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18. júna 2026

Tibor Gašpar je presvedčený, že sa v kauze Očistec obháji. S obhajcom Parom majú pripravených množstvo argumentov – VIDEO


Tagy: Kauza Očistec Podpredseda parlamentu

Podpredseda parlamentu zároveň verí, že v súčasnosti sa už nachádzame inde, než to bolo v časoch, keď bol odsúdený Kováčik. Podpredseda parlamentu



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6a017e1d7336f143447420 1 676x451 18.6.2026 (SITA.sk) - Podpredseda parlamentu zároveň verí, že v súčasnosti sa už nachádzame inde, než to bolo v časoch, keď bol odsúdený Kováčik.


Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar (Smer-SD) je presvedčený, že sa v rámci súdneho procesu v kauze Očistec obháji. Ako ďalej uviedol v relácii Mira Frindta PubliQ, pripravovanej v spolupráci s webom sita.sk, spolu s jeho obhajcom Marekom Parom majú pripravených množstvo obhajobných argumentov.

"A práve to hlavné pojednávanie bude priestor, kedy konečne zaznejú verejne," skonštatoval Gašpar. Ako ďalej vyhlásil, všetko, čo sa nachádza v podanej obžalobe bolo vykonštruované a nič z toho nie je pravda.

Príklad Dušana Kováčika


"Ak započujem, že som tvárou organizovaného zločinu, tak s tým zásadne nesúhlasím a voči tomu sa aj ostro ohradím," zdôraznil Gašpar, pričom pripomenul, že šesť rokov pôsobil ako policajný prezident a venoval tejto spoločnosti 15 hodín denne.

"Potom vás predvádzajú s putami a robia z vás toho najväčšieho zločinca, tak to vnútorne sa ťažko spracováva, to môžem povedať," uviedol podpredseda parlamentu.

Gašpar zároveň uviedol príklad bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika. "Keď ho strčili do výkonu trestu, za Kováčikom sa zavrela hladina. Používal sa len ako politický argument, že bol tu odsúdený a je tu odsúdený špeciálny prokurátor. Keď 18. decembra (2025, pozn. SITA) prišiel dovolací rozsudok, ktorý zrušil všetky predchádzajúce rozhodnutia, Kovačík sa po formálnej stránke stal taký istý občan ako vy, ako ja, čiže bez trestu," skonštatoval Gašpar.


Prípad advokátov Lindtnera a Paru


Pripomenul tiež prípady advokátov Davida Lindtnera, Mareka Paru alebo bývalého šéfa Slovenskej informačnej služby Vladimíra Pčolinského. "Teraz tu máme dosť veľa výsledkov aj v otázke napríklad tých sudcov v kauzách Búrka, Víchrica. Keď s veľkou pompou vozili sudcov na ústavný súd, strkali ich do väzby, robili s nimi to, čo so mnou v Očistci. A výsledok? Ani jeden nie je odsúdený. Naopak, sú tu konštatácie, že to bolo nedôvodné, nezákonné. Šesť rokov strpčovali týmto ľuďom život," zdôraznil Gašpar.

Podpredseda parlamentu zároveň verí, že v súčasnosti sa už nachádzame inde, než to bolo v časoch, keď bol odsúdený Kováčik. "A, že dnes tie súdy už majú dosť dôkazov z toho obdobia, ktoré už musia u tých sudcov vyvolať otázniky, že asi to musíme robiť trošku opatrnejšie, než to urobila sudkyňa (Pamela) Záleská u Kováčika," doplnil Gašpar.



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Zdroj: SITA.sk - Tibor Gašpar je presvedčený, že sa v kauze Očistec obháji. S obhajcom Parom majú pripravených množstvo argumentov – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Kauza Očistec Podpredseda parlamentu
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