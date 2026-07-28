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28. júla 2026
Susko neuspel. Najvyšší súd odmietol jeho dovolanie v kauze bývalého šéfa finančnej správy
Imrecze už bol raz odsúdený v rámci dohody o vine a treste. Najvyšší súd SR odmietol na ...
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Najvyšší súd SR odmietol na neverejnom zasadnutí dovolanie ministra spravodlivosti Borisa Suska v trestnej veci bývalého prezidenta Finančnej správy SR Františka Imreczeho. Vyplýva to z anonymizovaného rozhodnutia zverejneného na internetovej stránke súdu.
Najvyšší súd odmietol dovolanie ministra
„Najvyšší súd dospel k záveru, že podané námietky vznesené ministrom spravodlivosti nenapĺňajú žiadny dovolací dôvod,“ skonštatoval senát zložený z predsedu Emila Klemaniča a sudcov Martina Bargela a Martina Ľuptáka ešte v máji tohto roku. Rozhodnutie bolo prijaté pomerom hlasov 3:0.
Rezort spravodlivosti ešte začiatkom tohto roku potvrdil podanie dovolania v trestnej veci, v rámci ktorej bol trestným rozkazom v rámci kauzy Mýtnik odsúdený bývalý prezident Finančnej správy SR František Imrecze. Minister Boris Susko v tejto súvislosti konal na podnet a nie z vlastnej iniciatívy.
Špecializovaný trestný súd trestným rozkazom v januári 2025 odsúdil bývalého prezidenta finančnej správy Františka Imreczeho za jeho účasť na údajne predražených obstarávaniach informačných systémov finančnou správou v rokoch 2013 až 2018. Informovala o tom vtedy advokátska kancelária Mandzák a spol., s.r.o. s tým, že trestný rozkaz vydal sudca Jozef Pikna, ktorý uznal Imreczeho za vinného a neuložil mu žiadny trest. Prokurátor vtedy nepodal voči trestnému rozkazu odpor.
Za korupciu už bol právoplatne odsúdený
Imrecze už bol raz odsúdený v rámci dohody o vine a treste. Samosudkyňa Špecializovaného trestného súd v Pezinku mu konkrétne vo februári 2023 uložila trest tri roky väzenia s podmienečným odkladom na dobu piatich rokov. Imrecze tiež musel zaplatiť peňažný trest 202-tisíc eur. Keby tak neurobil, súd schválil náhradný trest v dĺžke troch rokov väzenia.
Imrecze, ktorý bol na čele finančnej správy v rokoch 2012 až 2018, dostal tiež zákaz stretávať sa a kontaktovať sa s aktérmi skutkov, za ktoré bol odsúdený, a tiež zákaz pôsobenia vo verejných funkciách na dobu šiestich rokov. Podľa orgánov činných v trestnom konaní sa Imrecze po svojej rezignácii z postu šéfa finančnej správy v septembri 2018 stretol s podnikateľom Michalom Suchobom a požiadal ho o odmenu pre zamestnancov finančnej správy za pomoc pri implementácii projektov od spoločnosti Allexis.
Konkrétne išlo o 50-tisíc eur pre Lenku Wittenbergerovú, nástupkyňu Imreczeho vo funkcii, 30-tisíc eur pre riaditeľku odboru právnych služieb Denisu Ž. a 20-tisíc eur pre šéfku odboru verejného obstarávania Kornéliu Č. Sumu 50-tisíc eur mal obdržať aj šéf odboru informatiky Milan Grega. Keďže ten to opakovane odmietol, financie si podľa prokuratúry nechal Imrecze.
Zdroj: SITA.sk - Susko neuspel. Najvyšší súd odmietol jeho dovolanie v kauze bývalého šéfa finančnej správy © SITA Všetky práva vyhradené.
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