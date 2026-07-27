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27. júla 2026

Infantino tvrdí, že kritici MS šíria nenávisť a falošné správy


Tagy: MS vo futbale 2026

Prezident FIFA reaguje na kontroverzie a hádky okolo MS 2026, zdôrazňuje mier a bezpečnosť. Prezident Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Gianni Infantino ostro kritizoval odporcov svetového ...



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gianni infantino 1 676x451 27.7.2026 (SITA.sk) - Prezident FIFA reaguje na kontroverzie a hádky okolo MS 2026, zdôrazňuje mier a bezpečnosť.


Prezident Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Gianni Infantino ostro kritizoval odporcov svetového šampionátu a obvinil ich zo šírenia nenávisti a falošných správ. V dlhom otvorenom liste vyzval kritikov, aby sa zamysleli, meditovali alebo sa modlili, keďže šampionát podľa neho priniesol len radosť a šťastie. Infantino poukázal, že počas turnaja nedošlo k žiadnym násilnostiam ani incidentom, pričom bezpečnosť bola 100-percentná.

Turnaj v Kanade, Mexiku a USA sprevádzali obavy z vysokých cien vstupeniek, geopolitického napätia či letných horúčav. Účasť Iránu, ktorý je v konflikte s USA, problémy s vízami či zdravotné riziká vďaka epidémii eboly v Kongu zvýraznili pozornosť na cestovné obmedzenia.

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Somálsky rozhodca Omar Artan sa stal známym prípadom, keď mu boli zamietnuté vstupné víza do USA v rámci prísnej imigračnej politiky prezidenta Donalda Trumpa.

Infantino však obhajoval prístup FIFA k turnaju: "Kým vy šírite nenávisť, my usilovne pracujeme na zjednotení krajín vo vojne. Irán vstúpil do USA bez konfliktných situácií. Iránsky tím dostal víza preto, lebo futbal znamená mier, nie politiku.“

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Dodal, že víza boli udelené aj pre krajiny trpiace zdravotnými alebo inými problémami: "Spomenuli ste pár ľudí, ktorým víza zamietli, no prehliadate milióny ostatných schválených z celého sveta."

Jeho slová kontrastovali s vyjadreniami iránskeho trénera Amira Ghalenoeiho, ktorý označil svoj tím za "najzneužívanejší" na turnaji. V podobnom duchu sa niesli aj vyjadrenia hviezdneho útočníka Mehdiho Taremiho, ktorý hovoril o "katastrofálnom" zaobchádzaní.

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Infantino tiež reagoval na kritiku rozhodcov po odhalení, že Trump osobne žiadal o prehodnotenie dištancu pre amerického útočníka Folarina Baloguna, čo mu umožnilo hrať osemfinále proti Belgicku. UEFA označila tento krok za "bezprecedentný, nevysvetliteľný a neospravedlniteľný" a tvrdila, že prekročil "červenú čiaru“.

"Vaša nespokojnosť s niekoľkými rozhodnutiami je pochopiteľná, ale verejné záznamy potvrdzujú, že takéto rozhodnutia sú bežné v najdôležitejších ligách. Podivné alebo sporné rozhodnutia rozhodcov, prípadné omyly pri udelení červených alebo žltých kariet alebo rozhodnutia nezakázať hráčov v určitých situáciách sú normou a sú široko akceptované v popredných ligách. Je zaujímavé, že táto kritika prichádza od krajín, ktoré tieto praktiky uplatňujú,“ uviedol Infantino.


Zdroj: SITA.sk - Infantino tvrdí, že kritici MS šíria nenávisť a falošné správy © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: MS vo futbale 2026
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