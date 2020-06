Inekafe štartuje koncertné leto

Skupina Inekafe štartuje po viac ako štvormesačnej koncertnej prestávke letné turné, ktoré bude trvať až do konca septembra. Prvý koncert odohrá 3. júla v bratislavskej Umelke.







„To je celá večnosť pre kapelu, ktorá je zvyknutá na 80 koncertov ročne. Ale myslíme si, že sa nám to podarí dohnať v ďalších rokoch, netreba podliehať panike. Radi by sme toto obdobie zo svojho života vytesnili, keďže to nebolo ničím pozitívne. Niekto tvrdí, že si našiel čas na rodinu a tak. Na to by si mal však človek nájsť čas vždy, nepotrebuje na to pandémiu,“ uviedol pre médiá líder kapely Vratko Rohoň.Bratislavská legenda vydala v apríli limitovanú edíciu vinylovej platne najúspešnejšieho albumu Je tu niekto? a na takom istom nosiči ponúka album Príbeh a po dvoch rokoch predstavila novú skladbu s názvom Ruleta. Tú zahrá kapela aj na koncerte v Umelke.„Tešíme sa, že uvidíme opäť našich fanúšikov tvárou v tvár. Veľmi nám chýbali. Aj keď sme počas korony boli s nimi v kontakte cez sociálne siete, naživo je naživo. Počas korony sme sa im snažili spríjemniť čas napríklad vydávaním reedícií starších albumov, niektorých aj na vinyle.Odmietali sme napríklad online koncerty. Je to niečo, v čom nevidíme zmysel. Radšej sme pre nich pripravili niečo, čo ich naozaj poteší, napríklad nový singel Ruleta. Za mesiac sme na ňom mali vyše 100. 000 videní, čo je veľmi slušné a z čoho máme naozaj radosť,“ dodáva Vratko.Inekafe sa na letnom turné predstavia v aktuálnej zostave – spevák a gitarista Vratko Rohoň, bubeník Dodo Praženec a basgitarista Vlado Bis.„Koncert v bratislavskej Umelke bude vlastne prvým koncertom po symfonickom turné. Zahráme naše najväčšie hity. Nebudú chýbať Ružová záhrada, Kašovité jedlá, Ráno či Právo na šťastie. Skúšať začneme týždeň pred koncertom a nacvičíme aj novinku Ruleta. Veľmi sa tešíme na jej koncertnú premiéru. Plánujeme si teraz zahrať čo najviac pred ľuďmi, ako sa len bude dať, ostatné prinesie čas,“ doplnil líder kapely.