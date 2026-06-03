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03. júna 2026
Iniciatíva Slobodná národná galéria podala podnet na parlamentný výbor za šírenie nepravdivých informácií SNG
Podnet zdôvodnili tromi argumentmi, tým prvým je trivializácia holokaustu. SNG označila Jozefa Tisa za otca rodiny a obete holokaustu za neprajné deti. Iniciatíva Slobodná národná galéria podala podnet ...
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3.6.2026 (SITA.sk) - Podnet zdôvodnili tromi argumentmi, tým prvým je trivializácia holokaustu. SNG označila Jozefa Tisa za otca rodiny a obete holokaustu za neprajné deti.
Iniciatíva Slobodná národná galéria podala podnet na Výbor Národnej rady SR pre kultúru a médiá. Podnet podali pre závažné pochybenia Slovenskej národnej galérie (SNG), a to zneužitie verejnej komunikácie, šírenie nepravdivých informácií a zmarenie verejného odpočtu. Ako spresnili na sociálnej sieti, ide o trivializáciu Holokaustu, šírenie nepravdivých informácií a zmarenie verejného odpočtu.
„Transparentnosť, zodpovednosť voči verejnosti a rešpektovanie historickej pamäte, vrátane pamäte na holokaust, nie sú len morálnymi imperatívmi, ale aj zákonnými povinnosťami, ktorých plnenie je výbor oprávnený a povinný kontrolovať. Veríme, že výbor pristúpi k predloženému podnetu s náležitou vážnosťou a prijme opatrenia, ktoré sú v jeho právomoci,” píše sa v príspevku. Ako iniciatíva uviedla, požiadali tajomníčku výboru o rozposlanie podnetu všetkým členom výboru a jeho zaradenie na najbližšie rokovanie výboru.
Podnet zdôvodnili tromi argumentmi. Tým prvým je trivializácia holokaustu. „Verejná komunikácia štátnej inštitúcie, ktorá je financovaná z daní všetkých občanov, označila Jozefa Tisa za otca rodiny a obete holokaustu za neprajné deti. Navrhujeme podnet na SOI a preverenie trestnoprávnej zodpovednosti,” uvádza iniciatíva.
Už pred niekoľkými dňami sa kriticky vyjadrovala k príspevkom SNG na sociálnych sieťach. V rámci jedného z nich totiž galéria použila dielo Cirkev žehná vojnu z cyklu Cyklon od autora židovského pôvodu Imricha Weinera-Kráľa, ktorým autor reagoval na zapojenie cirkvi do vojny, i holokaust.
„V popredí je nezameniteľná postava Jozefa Tisa ako kňaza, ktorý sa modlí. Ľudia v pozadí nie sú v námorníckom, tie pruhy odkazujú na táborové mundúry,” píše iniciatíva. „A ako interpretuje dielo SNG? Vidí neprajné deti, ktoré klamú otcovi, že budú v galérii krátko. A vidí Tisa ako otca rodiny,” doplnila.
Popisky na meme zverejnenom SNG na sociálnych sieťach popisujú ľudí v odeve pripomínajúcom oblečenie z koncentračných táborov slovami „Ja, keď viem, že program NMG (Noci múzeí a galérií) bude až do noci”. Slová pri mužovi na obraze, ktorý nápadne pripomína prezidenta vojnového Slovenského štátu, hovoria „Otec, keď si myslel, že ideme do SNG len na hodinku”. Išlo očividne o príspevok na propagáciu podujatia Noc múzeí a galérií.
„Dve výročné správy. Dve pravdy. Rozporné verzie výročnej správy. Rozporné odpovede podľa infozákona. Systematické šírenie nepravdivých informácií verejnou inštitúciou nie je administratívna chyba. Je to porušenie zákona,” uviedla ďalej platforma. V samotnom podnete tvrdí, že SNG poskytuje rozporuplné informácie, čím podľa nich môže dochádzať k porušeniu informačných povinností verejnej inštitúcie.
Vedenie SNG kritizuje aj za verejný odpočet galérie bez prítomnosti verejnosti. Poukázala, že riaditeľ SNG Juraj Králik sa na pôde parlamentu osobne zaviazal k realizácii verejného odpočtu, pričom termín bol riadne zverejnený aj rezortom kultúry. V samotný deň konania odpočtu bol ale termín potichu zmenený, bez oznámenia. Konal sa bez prítomnosti médií či verejnosti, informovaní mali byť len vybraní interní zamestnanci.
„Zákon nie je voliteľná disciplína. Ani pre národné kultúrne inštitúcie. Ani pre straníckych nominantov. Výboru navrhujeme opatrenia, žiadame o prijatie uznesenia, predvolanie Juraja Králika a riadny verejný odpočet. Vieme, neobvyklé. Ale skúsme!” uzavrela platforma.
