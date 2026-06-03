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03. júna 2026

HONOR Connect prináša bezproblémovú integráciu so systémami Mac a iOS do svojich rýchlo rastúcich inteligentných zariadení



Znamená prechod na smartfón inej značky nákladnú a bolestivú výmenu všetkých okolitých zariadení?



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HONOR Connect prináša bezproblémovú integráciu so systémami Mac a iOS do svojich rýchlo rastúcich inteligentných zariadení

Spoločnosť HONOR dokazuje, že ide o mýtus. Zabezpečením pozície vicelídra na Blízkom východe a zaznamenaním globálneho rastu o 25 % v prvom štvrťroku 2026 značka vyzýva najväčších hráčov na trhu. Tajomstvo tohto úspechu spočíva nielen v inovatívnych zariadeniach, ako je spoľahlivá séria HONOR 600, ale aj v bezprecedentnej otvorenosti voči konkurenčným prostrediam. Vďaka aplikáciám HONOR Connect a OneTap môžu používatelia zariadení Apple alebo Windows plynule integrovať svoje produkty s produktmi HONOR a využívať funkcie, ako je napríklad tablet MagicPad4 ako rozšírenú obrazovku pre počítače Mac.

Podľa najnovších dát od poprednej výskumnej firmy Omdia sa HONOR stáva jedným z najvýznamnejších hráčov na globálnom trhu mobilných zariadení. V prvom štvrťroku 2026 zaznamenala značka globálne 25 % rast a bola najrýchlejšie rastúcim predajcom v Európe, pričom dodávky medziročne vzrástli o viac ako 60 %. Historickým úspechom je tiež vzostup na pozíciu druhého najväčšieho výrobcu smartfónov na Blízkom východe, kde dosiahla pozoruhodný 73 % rast. Tento úspech je do veľkej miery poháňaný zariadeniami strednej až vyššej triedy, ako je nová séria HONOR 600 a model HONOR X9d, ktorý na zámorských trhoch presiahol 5 miliónov dodaných kusov.

Ako je možné, že na takom presýtenom trhu používatelia tak ochotne prechádzajú na novú značku? Odpoveď spočíva v zbúraní najväčšej technologickej bariéry: uzavretého ekosystému.

Ekosystém bez hraníc

Pri rozhodovaní o novom zariadení sa používatelia často obávajú straty bezproblémovej spolupráce so svojou existujúcou technikou iných značiek. HONOR tento problém odstraňuje zavedením inteligentných riešení založených na technológii HONOR Connect. Ide o zámerne bezbariérový ekosystém, ktorý hladko prepája systémy Android, iOS, Windows a Mac.

Vďaka dedikovanej aplikácii HONOR Connect, ktorá je bezplatne dostupná okrem iného v obchode Apple App Store, sa spolupráca medzi systémami stala neuveriteľne intuitívnou:

·         Spolupráca s Macom: Najnovší tablet HONOR MagicPad4 sa dá použiť ako plne funkčná, bezdrôtová rozšírená obrazovka pre počítače Mac. To poskytuje obrovský pracovný priestor pre grafických dizajnérov, manažérov alebo tvorcov obsahu bez nutnosti investovať do dodatočného hardvéru Apple.

·         Bezstratový prenos: S podporou technológie HONOR OneTap prebieha bezstratový prenos ťažkých súborov, ako sú fotografie, videá alebo dokumenty, medzi zariadeniami HONOR a iPhonmi alebo iPadmi okamžite a bez použitia mobilných dát.

·         Kontinuita úloh: Začnite projekt na svojom smartfóne a jednoducho ho dokončite na počítači. Plynulé odovzdávanie úloh vrátane kopírovania a vkladania textu prebieha na systémovej úrovni a dokonca umožňuje zdieľanie myši a klávesnice naprieč zariadeniami.

Tento prístup zaisťuje, že jednotlivci, ktorí napríklad používajú firemný MacBook alebo osobný iPhone, nemusia váhať pri prechode na pokročilé vlajkové lode, ako je napríklad vysoko očakávaný, inovatívny skladací smartfón HONOR Magic V6.

Technológia adaptovaná na vás, nie vy na ňu

HONOR dokazuje, že lojalita k značke nemusí byť výsledkom uzamknutia v jedinom, reštriktívnom ekosystéme. Rastúci trhový podiel v prémiovom segmente je dôkazom inovácií, ktoré uľahčujú život a umožňujú používateľom čerpať z najlepších funkcií rôznych operačných systémov. To vysiela jasný signál celému odvetviu: budúcnosť patrí technológii, ktorá spolupracuje, a nie tej, ktorá súťaží o monopolizáciu stola používateľa.


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