Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 27.7.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Božena
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

27. júla 2026

Pirlo otvorene prehovoril o strate šance Taliansko. Stopku dostal pre spoluprácu s ruskou spoločnosťou


Tagy: Talianska futbalová reprezentácia

Bývalý taliansky reprezentant Andrea Pirlo reaguje na to, že nefiguruje medzi kandidátmi na post trénera národného tímu. Bývalý taliansky futbalový tvorca hry Andrea Pirlo v pondelok vyjadril svoju ...



Zdieľať
italy_soccer_serie_a_09870 338447fe7ea4462b9bf0ceebb50e1b73 scaled 1 676x450 27.7.2026 (SITA.sk) - Bývalý taliansky reprezentant Andrea Pirlo reaguje na to, že nefiguruje medzi kandidátmi na post trénera národného tímu.


Bývalý taliansky futbalový tvorca hry Andrea Pirlo v pondelok vyjadril svoju horkosť nad diskusiou, ktorá mu nakoniec znemožnila stať sa kandidátom na post trénera talianskej reprezentácie.

Štyridsaťsedemročný Pirlo, ktorý bol pre mnohých talianskych fanúšikov nečakaným favoritom na post, mal oživiť úspechy národného tímu po jeho tretej neúspešnej kvalifikácii v boji o postup na majstrovstvá sveta bez prerušenia.

Na jeho kandidatúru mal vplyv fakt, že španielsky veľmajster Pep Guardiola odmietol ponuku. Pirlo má za sebou úspešnú hráčsku kariéru, vrátane kľúčovej úlohy pri víťazstve Talianska na svetovom šampionáte v roku 2006, avšak jeho trénerská kariéra zatiaľ nie je bohato ozdobená úspechmi.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Spor začal dosadzovať aj jeho kontrakt s ruskou stávkovou spoločnosťou, ktorý zvýšil pochybnosti o jeho vhodnosti. "Dozvedel som sa včera večer, že už nie som kandidátom na post trénera národného tímu," napísal na sociálnej sieti a dodal, že cíti potrebu "uverejniť niektoré objasnenia".

Podľa talianskych médií sa očakávalo, že bude tento týždeň oficiálne vymenovaný napriek tomu, že jeho jedinou trofejou od začiatku trénerskej kariéry v roku 2020 je jeden Taliansky pohár.



Momentálne vedie tím Dubai United v Spojených arabských emirátoch a predtým pôsobil vo funkciách kormidelníka v Juventuse Turín, Sampdorii Janov a tureckom Karagumruku, no v uvedených tímoch nedosiahol výraznejšie úspechy.

"S veľkou horkosťou som sledoval diskusiu okolo mojej kandidatúry," napísal ďalej, pričom poďakoval technickému riaditeľovi Talianskej futbalovej federácie a svojmu bývalému spoluhráčovi z AC Miláno Paolovi Maldinimu a jeho poradcovi Leonardovi za ich "úctu a dôveru".

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


"Ľutujem, že rozhodnutie založené na športových kritériách sa rýchlo stalo verejnou kontroverziou, v rámci ktorej mi boli pripisované úmysly a myšlienky, ktoré nezodpovedajú mojej osobnosti," napísal Pirlo.

Podľa talianskych médií Leonardo a Maldini dávali prednosť Pirlovi pred náročnejším aj úspešnejším Antoniom Contem, nový prezident federácie Giovanni Malagó bol od začiatku proti jeho nominácii.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Conte, ktorý v Serie A získal titul s troma rôznymi klubmi a aj ovládol Premier League s FC Chelsea, je údajne opäť v hre o post trénera európskych šampiónov z roku 2020, informuje denník La Gazzetta dello Sport.


Zdroj: SITA.sk - Pirlo otvorene prehovoril o strate šance Taliansko. Stopku dostal pre spoluprácu s ruskou spoločnosťou © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Talianska futbalová reprezentácia
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Infantino tvrdí, že kritici MS šíria nenávisť a falošné správy
<< predchádzajúci článok
Z deviatej ligy až do Slovana. Neznámy Kianga zažiaril v debutovom zápase a pomohol rozobrať Bystricu

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 