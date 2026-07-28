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28. júla 2026
Krúpa: Vláda zlyhala pri ochrane ľudí, nebezpečná organizovaná skupina sa tu pohybovala niekoľko týždňov a nikto o nej nevedel – VIDEO
Tagy: Bezpečnosť Hasiči Novela Trestného zákona Opozícia Organizovaný zločin Polícia poslanec Národnej rady SR
SaS obvinila vládu zo zlyhania pri ochrane občanov, pričom poukázala na prípad skupiny Rathkeale a skritizovala aj ministra vnútra Šutaja Eštoka. Opozičná strana
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28.7.2026 (SITA.sk) - SaS obvinila vládu zo zlyhania pri ochrane občanov, pričom poukázala na prípad skupiny Rathkeale a skritizovala aj ministra vnútra Šutaja Eštoka.
Opozičná strana Sloboda a Solidarita (SaS) tvrdí, že vláda zlyháva pri zabezpečovaní bezpečnosti občanov. Za dôkaz označila prípad medzinárodnej organizovanej skupiny Rathkeale, ktorej pôsobenie na Slovensku podľa SaS odhalila polícia až pri vyšetrovaní tragickej dopravnej nehody v bratislavskom Čunove.
Poslanec Národnej rady SR za SaS Juraj Krúpa uviedol, že organizovaná skupina sa na Slovensku pohybovala niekoľko týždňov bez toho, aby o nej bezpečnostné zložky vedeli. „Nevedela o nej polícia, ministerstvo vnútra ani Slovenská informačná služba (SIS). To je absolútne zlyhanie bezpečnostných štruktúr štátu a dôkaz, že táto vláda rezignovala na ochranu občanov,“ vyhlásil.
Podľa opozičného poslanca sa SIS namiesto riešenia reálnych bezpečnostných hrozieb sústreďuje na politickú opozíciu – zaoberá sa opozičnými politikmi, ich rodinami a ľuďmi, ktorí sa pýtajú na jej fungovanie. „Potom jej nezostáva čas na organizovaný zločin, cudzie spravodajské operácie ani skutočné hrozby pre Slovensko. Bezpečnostná služba, ktorá politicky slúži vláde, nemôže dôveryhodne chrániť štát,“ uviedol.
Krúpa zároveň kritizoval novelu Trestného zákona, ktorá podľa neho oslabila schopnosť štátu účinne bojovať proti organizovanému zločinu. Tvrdí, že Slovensko sa stalo atraktívnejším prostredím pre kriminálne skupiny. Vláda podľa jeho slov namiesto posilňovania polície a spolupráce so spojencami rozkladá vyšetrovacie tímy, znižuje tresty a vytvára prostredie, v ktorom sa zločincom oplatí pôsobiť.
Terčom kritiky SaS sa stal aj minister vnútra Matúš Šutaj Eštok. Podľa Krúpu rezort zanedbáva materiálne zabezpečenie bezpečnostných zložiek, zatiaľ čo plánuje výstavbu nového sídla ministerstva za 84 miliónov eur. „Kým polícia nemá funkčné autá, počítače, dôstojné uniformy ani dostatok ľudí, minister plánuje nové sídlo za 84 miliónov eur. Na Slovensku máme policajné budovy, ktoré nespĺňajú ani základné hygienické normy, ale minister chce ďalší palác. Toto nie je riadenie rezortu, ale papalášizmus,“ vyhlásil.
Podľa opozičného poslanca sa nedostatok financií a personálu prejavuje aj v každodennom fungovaní Policajného zboru. Tvrdí, že policajti si musia požičiavať služobné vozidlá medzi jednotlivými oddeleniami, chýba im technické vybavenie a ich nástupné platy už nie sú konkurencieschopné. Kritickú situáciu podľa neho zažívajú aj hasiči.
Podľa jeho slov sú poddimenzovaní, používajú starú alebo nefunkčnú techniku a súdia sa so štátom pre nepreplatené nadčasy. „Namiesto riešenia ich skutočných problémov ministerstvo obstaráva desať sanitiek za takmer šesť miliónov eur. Jedna má stáť približne 580-tisíc eur. Toto nie je pomoc hasičom, ale ďalší podozrivý a predražený nákup,“ uviedol Krúpa. Na záver avizoval, že SaS sa bude po voľbách pýtať, ako majetok politikov zodpovedá ich legálnym príjmom a kam išli verejné peniaze.
