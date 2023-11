Inflácia dostáva ruských spotrebiteľov do úzkych, pre financovanie vojny na Ukrajine ceny možno ešte porastú

Infláciu mohli podhodnotiť

Rekordné výdavky na obranu

24.11.2023 (SITA.sk) - Regály v moskovských supermarketoch sú plné ovocia a zeleniny, syrov a mäsa, no mnohí z nakupujúcich sa dívajú na ponúkaný sortiment so zdesením. Inflácia totiž spôsobuje, že ich peňaženky sú prázdne. Ruská centrálna banka tento rok štyrikrát zvýšila svoju kľúčovú úrokovú sadzbu, aby sa pokúsila dostať infláciu pod kontrolu a stabilizovať výmenný kurz rubľa, keďže ekonomika sa snaží vysporiadať s dopadmi ruskej invázie a následkami uvalených západných sankcií.Keď centrálna banka naposledy zvýšila sadzbu na 15 %, čo je dvojnásobok oproti začiatku roka, uviedla vtedy, že ju znepokojujú ceny, ktoré sa medziročne zvyšujú približne o 12 %.Banka teraz predpovedá infláciu na celý rok, ako aj na budúci rok, približne na úrovni 7,5 %. Hoci je táto miera vysoká, môže ísť o podhodnotenie.„Ak hovoríme v percentách, potom sa ceny pravdepodobne zvýšili o 25 %. Ide o mäso, základné výrobky - mliečne výrobky, ovocie, zeleninu, údeniny. Môj manžel nemôže žiť bez klobásy! Niekedy som zdesená z týchto cenových skokov,“ povedala Roxana Gheltkovová, nakupujúca v moskovskom supermarkete.Ďalšia zákazníčka Lilia Carkovová na otázku, či jej príjem ako 70-ročnej dôchodkyni stačí na to, aby mala jedlo na stole, odpovedala: „Nie, samozrejme, že nie. Pomáhajú mi deti. Bez ich pomoci neviem, ako zaplatiť nájom a jedlo.“Čísla štátnej štatistickej služby Rosstat zverejnené 1. novembra ukazujú obrovský nárast cien niektorých potravín v porovnaní s rokom 2022, až o 74 % za kapustu, 72 % za pomaranče či 47 % za uhorky.Ruský parlament namiesto riešenia tejto otázky schválil rozpočet na roky 2024 - 2026 s rekordnými výdavkami na obranu a vedenie vojny na Ukrajine. Analytik Maxim Blant prognózuje, že ceny budú z tohto dôvodu naďalej prudko rásť.„Je jednoducho nemožné vyriešiť otázku inflácie v podmienkach, keď vojensko-priemyselný komplex dostáva neobmedzené financovanie, keď sa mu dáva všetko, čo žiada, keď podiel tohto vojensko-priemyselného komplexu v ekonomike rastie veľmi rýchlym tempom,“ povedal pre agentúru AP.