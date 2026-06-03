|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 3.6.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Karolína
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
03. júna 2026
HONOR Connect prináša bezproblémovú integráciu so systémami Mac a iOS do svojich rýchlo rastúcich inteligentných zariadení
Znamená prechod na smartfón inej značky nákladnú a bolestivú výmenu všetkých okolitých zariadení?
Zdieľať
Spoločnosť HONOR dokazuje, že ide o mýtus. Zabezpečením pozície vicelídra na Blízkom východe a zaznamenaním globálneho rastu o 25 % v prvom štvrťroku 2026 značka vyzýva najväčších hráčov na trhu. Tajomstvo tohto úspechu spočíva nielen v inovatívnych zariadeniach, ako je spoľahlivá séria HONOR 600, ale aj v bezprecedentnej otvorenosti voči konkurenčným prostrediam. Vďaka aplikáciám HONOR Connect a OneTap môžu používatelia zariadení Apple alebo Windows plynule integrovať svoje produkty s produktmi HONOR a využívať funkcie, ako je napríklad tablet MagicPad4 ako rozšírenú obrazovku pre počítače Mac.
Podľa najnovších dát od poprednej výskumnej firmy Omdia sa HONOR stáva jedným z najvýznamnejších hráčov na globálnom trhu mobilných zariadení. V prvom štvrťroku 2026 zaznamenala značka globálne 25 % rast a bola najrýchlejšie rastúcim predajcom v Európe, pričom dodávky medziročne vzrástli o viac ako 60 %. Historickým úspechom je tiež vzostup na pozíciu druhého najväčšieho výrobcu smartfónov na Blízkom východe, kde dosiahla pozoruhodný 73 % rast. Tento úspech je do veľkej miery poháňaný zariadeniami strednej až vyššej triedy, ako je nová séria HONOR 600 a model HONOR X9d, ktorý na zámorských trhoch presiahol 5 miliónov dodaných kusov.
Ako je možné, že na takom presýtenom trhu používatelia tak ochotne prechádzajú na novú značku? Odpoveď spočíva v zbúraní najväčšej technologickej bariéry: uzavretého ekosystému.
Ekosystém bez hraníc
Pri rozhodovaní o novom zariadení sa používatelia často obávajú straty bezproblémovej spolupráce so svojou existujúcou technikou iných značiek. HONOR tento problém odstraňuje zavedením inteligentných riešení založených na technológii HONOR Connect. Ide o zámerne bezbariérový ekosystém, ktorý hladko prepája systémy Android, iOS, Windows a Mac.
Vďaka dedikovanej aplikácii HONOR Connect, ktorá je bezplatne dostupná okrem iného v obchode Apple App Store, sa spolupráca medzi systémami stala neuveriteľne intuitívnou:
· Spolupráca s Macom: Najnovší tablet HONOR MagicPad4 sa dá použiť ako plne funkčná, bezdrôtová rozšírená obrazovka pre počítače Mac. To poskytuje obrovský pracovný priestor pre grafických dizajnérov, manažérov alebo tvorcov obsahu bez nutnosti investovať do dodatočného hardvéru Apple.
· Bezstratový prenos: S podporou technológie HONOR OneTap prebieha bezstratový prenos ťažkých súborov, ako sú fotografie, videá alebo dokumenty, medzi zariadeniami HONOR a iPhonmi alebo iPadmi okamžite a bez použitia mobilných dát.
· Kontinuita úloh: Začnite projekt na svojom smartfóne a jednoducho ho dokončite na počítači. Plynulé odovzdávanie úloh vrátane kopírovania a vkladania textu prebieha na systémovej úrovni a dokonca umožňuje zdieľanie myši a klávesnice naprieč zariadeniami.
Tento prístup zaisťuje, že jednotlivci, ktorí napríklad používajú firemný MacBook alebo osobný iPhone, nemusia váhať pri prechode na pokročilé vlajkové lode, ako je napríklad vysoko očakávaný, inovatívny skladací smartfón HONOR Magic V6.
Technológia adaptovaná na vás, nie vy na ňu
HONOR dokazuje, že lojalita k značke nemusí byť výsledkom uzamknutia v jedinom, reštriktívnom ekosystéme. Rastúci trhový podiel v prémiovom segmente je dôkazom inovácií, ktoré uľahčujú život a umožňujú používateľom čerpať z najlepších funkcií rôznych operačných systémov. To vysiela jasný signál celému odvetviu: budúcnosť patrí technológii, ktorá spolupracuje, a nie tej, ktorá súťaží o monopolizáciu stola používateľa.
Súvisiace články:
Malí umelci, veľké príbehy - Premeňte detské kresby na animované príbehy (1. 6. 2026)
Ako ďaleko dokáže jedno nabitie posunúť váš príbeh? (29. 5. 2026)
Od inteligentnej fotografie k skutočnej vizuálnej inteligencii (21. 5. 2026)
HONOR Magic8 Pro medzi prvými zariadeniami s podporou Android 17 Beta 3 pre vývojárov (13. 5. 2026)
HONOR predstavuje nový, elegantný a výkonný HONOR Pad X8b (7. 5. 2026)
HONOR uvádza sériu HONOR 600: nový štandard pre prémiovú strednú triedu (5. 5. 2026)
Séria HONOR 600 prináša spojenie umenia a vedy: Prémiový dizajn, praktická AI a špičková fotografia pre strednú triedu (23. 4. 2026)
Víkend bez nabíjačky? HONOR 600 Lite dokazuje, že je to možné (17. 4. 2026)
HONOR odhaľuje MagicPad4: Najtenší tablet na svete poháňaný 3nm procesorom Snapdragon 8 Gen 5 s produktivitou na úrovni PC (10. 4. 2026)
Kto ovládne strednú triedu smartfónov na jar 2026? (27. 3. 2026)
Prečítajte si tiež
Video: EXOTIK predstavuje hymnu projektu „Vráťme deti na ihriská“. Nová skladba nesie silný odkaz o detstve, pohybe a veľkých snoch
Iniciatíva Slobodná národná galéria podala podnet na parlamentný výbor za šírenie nepravdivých informácií SNG