Zdroj: SITA.sk - Krúpa: Vláda zlyhala pri ochrane ľudí, nebezpečná organizovaná skupina sa tu pohybovala niekoľko týždňov a nikto o nej nevedel – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Opozičná strana Sloboda a Solidarita (SaS) tvrdí, že vláda zlyháva pri zabezpečovaní bezpečnosti občanov. Za dôkaz označila prípad medzinárodnej organizovanej skupiny Rathkeale, ktorej pôsobenie na Slovensku podľa SaS odhalila polícia až pri vyšetrovaní tragickej dopravnej nehody v bratislavskom Čunove.
Zlyhanie polície aj SIS v prípade Rathkaele
Poslanec Národnej rady SR za SaS Juraj Krúpa uviedol, že organizovaná skupina sa na Slovensku pohybovala niekoľko týždňov bez toho, aby o nej bezpečnostné zložky vedeli. „Nevedela o nej polícia, ministerstvo vnútra ani Slovenská informačná služba (SIS). To je absolútne zlyhanie bezpečnostných štruktúr štátu a dôkaz, že táto vláda rezignovala na ochranu občanov,“ vyhlásil.
Podľa opozičného poslanca sa SIS namiesto riešenia reálnych bezpečnostných hrozieb sústreďuje na politickú opozíciu – zaoberá sa opozičnými politikmi, ich rodinami a ľuďmi, ktorí sa pýtajú na jej fungovanie. „Potom jej nezostáva čas na organizovaný zločin, cudzie spravodajské operácie ani skutočné hrozby pre Slovensko. Bezpečnostná služba, ktorá politicky slúži vláde, nemôže dôveryhodne chrániť štát,“ uviedol.
Kritika novely Trestného zákona
Krúpa zároveň kritizoval novelu Trestného zákona, ktorá podľa neho oslabila schopnosť štátu účinne bojovať proti organizovanému zločinu. Tvrdí, že Slovensko sa stalo atraktívnejším prostredím pre kriminálne skupiny. Vláda podľa jeho slov namiesto posilňovania polície a spolupráce so spojencami rozkladá vyšetrovacie tímy, znižuje tresty a vytvára prostredie, v ktorom sa zločincom oplatí pôsobiť.
Terčom kritiky SaS sa stal aj minister vnútra Matúš Šutaj Eštok. Podľa Krúpu rezort zanedbáva materiálne zabezpečenie bezpečnostných zložiek, zatiaľ čo plánuje výstavbu nového sídla ministerstva za 84 miliónov eur. „Kým polícia nemá funkčné autá, počítače, dôstojné uniformy ani dostatok ľudí, minister plánuje nové sídlo za 84 miliónov eur. Na Slovensku máme policajné budovy, ktoré nespĺňajú ani základné hygienické normy, ale minister chce ďalší palác. Toto nie je riadenie rezortu, ale papalášizmus,“ vyhlásil.
Nedostatky v bezpečnostných zložkách
Podľa opozičného poslanca sa nedostatok financií a personálu prejavuje aj v každodennom fungovaní Policajného zboru. Tvrdí, že policajti si musia požičiavať služobné vozidlá medzi jednotlivými oddeleniami, chýba im technické vybavenie a ich nástupné platy už nie sú konkurencieschopné. Kritickú situáciu podľa neho zažívajú aj hasiči.
Podľa jeho slov sú poddimenzovaní, používajú starú alebo nefunkčnú techniku a súdia sa so štátom pre nepreplatené nadčasy. „Namiesto riešenia ich skutočných problémov ministerstvo obstaráva desať sanitiek za takmer šesť miliónov eur. Jedna má stáť približne 580-tisíc eur. Toto nie je pomoc hasičom, ale ďalší podozrivý a predražený nákup,“ uviedol Krúpa. Na záver avizoval, že SaS sa bude po voľbách pýtať, ako majetok politikov zodpovedá ich legálnym príjmom a kam išli verejné peniaze.
Zdroj: SITA.sk - Krúpa: Vláda zlyhala pri ochrane ľudí, nebezpečná organizovaná skupina sa tu pohybovala niekoľko týždňov a nikto o nej nevedel – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Bezpečnosť Hasiči Novela Trestného zákona Opozícia Organizovaný zločin Polícia poslanec Národnej rady SR
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