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30. júla 2026
Mohlo byť 4:1, ale aj remíza stačí. Slovan Bratislava má vyššie ciele ako hlavnú fázu EKL – VIDEO
ŠK Slovan Bratislava postúpil do 3. predkola Ligy majstrov, kde si zmeria sily so švédsky Mjällby IF. Herne ani výsledkovo to nebolo úchvatné, ale nebolo to ani zlé. Futbalisti ŠK Slovan Bratislava ...
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30.7.2026 (SITA.sk) - ŠK Slovan Bratislava postúpil do 3. predkola Ligy majstrov, kde si zmeria sily so švédsky Mjällby IF.
Herne ani výsledkovo to nebolo úchvatné, ale nebolo to ani zlé. Futbalisti ŠK Slovan Bratislava splnili základný cieľ a postúpili do 3. predkola Ligy majstrov 2026/2027. Stačila im na to remíza 1:1 v odvete proti gruzínskemu tímu Iberia 1999 Tbilisi, keďže prvý zápas zverenci Yayu Tourého zvládli u súpera víťazne 2:0.
Slovanisti zároveň majú istotu dlhej futbalovej jesene v Európe. Už teraz vedia, že si zahrajú minimálne hlavnú fázu Európskej konferenčnej ligy, teda súťaže číslo 3.
Aktuálne sú však stále v hre o hlavnú fázu Ligy majstrov a to je obrovská motivácia tímu, ktorý pod vedením bývalého skvelého futbalistu z Pobrežia Slonoviny s minulosťou v FC Barcelona aj Manchestri City chytil sympatickú hernú fazónu a napriek remízovému výsledku v odvete to ocenilo aj takmer 18-tisíc divákov na tribúnach Tehelného poľa.
Už najbližší utorok sa slovenský šampión predstaví na ihrisku švédskeho majstra Mjällby IF, ktorý vyradil Lincoln Red Imps z Gibraltáru s celkovým skóre 3:0. "Hrajú priamočiary futbal a budú náročný súper. Nesmieme nič podceniť, aj keď sa musíme v prvom rade sústrediť na sobotný ligový zápas proti Podbrezovej," uviedol tréner ŠK Slovan Yaya Touré pre STVR.
"Chceme viac a viac a dúfam, že sa dostaneme až tam, kde všetci chceme byť. Pôjdeme však zápas po zápase a teraz myslíme na najbližší súboj v slovenskej lige proti Podbrezovej,“ uviedol kapitán Kenan Bajrič pre STVR.
Touré urobil v porovnaní s prvým zápasom v Gruzínsku v zostave až šesť zmien vrátane brankárskeho postu, kde dostal nečakane príležitosť Aleksandar Popovič na úkor dlhodobej jednotky Dominika Takáča. Slovanisti z množstva šancí v prvom polčase premenili iba jednu, keď v 44. min hlavou skóroval Mykola Kucharevyč. Namiesto upokojenia a strelenia druhého gólu však prišlo krátko po zmene strán vyrovnanie, po chybe belasej defenzívy sa k lopte dostal Nika Sicharulašvili a strelou spoza šestnástky stanovil na 1:1.
Skóre sa už potom nemenilo, hoci v 71. min mal gólovku na nohe Daike Macuoka a v nadstavenom čase mohol hlavou zabezpečiť Slovanu víťazstvo iba 16-ročný Matúš Tomáško, ale lopta po jeho "koníčku" letela nad bránku.
"Mohli sme vyhrať aj 4:1, ale nedoťahovali sme veci do konca, a nepremenili šance. Hráči neboli dostatočne uvoľnení a v druhom polčase už aj unavení. Výsledok 1:1 nezodpovedá priebehu hry, lebo sme boli lepší. Podstatný je postup a urobíme všetko pre ďalšie zlepšenie," zhodnotil tréner Touré.
Zdroj: SITA.sk - Mohlo byť 4:1, ale aj remíza stačí. Slovan Bratislava má vyššie ciele ako hlavnú fázu EKL – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Herne ani výsledkovo to nebolo úchvatné, ale nebolo to ani zlé. Futbalisti ŠK Slovan Bratislava splnili základný cieľ a postúpili do 3. predkola Ligy majstrov 2026/2027. Stačila im na to remíza 1:1 v odvete proti gruzínskemu tímu Iberia 1999 Tbilisi, keďže prvý zápas zverenci Yayu Tourého zvládli u súpera víťazne 2:0.
Slovanisti zároveň majú istotu dlhej futbalovej jesene v Európe. Už teraz vedia, že si zahrajú minimálne hlavnú fázu Európskej konferenčnej ligy, teda súťaže číslo 3.
Takmer 18-tisíc divákov
Aktuálne sú však stále v hre o hlavnú fázu Ligy majstrov a to je obrovská motivácia tímu, ktorý pod vedením bývalého skvelého futbalistu z Pobrežia Slonoviny s minulosťou v FC Barcelona aj Manchestri City chytil sympatickú hernú fazónu a napriek remízovému výsledku v odvete to ocenilo aj takmer 18-tisíc divákov na tribúnach Tehelného poľa.
Na rade je švédsky majster
Už najbližší utorok sa slovenský šampión predstaví na ihrisku švédskeho majstra Mjällby IF, ktorý vyradil Lincoln Red Imps z Gibraltáru s celkovým skóre 3:0. "Hrajú priamočiary futbal a budú náročný súper. Nesmieme nič podceniť, aj keď sa musíme v prvom rade sústrediť na sobotný ligový zápas proti Podbrezovej," uviedol tréner ŠK Slovan Yaya Touré pre STVR.
"Chceme viac a viac a dúfam, že sa dostaneme až tam, kde všetci chceme byť. Pôjdeme však zápas po zápase a teraz myslíme na najbližší súboj v slovenskej lige proti Podbrezovej,“ uviedol kapitán Kenan Bajrič pre STVR.
Šesť zmien a len jeden gól
Touré urobil v porovnaní s prvým zápasom v Gruzínsku v zostave až šesť zmien vrátane brankárskeho postu, kde dostal nečakane príležitosť Aleksandar Popovič na úkor dlhodobej jednotky Dominika Takáča. Slovanisti z množstva šancí v prvom polčase premenili iba jednu, keď v 44. min hlavou skóroval Mykola Kucharevyč. Namiesto upokojenia a strelenia druhého gólu však prišlo krátko po zmene strán vyrovnanie, po chybe belasej defenzívy sa k lopte dostal Nika Sicharulašvili a strelou spoza šestnástky stanovil na 1:1.
Nepremenené šance a únava
Skóre sa už potom nemenilo, hoci v 71. min mal gólovku na nohe Daike Macuoka a v nadstavenom čase mohol hlavou zabezpečiť Slovanu víťazstvo iba 16-ročný Matúš Tomáško, ale lopta po jeho "koníčku" letela nad bránku.
"Mohli sme vyhrať aj 4:1, ale nedoťahovali sme veci do konca, a nepremenili šance. Hráči neboli dostatočne uvoľnení a v druhom polčase už aj unavení. Výsledok 1:1 nezodpovedá priebehu hry, lebo sme boli lepší. Podstatný je postup a urobíme všetko pre ďalšie zlepšenie," zhodnotil tréner Touré.
Zdroj: SITA.sk - Mohlo byť 4:1, ale aj remíza stačí. Slovan Bratislava má vyššie ciele ako hlavnú fázu EKL – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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