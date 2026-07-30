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 24hod.sk    Šport

30. júla 2026

Infantino čelí kritike za plán privatizácie majstrovstiev sveta, UEFA zvažuje bojkot šampionátu 2030


Tagy: MS vo futbale

Ako referuje španielsky denník El País, Infantino navrhuje vytvoriť spoločnosť FIFA Forward Enterprise, na ktorú by prešli komerčné práva na majstrovstvá sveta. Návrh prezidenta Medzinárodnej ...



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ye_sports_politics_trump_12200 676x451 30.7.2026 (SITA.sk) - Ako referuje španielsky denník El País, Infantino navrhuje vytvoriť spoločnosť FIFA Forward Enterprise, na ktorú by prešli komerčné práva na majstrovstvá sveta.


Návrh prezidenta Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Gianniho Infantina na čiastočnú privatizáciu majstrovstiev sveta vyvolal ostrú kritiku v Európe aj Spojených štátoch. Európska futbalová únia (UEFA) podľa agentúry Bloomberg zvolala mimoriadne rokovanie svojich 55 členských federácií a zvažuje bojkot svetového šampionátu v roku 2030, ktorý budú hostiť Španielsko, Portugalsko a Maroko.

Ako referuje španielsky denník El País, Infantino navrhuje vytvoriť spoločnosť FIFA Forward Enterprise, na ktorú by prešli komerčné práva na majstrovstvá sveta. Tridsaťpercentný podiel by následne odkúpili investori vybraní Joshuom Kushnerom, bratom zaťa amerického prezidenta Donalda Trumpa Jareda Kushnera. Projekt by znamenal zásadnú zmenu fungovania FIFA, ktorá je dnes neziskovou organizáciou so sídlom vo Švajčiarsku.

Prezident FIFA sa snaží získať podporu 221 členských federácií výrazným navýšením financií. V liste rozoslanom federáciám sľúbil, že po schválení projektu dostane každá asociácia v nasledujúcom štvorročnom cykle programu FIFA Forward 20 miliónov dolárov, pričom suma sa bude v ďalších cykloch zvyšovať. Zároveň ponúkol jednorazový príspevok ďalších 20 miliónov dolárov tým federáciám, ktoré sa do projektu zapoja a rozhodnú sa do 19. septembra.

„Celkovo bude mať každá členská asociácia v nasledujúcom cykle možnosť získať až 40 miliónov dolárov. Počas 12 rokov a troch cyklov majstrovstiev sveta to bude predstavovať 86 miliónov dolárov v hotovosti v porovnaní s tromi miliónmi dolárov, ktoré dostávali pred mojím zvolením. Zvýšenie z troch na 86 miliónov dolárov je veľmi významné,“ uviedol Infantino.

Najostrejšia kritika zaznela z Európy. Francúzska ministerka športu Marina Ferrariová vyhlásila, že návrh vyvoláva vážne otázky o budúcnosti riadenia svetového futbalu. „Privatizáciu majstrovstiev sveta nemožno pripravovať bez transparentnosti a bez konzultácií s národnými federáciami a futbalovými aktérmi. Spôsob, akým sa to deje, je rovnako znepokojujúci ako samotný obsah návrhu,“ uviedla.

Ako prvý z vysokopostavených politikov sa proti plánu postavil britský premiér Andy Burnham. „Futbal nepatrí investorom. Patrí ľuďom, ktorí týždeň čo týždeň zapĺňajú tribúny bez ohľadu na počasie. Majstrovstvá sveta nie sú produkt. Sú najväčšou športovou súťažou na svete a nikdy nikomu nepatrili. Keď raz predáte ich časť, predali ste všetko,“ napísal na sociálnej sieti X.

Prezident španielskej La Ligy Javier Tebas, ktorý je zároveň funkcionárom UEFA, obvinil Infantina zo snahy kúpiť si podporu pred prezidentskými voľbami FIFA v marci 2027. „Nevyzerá to ako reforma. Vyzerá to ako volebná kampaň financovaná budúcnosťou futbalu. Rozvoj nemožno využívať na kupovanie hlasov ani mlčania. Súťaže a komerčné práva FIFA nie sú osobným majetkom Infantina,“ vyhlásil Tebas.

K návrhu sa kriticky postavil aj bývalý prezident FIFA Sepp Blatter. „Úzky vzťah medzi prezidentom FIFA a prezidentom Spojených štátov nadobudol finančný rozmer, ktorý futbalu vážne škodí. Nikto nemá právo predať náš šport,“ uviedol na sociálnej sieti X.

Podľa informácií denníka El País a agentúry Bloomberg sa európske federácie usilujú o spoločný postup proti návrhu, ktorý by mohol zásadne zmeniť vlastnícku štruktúru najvýznamnejšieho futbalového podujatia na svete.


Zdroj: SITA.sk - Infantino čelí kritike za plán privatizácie majstrovstiev sveta, UEFA zvažuje bojkot šampionátu 2030 © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: MS vo futbale
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