Zdroj: SITA.sk - Iniciatíva Slobodná národná galéria podala podnet na parlamentný výbor za šírenie nepravdivých informácií SNG © SITA Všetky práva vyhradené.
Iniciatíva Slobodná národná galéria podala podnet na Výbor Národnej rady SR pre kultúru a médiá. Podnet podali pre závažné pochybenia Slovenskej národnej galérie (SNG), a to zneužitie verejnej komunikácie, šírenie nepravdivých informácií a zmarenie verejného odpočtu. Ako spresnili na sociálnej sieti, ide o trivializáciu Holokaustu, šírenie nepravdivých informácií a zmarenie verejného odpočtu.
SNG označila Tisa za otca rodiny
„Transparentnosť, zodpovednosť voči verejnosti a rešpektovanie historickej pamäte, vrátane pamäte na holokaust, nie sú len morálnymi imperatívmi, ale aj zákonnými povinnosťami, ktorých plnenie je výbor oprávnený a povinný kontrolovať. Veríme, že výbor pristúpi k predloženému podnetu s náležitou vážnosťou a prijme opatrenia, ktoré sú v jeho právomoci,” píše sa v príspevku. Ako iniciatíva uviedla, požiadali tajomníčku výboru o rozposlanie podnetu všetkým členom výboru a jeho zaradenie na najbližšie rokovanie výboru.
Podnet zdôvodnili tromi argumentmi. Tým prvým je trivializácia holokaustu. „Verejná komunikácia štátnej inštitúcie, ktorá je financovaná z daní všetkých občanov, označila Jozefa Tisa za otca rodiny a obete holokaustu za neprajné deti. Navrhujeme podnet na SOI a preverenie trestnoprávnej zodpovednosti,” uvádza iniciatíva.
Už pred niekoľkými dňami sa kriticky vyjadrovala k príspevkom SNG na sociálnych sieťach. V rámci jedného z nich totiž galéria použila dielo Cirkev žehná vojnu z cyklu Cyklon od autora židovského pôvodu Imricha Weinera-Kráľa, ktorým autor reagoval na zapojenie cirkvi do vojny, i holokaust.
„V popredí je nezameniteľná postava Jozefa Tisa ako kňaza, ktorý sa modlí. Ľudia v pozadí nie sú v námorníckom, tie pruhy odkazujú na táborové mundúry,” píše iniciatíva. „A ako interpretuje dielo SNG? Vidí neprajné deti, ktoré klamú otcovi, že budú v galérii krátko. A vidí Tisa ako otca rodiny,” doplnila.
Šírenie nepravdivých informácií
Popisky na meme zverejnenom SNG na sociálnych sieťach popisujú ľudí v odeve pripomínajúcom oblečenie z koncentračných táborov slovami „Ja, keď viem, že program NMG (Noci múzeí a galérií) bude až do noci”. Slová pri mužovi na obraze, ktorý nápadne pripomína prezidenta vojnového Slovenského štátu, hovoria „Otec, keď si myslel, že ideme do SNG len na hodinku”. Išlo očividne o príspevok na propagáciu podujatia Noc múzeí a galérií.
„Dve výročné správy. Dve pravdy. Rozporné verzie výročnej správy. Rozporné odpovede podľa infozákona. Systematické šírenie nepravdivých informácií verejnou inštitúciou nie je administratívna chyba. Je to porušenie zákona,” uviedla ďalej platforma. V samotnom podnete tvrdí, že SNG poskytuje rozporuplné informácie, čím podľa nich môže dochádzať k porušeniu informačných povinností verejnej inštitúcie.
Vedenie SNG kritizuje aj za verejný odpočet galérie bez prítomnosti verejnosti. Poukázala, že riaditeľ SNG Juraj Králik sa na pôde parlamentu osobne zaviazal k realizácii verejného odpočtu, pričom termín bol riadne zverejnený aj rezortom kultúry. V samotný deň konania odpočtu bol ale termín potichu zmenený, bez oznámenia. Konal sa bez prítomnosti médií či verejnosti, informovaní mali byť len vybraní interní zamestnanci.
„Zákon nie je voliteľná disciplína. Ani pre národné kultúrne inštitúcie. Ani pre straníckych nominantov. Výboru navrhujeme opatrenia, žiadame o prijatie uznesenia, predvolanie Juraja Králika a riadny verejný odpočet. Vieme, neobvyklé. Ale skúsme!” uzavrela platforma.
Zdroj: SITA.sk - Iniciatíva Slobodná národná galéria podala podnet na parlamentný výbor za šírenie nepravdivých informácií SNG © SITA Všetky práva vyhradené.
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