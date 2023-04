Na nemeckom trhu ubúda firiem, ktoré plánujú zvyšovať ceny svojich výrobkov, ale jadrová inflácia má zostať vysoká

Siedmy pokles v rade

Potraviny majú ešte zdražieť

27.4.2023 (SITA.sk) - Čoraz menej nemeckých firiem plánuje zvýšenie cien svojich výrobkov. Vyplýva to z prieskumu mníchovského ekonomického inštitútu Ifo Index očakávaného zvýšenia výrobných cien v najbližších troch mesiacoch, ktorý inštitút zostavuje, v apríli klesol na 21,5 bodu z marcových 27,1 bodu. Inštitút o tom informoval v správe, ktorú zverejnil vo štvrtok.Aprílový pokles ukazovateľa plánovaného zvyšovania cien bol už siedmy v rade. „Naznačuje to, že vlna zvyšovania cien už kulminovala," povedal šéf oddelenia prieskumov v inštitúte Ifo Timo Wollmershäuser Inflácia však podľa neho pravdepodobne bude v nadchádzajúcich mesiacoch oslabovať veľmi pomaly. „Hlavne jadrová inflácia, čiže rast spotrebiteľských cien bez zahrnutia cien energií, zostane vysoká," dodal Wollmershäuser.Plány na zvyšovanie cien produktov sa prejavujú hlavne v sektoroch maloobchodu a služieb pre spotrebiteľov. V niektorých segmentoch maloobchodu index plánovaného zvyšovania cien dokonca posilnil.Týka sa to napríklad segmentu potravín a nápojov, v ktorom index stúpol na 69,9 bodu zo 64,8 bodu, či oblasti počítačov a softvéru (rast indexu na 57,9 bodu z 22,3 bodu).