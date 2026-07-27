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27. júla 2026
Infantino tvrdí, že kritici MS šíria nenávisť a falošné správy
Tagy: MS vo futbale 2026
Prezident FIFA reaguje na kontroverzie a hádky okolo MS 2026, zdôrazňuje mier a bezpečnosť. Prezident Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Gianni Infantino ostro kritizoval odporcov svetového ...
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27.7.2026 (SITA.sk) - Prezident FIFA reaguje na kontroverzie a hádky okolo MS 2026, zdôrazňuje mier a bezpečnosť.
Prezident Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Gianni Infantino ostro kritizoval odporcov svetového šampionátu a obvinil ich zo šírenia nenávisti a falošných správ. V dlhom otvorenom liste vyzval kritikov, aby sa zamysleli, meditovali alebo sa modlili, keďže šampionát podľa neho priniesol len radosť a šťastie. Infantino poukázal, že počas turnaja nedošlo k žiadnym násilnostiam ani incidentom, pričom bezpečnosť bola 100-percentná.
Turnaj v Kanade, Mexiku a USA sprevádzali obavy z vysokých cien vstupeniek, geopolitického napätia či letných horúčav. Účasť Iránu, ktorý je v konflikte s USA, problémy s vízami či zdravotné riziká vďaka epidémii eboly v Kongu zvýraznili pozornosť na cestovné obmedzenia.
Somálsky rozhodca Omar Artan sa stal známym prípadom, keď mu boli zamietnuté vstupné víza do USA v rámci prísnej imigračnej politiky prezidenta Donalda Trumpa.
Infantino však obhajoval prístup FIFA k turnaju: "Kým vy šírite nenávisť, my usilovne pracujeme na zjednotení krajín vo vojne. Irán vstúpil do USA bez konfliktných situácií. Iránsky tím dostal víza preto, lebo futbal znamená mier, nie politiku.“
Dodal, že víza boli udelené aj pre krajiny trpiace zdravotnými alebo inými problémami: "Spomenuli ste pár ľudí, ktorým víza zamietli, no prehliadate milióny ostatných schválených z celého sveta."
Jeho slová kontrastovali s vyjadreniami iránskeho trénera Amira Ghalenoeiho, ktorý označil svoj tím za "najzneužívanejší" na turnaji. V podobnom duchu sa niesli aj vyjadrenia hviezdneho útočníka Mehdiho Taremiho, ktorý hovoril o "katastrofálnom" zaobchádzaní.
Infantino tiež reagoval na kritiku rozhodcov po odhalení, že Trump osobne žiadal o prehodnotenie dištancu pre amerického útočníka Folarina Baloguna, čo mu umožnilo hrať osemfinále proti Belgicku. UEFA označila tento krok za "bezprecedentný, nevysvetliteľný a neospravedlniteľný" a tvrdila, že prekročil "červenú čiaru“.
"Vaša nespokojnosť s niekoľkými rozhodnutiami je pochopiteľná, ale verejné záznamy potvrdzujú, že takéto rozhodnutia sú bežné v najdôležitejších ligách. Podivné alebo sporné rozhodnutia rozhodcov, prípadné omyly pri udelení červených alebo žltých kariet alebo rozhodnutia nezakázať hráčov v určitých situáciách sú normou a sú široko akceptované v popredných ligách. Je zaujímavé, že táto kritika prichádza od krajín, ktoré tieto praktiky uplatňujú,“ uviedol Infantino.
Zdroj: SITA.sk - Infantino tvrdí, že kritici MS šíria nenávisť a falošné správy © SITA Všetky práva vyhradené.
Prezident Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Gianni Infantino ostro kritizoval odporcov svetového šampionátu a obvinil ich zo šírenia nenávisti a falošných správ. V dlhom otvorenom liste vyzval kritikov, aby sa zamysleli, meditovali alebo sa modlili, keďže šampionát podľa neho priniesol len radosť a šťastie. Infantino poukázal, že počas turnaja nedošlo k žiadnym násilnostiam ani incidentom, pričom bezpečnosť bola 100-percentná.
Turnaj v Kanade, Mexiku a USA sprevádzali obavy z vysokých cien vstupeniek, geopolitického napätia či letných horúčav. Účasť Iránu, ktorý je v konflikte s USA, problémy s vízami či zdravotné riziká vďaka epidémii eboly v Kongu zvýraznili pozornosť na cestovné obmedzenia.
Somálsky rozhodca Omar Artan sa stal známym prípadom, keď mu boli zamietnuté vstupné víza do USA v rámci prísnej imigračnej politiky prezidenta Donalda Trumpa.
Infantino však obhajoval prístup FIFA k turnaju: "Kým vy šírite nenávisť, my usilovne pracujeme na zjednotení krajín vo vojne. Irán vstúpil do USA bez konfliktných situácií. Iránsky tím dostal víza preto, lebo futbal znamená mier, nie politiku.“
Dodal, že víza boli udelené aj pre krajiny trpiace zdravotnými alebo inými problémami: "Spomenuli ste pár ľudí, ktorým víza zamietli, no prehliadate milióny ostatných schválených z celého sveta."
Jeho slová kontrastovali s vyjadreniami iránskeho trénera Amira Ghalenoeiho, ktorý označil svoj tím za "najzneužívanejší" na turnaji. V podobnom duchu sa niesli aj vyjadrenia hviezdneho útočníka Mehdiho Taremiho, ktorý hovoril o "katastrofálnom" zaobchádzaní.
Infantino tiež reagoval na kritiku rozhodcov po odhalení, že Trump osobne žiadal o prehodnotenie dištancu pre amerického útočníka Folarina Baloguna, čo mu umožnilo hrať osemfinále proti Belgicku. UEFA označila tento krok za "bezprecedentný, nevysvetliteľný a neospravedlniteľný" a tvrdila, že prekročil "červenú čiaru“.
"Vaša nespokojnosť s niekoľkými rozhodnutiami je pochopiteľná, ale verejné záznamy potvrdzujú, že takéto rozhodnutia sú bežné v najdôležitejších ligách. Podivné alebo sporné rozhodnutia rozhodcov, prípadné omyly pri udelení červených alebo žltých kariet alebo rozhodnutia nezakázať hráčov v určitých situáciách sú normou a sú široko akceptované v popredných ligách. Je zaujímavé, že táto kritika prichádza od krajín, ktoré tieto praktiky uplatňujú,“ uviedol Infantino.
Zdroj: SITA.sk - Infantino tvrdí, že kritici MS šíria nenávisť a falošné správy © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: MS vo futbale 2026
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