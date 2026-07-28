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28. júla 2026
Indický minister žaluje spoločnosť Meta za údajnú očierňovaciu kampaň
Tagy: Benzín etanol Indická vláda Žaloba
Nitin Gadkari žiada odškodné za príspevky a zmanipulované videá, ktoré ho spájali s kontroverzným programom primiešavania etanolu do benzínu. Indický minister cestnej dopravy Nitin Gadkari podal ...
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28.7.2026 (SITA.sk) - Nitin Gadkari žiada odškodné za príspevky a zmanipulované videá, ktoré ho spájali s kontroverzným programom primiešavania etanolu do benzínu.
Indický minister cestnej dopravy Nitin Gadkari podal žalobu na spoločnosť Meta a ďalšie technologické firmy, od ktorých žiada odškodné vo výške 110 miliónov rupií za údajne ohováračské príspevky na sociálnych sieťach.
Tvrdí, že nepravdivo spájali jeho osobu s vládnym programom zavádzania paliva E20 obsahujúceho 20 percent etanolu.
Žalobu podal na Najvyššom súde v Bombaji. Podľa jeho kancelárie sa na internete šírili zmanipulované príspevky a videá typu „deepfake“, ktoré ho vykresľovali ako osobu zodpovednú za zavedenie programu E20 a zároveň tvrdili, že z neho spolu s rodinou finančne profituje.
Minister tvrdí, že tieto materiály vážne poškodili jeho povesť, a preto žiada finančné odškodnenie. Spoločnosť Meta sa k žalobe bezprostredne nevyjadrila.
Indická vláda presadzuje program E20 s cieľom znížiť závislosť krajiny od dovozu ropy a obmedziť emisie.
Benzín s 20-percentným podielom etanolu sa však dostal pod paľbu kritiky po tom, ako sa na sociálnych sieťach začali šíriť tvrdenia, že poškodzuje motory a zvyšuje náklady na údržbu vozidiel skonštruovaných pre palivá s nižším obsahom etanolu.
Okrem spoločnosti Meta, ktorá vlastní sociálne siete Facebook a Instagram, žaloba podľa indických médií smeruje aj proti spoločnostiam X, Google a ďalším subjektom. India je najväčším trhom spoločnosti Meta podľa počtu používateľov Facebooku a Instagramu.
Vláda zároveň v posledných rokoch sprísňuje pravidlá pre fungovanie sociálnych sietí a požaduje od prevádzkovateľov odstraňovanie obsahu na základe úradných rozhodnutí.
Zdroj: SITA.sk - Indický minister žaluje spoločnosť Meta za údajnú očierňovaciu kampaň © SITA Všetky práva vyhradené.
Indický minister cestnej dopravy Nitin Gadkari podal žalobu na spoločnosť Meta a ďalšie technologické firmy, od ktorých žiada odškodné vo výške 110 miliónov rupií za údajne ohováračské príspevky na sociálnych sieťach.
Tvrdí, že nepravdivo spájali jeho osobu s vládnym programom zavádzania paliva E20 obsahujúceho 20 percent etanolu.
Zmanipulované príspevky
Žalobu podal na Najvyššom súde v Bombaji. Podľa jeho kancelárie sa na internete šírili zmanipulované príspevky a videá typu „deepfake“, ktoré ho vykresľovali ako osobu zodpovednú za zavedenie programu E20 a zároveň tvrdili, že z neho spolu s rodinou finančne profituje.
Minister tvrdí, že tieto materiály vážne poškodili jeho povesť, a preto žiada finančné odškodnenie. Spoločnosť Meta sa k žalobe bezprostredne nevyjadrila.
Poškodené motory
Indická vláda presadzuje program E20 s cieľom znížiť závislosť krajiny od dovozu ropy a obmedziť emisie.
Benzín s 20-percentným podielom etanolu sa však dostal pod paľbu kritiky po tom, ako sa na sociálnych sieťach začali šíriť tvrdenia, že poškodzuje motory a zvyšuje náklady na údržbu vozidiel skonštruovaných pre palivá s nižším obsahom etanolu.
Prísnejšie pravidlá
Okrem spoločnosti Meta, ktorá vlastní sociálne siete Facebook a Instagram, žaloba podľa indických médií smeruje aj proti spoločnostiam X, Google a ďalším subjektom. India je najväčším trhom spoločnosti Meta podľa počtu používateľov Facebooku a Instagramu.
Vláda zároveň v posledných rokoch sprísňuje pravidlá pre fungovanie sociálnych sietí a požaduje od prevádzkovateľov odstraňovanie obsahu na základe úradných rozhodnutí.
Zdroj: SITA.sk - Indický minister žaluje spoločnosť Meta za údajnú očierňovaciu kampaň © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Benzín etanol Indická vláda Žaloba
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