bolo pre mňa šoférovanie, čas, ktorý sa pre mňa stal priestorom na úprimné rozhovory so sebou samou. Práve za volantom, v tichu a pohybe, prichádzajú myšlienky, ktoré sa inde ťažko pomenúvajú. Tento motív sa preniesol aj do samotného lyrics videa. Cesta sa tak stáva metaforou môjho vnútorného prežívania aj rozhodnutí, ktoré v živote robím," prezradila Lucia Gibarti.
Speváčka patrí medzi umelkyne, ktoré dokážu spojiť ženskosť, temperament a silnú emóciu do jedného autentického umeleckého prejavu. Na prvý pohľad zaujme charizmou a prirodzeným šarmom, no skutočná sila jej osobnosti sa naplno odhaľuje práve v hudbe, ktorú tvorí s absolútnou úprimnosťou a vášňou. Ako dlhoročná členka kapely Hrdza prináša na pódiá energiu a výrazný temperament, no vo svojej sólovej tvorbe ukazuje ešte intímnejšiu a zmyselnejšiu stránku svojej umeleckej osobnosti. S projektom Lucia Gibarti Band vytvára atmosféru plnú vášne, ženského magnetizmu a hudobnej intenzity, ktorá zostáva v poslucháčovi ešte dlho po doznení posledných tónov.
Významným úspechom speváčky je aj medzinárodné uznanie anglickej verzie skladby "Je to láska" s názvom Smile. Pieseň sa prebojovala do semifinále prestížnej americkej súťaže International Songwriting Competition, ktorá patrí medzi najväčšie autorské súťaže na svete a každoročne prijíma približne 18-tisíc skladieb z viac ako 120 krajín. Do semifinále sa pritom dostane len asi desať percent prihlásených piesní, čo potvrdzuje silný medzinárodný potenciál jej tvorby. Ďalším úspechom bolo zaradenie skladby do playlistu TOP 100 New York City na platforme Apple Music, kde sa držala niekoľko týždňov. Začiatok formulára
Spodná časť formuláraFanúšikovia budú môcť Luciu Gibarti vidieť najbližšie na koncertoch kapely Hrdza aj na vystúpeniach jej vlastného projektu Lucia Gibarti Band, kde prináša spojenie silnej emócie, ženského magnetizmu a autentického hudobného prejavu. Speváčka zároveň avizuje ďalšie nové skladby, ktoré plánuje predstaviť v najbližšom období.
Všetky informácie o Lucii Gibarti: www.luciagibarti.com
Instagram: https://www.instagram.com/lucia_gibarti/
Facebook: https://www.facebook.com/luciagibartiofficial/
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Speváčka s medzinárodným potenciálom: Lucia Gibarti predstavuje silnú novinku „Je to láska“ © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Hudba
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