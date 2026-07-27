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27. júla 2026
Pirlo otvorene prehovoril o strate šance Taliansko. Stopku dostal pre spoluprácu s ruskou spoločnosťou
Bývalý taliansky reprezentant Andrea Pirlo reaguje na to, že nefiguruje medzi kandidátmi na post trénera národného tímu. Bývalý taliansky futbalový tvorca hry Andrea Pirlo v pondelok vyjadril svoju ...
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27.7.2026 (SITA.sk) - Bývalý taliansky reprezentant Andrea Pirlo reaguje na to, že nefiguruje medzi kandidátmi na post trénera národného tímu.
Bývalý taliansky futbalový tvorca hry Andrea Pirlo v pondelok vyjadril svoju horkosť nad diskusiou, ktorá mu nakoniec znemožnila stať sa kandidátom na post trénera talianskej reprezentácie.
Štyridsaťsedemročný Pirlo, ktorý bol pre mnohých talianskych fanúšikov nečakaným favoritom na post, mal oživiť úspechy národného tímu po jeho tretej neúspešnej kvalifikácii v boji o postup na majstrovstvá sveta bez prerušenia.
Na jeho kandidatúru mal vplyv fakt, že španielsky veľmajster Pep Guardiola odmietol ponuku. Pirlo má za sebou úspešnú hráčsku kariéru, vrátane kľúčovej úlohy pri víťazstve Talianska na svetovom šampionáte v roku 2006, avšak jeho trénerská kariéra zatiaľ nie je bohato ozdobená úspechmi.
Spor začal dosadzovať aj jeho kontrakt s ruskou stávkovou spoločnosťou, ktorý zvýšil pochybnosti o jeho vhodnosti. "Dozvedel som sa včera večer, že už nie som kandidátom na post trénera národného tímu," napísal na sociálnej sieti a dodal, že cíti potrebu "uverejniť niektoré objasnenia".
Podľa talianskych médií sa očakávalo, že bude tento týždeň oficiálne vymenovaný napriek tomu, že jeho jedinou trofejou od začiatku trénerskej kariéry v roku 2020 je jeden Taliansky pohár.
Momentálne vedie tím Dubai United v Spojených arabských emirátoch a predtým pôsobil vo funkciách kormidelníka v Juventuse Turín, Sampdorii Janov a tureckom Karagumruku, no v uvedených tímoch nedosiahol výraznejšie úspechy.
"S veľkou horkosťou som sledoval diskusiu okolo mojej kandidatúry," napísal ďalej, pričom poďakoval technickému riaditeľovi Talianskej futbalovej federácie a svojmu bývalému spoluhráčovi z AC Miláno Paolovi Maldinimu a jeho poradcovi Leonardovi za ich "úctu a dôveru".
"Ľutujem, že rozhodnutie založené na športových kritériách sa rýchlo stalo verejnou kontroverziou, v rámci ktorej mi boli pripisované úmysly a myšlienky, ktoré nezodpovedajú mojej osobnosti," napísal Pirlo.
Podľa talianskych médií Leonardo a Maldini dávali prednosť Pirlovi pred náročnejším aj úspešnejším Antoniom Contem, nový prezident federácie Giovanni Malagó bol od začiatku proti jeho nominácii.
Conte, ktorý v Serie A získal titul s troma rôznymi klubmi a aj ovládol Premier League s FC Chelsea, je údajne opäť v hre o post trénera európskych šampiónov z roku 2020, informuje denník La Gazzetta dello Sport.
Zdroj: SITA.sk - Pirlo otvorene prehovoril o strate šance Taliansko. Stopku dostal pre spoluprácu s ruskou spoločnosťou © SITA Všetky práva vyhradené.
Bývalý taliansky futbalový tvorca hry Andrea Pirlo v pondelok vyjadril svoju horkosť nad diskusiou, ktorá mu nakoniec znemožnila stať sa kandidátom na post trénera talianskej reprezentácie.
Štyridsaťsedemročný Pirlo, ktorý bol pre mnohých talianskych fanúšikov nečakaným favoritom na post, mal oživiť úspechy národného tímu po jeho tretej neúspešnej kvalifikácii v boji o postup na majstrovstvá sveta bez prerušenia.
Na jeho kandidatúru mal vplyv fakt, že španielsky veľmajster Pep Guardiola odmietol ponuku. Pirlo má za sebou úspešnú hráčsku kariéru, vrátane kľúčovej úlohy pri víťazstve Talianska na svetovom šampionáte v roku 2006, avšak jeho trénerská kariéra zatiaľ nie je bohato ozdobená úspechmi.
Spor začal dosadzovať aj jeho kontrakt s ruskou stávkovou spoločnosťou, ktorý zvýšil pochybnosti o jeho vhodnosti. "Dozvedel som sa včera večer, že už nie som kandidátom na post trénera národného tímu," napísal na sociálnej sieti a dodal, že cíti potrebu "uverejniť niektoré objasnenia".
Podľa talianskych médií sa očakávalo, že bude tento týždeň oficiálne vymenovaný napriek tomu, že jeho jedinou trofejou od začiatku trénerskej kariéry v roku 2020 je jeden Taliansky pohár.
Momentálne vedie tím Dubai United v Spojených arabských emirátoch a predtým pôsobil vo funkciách kormidelníka v Juventuse Turín, Sampdorii Janov a tureckom Karagumruku, no v uvedených tímoch nedosiahol výraznejšie úspechy.
"S veľkou horkosťou som sledoval diskusiu okolo mojej kandidatúry," napísal ďalej, pričom poďakoval technickému riaditeľovi Talianskej futbalovej federácie a svojmu bývalému spoluhráčovi z AC Miláno Paolovi Maldinimu a jeho poradcovi Leonardovi za ich "úctu a dôveru".
"Ľutujem, že rozhodnutie založené na športových kritériách sa rýchlo stalo verejnou kontroverziou, v rámci ktorej mi boli pripisované úmysly a myšlienky, ktoré nezodpovedajú mojej osobnosti," napísal Pirlo.
Podľa talianskych médií Leonardo a Maldini dávali prednosť Pirlovi pred náročnejším aj úspešnejším Antoniom Contem, nový prezident federácie Giovanni Malagó bol od začiatku proti jeho nominácii.
Conte, ktorý v Serie A získal titul s troma rôznymi klubmi a aj ovládol Premier League s FC Chelsea, je údajne opäť v hre o post trénera európskych šampiónov z roku 2020, informuje denník La Gazzetta dello Sport.
Zdroj: SITA.sk - Pirlo otvorene prehovoril o strate šance Taliansko. Stopku dostal pre spoluprácu s ruskou spoločnosťou © SITA Všetky práva vyhradené.
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