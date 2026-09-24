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24. septembra 2026
Severoatlantická aliancia je na ruské hybridné hrozby a útoky pripravená, vyhlásil jej šéf v New Yorku
Tagy: členské krajiny NATO Generálny tajomník NATO Hybridné hrozby Kybernetické útoky podpora Ukrajine ruské hrozby ruské útoky Vojna na Ukrajine
NATO má podľa neho pripravené rôzne možnosti reakcie na hybridné hrozby Moskvy. Organizácia Severoatlantickej zmluvy (NATO) je ...
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24.9.2026 (SITA.sk) - NATO má podľa neho pripravené rôzne možnosti reakcie na hybridné hrozby Moskvy.
Organizácia Severoatlantickej zmluvy (NATO) je pripravená čeliť ruským kybernetickým útokom a ďalším formám hybridnej vojny, vyhlásil vo štvrtok jej šéf, ktorý zároveň vyzval na zvýšenie podpory Ukrajiny.
„Rusko je čoraz aktívnejšie v kybernetickej aj ďalších oblastiach, ale NATO je na to pripravené,“ povedal generálny tajomník NATO Mark Rutte v New Yorku na podujatí venovanom pamiatke obetí teroristických útokov z 11. septembra 2001.
Organizácia má podľa neho pripravené rôzne možnosti reakcie na hybridné hrozby Moskvy. „Máme k dispozícii všetky tieto nástroje reakcie, aby sme zostali silní aj v prípade hybridných útokov,“ uviedol.
Členské krajiny zároveň vyzval, aby poskytli „väčšiu podporu Ukrajine“, ak chcú Rusku vyslať jasný signál v reakcii na hybridné incidenty a útoky.
Európske štáty sú v posledných rokoch vo zvýšenej pohotovosti pre obavy z možného ruského zasahovania. Moskva by podľa nich mohla cieliť na západných podporovateľov Kyjeva, keďže jej trojdňová špeciálna vojenská operácia na Ukrajine trvá pomaly už päť rokov.
Rutteho vyjadrenia prišli potom, ako dánska vojenská rozviedka vo štvrtok uviedla, že Rusko pravdepodobne zintenzívni hybridné operácie proti cieľom na Západe. Zároveň však vyhodnotila, že priama vojenská invázia Ruska proti západným krajinám je „veľmi nepravdepodobná“, hoci ju nemožno úplne vylúčiť.
Pred týždňom varoval pred ruskými hybridnými hrozbami aj poľský premiér Donald Tusk. Spomenul pritom možné útoky dronmi a raketami namierené proti spojencom Ukrajiny.
Podľa denníka The Independent o príprave ruských dronových útokov z mora proti cieľom vo Francúzsku, Španielsku a Taliansku varovala európske vlády aj americká Ústredná spravodajská služba (CIA).
Zdroj: SITA.sk - Severoatlantická aliancia je na ruské hybridné hrozby a útoky pripravená, vyhlásil jej šéf v New Yorku © SITA Všetky práva vyhradené.
Organizácia Severoatlantickej zmluvy (NATO) je pripravená čeliť ruským kybernetickým útokom a ďalším formám hybridnej vojny, vyhlásil vo štvrtok jej šéf, ktorý zároveň vyzval na zvýšenie podpory Ukrajiny.
„Rusko je čoraz aktívnejšie v kybernetickej aj ďalších oblastiach, ale NATO je na to pripravené,“ povedal generálny tajomník NATO Mark Rutte v New Yorku na podujatí venovanom pamiatke obetí teroristických útokov z 11. septembra 2001.
NATO je pripravené, treba podporiť Kyjev
Organizácia má podľa neho pripravené rôzne možnosti reakcie na hybridné hrozby Moskvy. „Máme k dispozícii všetky tieto nástroje reakcie, aby sme zostali silní aj v prípade hybridných útokov,“ uviedol.
Členské krajiny zároveň vyzval, aby poskytli „väčšiu podporu Ukrajine“, ak chcú Rusku vyslať jasný signál v reakcii na hybridné incidenty a útoky.
Európske štáty sú v posledných rokoch vo zvýšenej pohotovosti pre obavy z možného ruského zasahovania. Moskva by podľa nich mohla cieliť na západných podporovateľov Kyjeva, keďže jej trojdňová špeciálna vojenská operácia na Ukrajine trvá pomaly už päť rokov.
Varovania sa množia
Rutteho vyjadrenia prišli potom, ako dánska vojenská rozviedka vo štvrtok uviedla, že Rusko pravdepodobne zintenzívni hybridné operácie proti cieľom na Západe. Zároveň však vyhodnotila, že priama vojenská invázia Ruska proti západným krajinám je „veľmi nepravdepodobná“, hoci ju nemožno úplne vylúčiť.
Pred týždňom varoval pred ruskými hybridnými hrozbami aj poľský premiér Donald Tusk. Spomenul pritom možné útoky dronmi a raketami namierené proti spojencom Ukrajiny.
Podľa denníka The Independent o príprave ruských dronových útokov z mora proti cieľom vo Francúzsku, Španielsku a Taliansku varovala európske vlády aj americká Ústredná spravodajská služba (CIA).
Zdroj: SITA.sk - Severoatlantická aliancia je na ruské hybridné hrozby a útoky pripravená, vyhlásil jej šéf v New Yorku © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: členské krajiny NATO Generálny tajomník NATO Hybridné hrozby Kybernetické útoky podpora Ukrajine ruské hrozby ruské útoky Vojna na Ukrajine
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