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28. júla 2026

Indický minister žaluje spoločnosť Meta za údajnú očierňovaciu kampaň


Tagy: Benzín etanol Indická vláda Žaloba

Nitin Gadkari žiada odškodné za príspevky a zmanipulované videá, ktoré ho spájali s kontroverzným programom primiešavania etanolu do benzínu. Indický minister cestnej dopravy Nitin Gadkari podal ...



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india_ethanol_protest__3769 676x451 28.7.2026 (SITA.sk) - Nitin Gadkari žiada odškodné za príspevky a zmanipulované videá, ktoré ho spájali s kontroverzným programom primiešavania etanolu do benzínu.


Indický minister cestnej dopravy Nitin Gadkari podal žalobu na spoločnosť Meta a ďalšie technologické firmy, od ktorých žiada odškodné vo výške 110 miliónov rupií za údajne ohováračské príspevky na sociálnych sieťach.

Tvrdí, že nepravdivo spájali jeho osobu s vládnym programom zavádzania paliva E20 obsahujúceho 20 percent etanolu.

Zmanipulované príspevky


Žalobu podal na Najvyššom súde v Bombaji. Podľa jeho kancelárie sa na internete šírili zmanipulované príspevky a videá typu „deepfake“, ktoré ho vykresľovali ako osobu zodpovednú za zavedenie programu E20 a zároveň tvrdili, že z neho spolu s rodinou finančne profituje.

Minister tvrdí, že tieto materiály vážne poškodili jeho povesť, a preto žiada finančné odškodnenie. Spoločnosť Meta sa k žalobe bezprostredne nevyjadrila.

Poškodené motory


Indická vláda presadzuje program E20 s cieľom znížiť závislosť krajiny od dovozu ropy a obmedziť emisie.

Benzín s 20-percentným podielom etanolu sa však dostal pod paľbu kritiky po tom, ako sa na sociálnych sieťach začali šíriť tvrdenia, že poškodzuje motory a zvyšuje náklady na údržbu vozidiel skonštruovaných pre palivá s nižším obsahom etanolu.

Prísnejšie pravidlá


Okrem spoločnosti Meta, ktorá vlastní sociálne siete Facebook a Instagram, žaloba podľa indických médií smeruje aj proti spoločnostiam X, Google a ďalším subjektom. India je najväčším trhom spoločnosti Meta podľa počtu používateľov Facebooku a Instagramu.

Vláda zároveň v posledných rokoch sprísňuje pravidlá pre fungovanie sociálnych sietí a požaduje od prevádzkovateľov odstraňovanie obsahu na základe úradných rozhodnutí.


Zdroj: SITA.sk - Indický minister žaluje spoločnosť Meta za údajnú očierňovaciu kampaň © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Benzín etanol Indická vláda Žaloba
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