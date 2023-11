Inflácia v roku 2023: Ako sa hýbu ceny?

Mnohí odborníci predpokladajú, že vrchol má už za sebou. Postupne by sa mala znižovať, čo sa odrazí aj na menšom náraste cien v najbližších mesiacoch. Čo konkrétne môžeme očakávať?

Vyššie ceny potravín i dopravy

Infláciu každý z nás asi najviac pocítil pri pravidelných nákupoch potravín. Zaujímavosťou je, že ceny potravín postupne rastú už tretí rok po sebe. Napríklad v júni tohto roka bol ich medziročný nárast na úrovni až 19 %.

Zdražovanie bolo za uplynulé mesiace a roky najciteľnejšie na cenách mliečnych výrobkov, obilnín, cukroviniek, zeleniny či nealkoholických nápojov.

Drahé pohonné hmoty

Medziročný nárast cien zaznamenali aj motoristi. V priebehu roka 2023 citeľne zdražovali nielen palivá, ale inflácia sa odrazila tiež na cenách elektriny. Citeľne to teda vnímali majitelia elektrických vozidiel.

Pozitívne odhady analytikov

Podľa odborníkov by sme sa už nemali obávať ďalšieho zdražovania. Inflácia tento rok podliezla dvojcifernú hranicu a experti predpokladajú, že koncom roka 2023 by sa mohla ustáliť niekde na úrovni 7 %. Budúci rok by mohol byť ešte lepší. Inflácia s najväčšou pravdepodobnosťou poklesne na 4 – 5 %. Následne sa to odrazí na miernejšom zdražovaní potravín či pohonných hmôt.

Dostupnejšie hypotéky

S výškou inflácie sú veľmi úzko prepojené aj úrokové sadzby hypotekárnych úverov. Keď je inflácia vysoká, Európska centrálna banka sa ju snaží dostať pod kontrolu práve tým, že zvyšuje úrokové sadzby.

Odborníci predpokladajú, že keď sa počas roka 2024 podarí Európskej centrálnej banke dostať infláciu na požadovanú úroveň, postupne pristúpi aj k znižovaniu úrokových sadzieb. V roku 2024/2025 tak budú hypotéky s veľkou pravdepodobnosťou opäť o niečo dostupnejšie. Aká bude realita, ukáže až čas. No zatiaľ to vyzerá tak, že to najhoršie z hľadiska zdražovania už máme za sebou.