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24hod.sk Kultúra Knižné novinky
03. júna 2026
Príbehy šampionátov je kniha, ktorá vám pripomenie, prečo futbal miluje celý svet
Majstrovstvá sveta vo futbale nie sú len športovým podujatím. Sú zrkadlom doby, emócií aj dejín.
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Daniel Kollár vo svojej knihe Príbehy šampionátov ukazuje, že za každým legendárnym zápasom sa skrýva omnoho viac než výsledok na tabuli.
Na prvý pohľad ide o publikáciu o majstrovstvách sveta vo futbale. V skutočnosti je však omnoho širšia. Je to kniha o ľuďoch, o dejinách, o veľkých okamihoch aj o tom, prečo futbal dokáže spájať celé generácie. Daniel Kollár neponúka suchopárny prehľad turnajov. Každý šampionát mení na samostatný príbeh so svojou atmosférou, napätím a emóciami. A práve preto sa kniha číta takmer ako román.
Najväčšou silou knihy je spôsob, akým prepája futbal s historickými udalosťami. Majstrovstvá sveta tu nie sú izolovaným športovým podujatím. Sú obrazom doby.
- Turnaj v Taliansku 1934 sa odohráva pod dohľadom Mussoliniho režimu.
- Šampionát v Argentíne 1978 nesie v sebe ticho diktatúry a strach krajiny.
- Rok 1990 zase prináša atmosféru slobody po páde železnej opony.
Autor výborne ukazuje, že futbal nikdy neexistoval vo vákuu. Každý turnaj odrážal svet okolo seba - vojny, politiku, spoločenské zmeny, ekonomiku aj sny ľudí. A práve to robí z Príbehov šampionátov oveľa viac než len športovú knihu. Je to literatúra faktu, ktorá dokáže osloviť aj čitateľov, ktorí futbal bežne nesledujú.
Samozrejme, nechýbajú ani legendárne futbalové momenty. Pelého nástup na futbalový trón, „Božia ruka“ Diega Maradonu, totálny futbal Holandska, dramatické finálové zápasy či neuveriteľné prekvapenia. Každá kapitola má vlastnú atmosféru a názov, ktorý dokonale vystihuje ducha turnaja. Maracanazo. Zrodenie kráľa. Totálny futbal. Góly a ticho diktatúry. Už samotné názvy kapitol vyvolávajú zvedavosť.
Pri čítaní Príbehov šampionátov si človek často uvedomí, že si nepamätá len góly. Pamätá si, kde bol, s kým zápasy sledoval, čo vtedy prežíval. A presne na túto nostalgiu kniha nádherne hrá. Pripomína detstvo, rodinné sledovanie zápasov, futbalové leto, spoločné emócie aj okamihy, keď sa celý svet pozeral jedným smerom.
Veľkou devízou knihy je aj štýl písania. Daniel Kollár nepôsobí ako akademik odtrhnutý od reality. Píše čitateľsky, pútavo a s nadšením človeka, ktorý futbal skutočne miluje. Nezahlcuje číslami ani taktickými analýzami. Namiesto toho rozpráva príbehy. A tie vás prirodzene vtiahnu. Samozrejme nechýbajú tabuľky, výsledky a rôzne štatistiky – najlepší hráči šampionátov, najlepší brankári a strelci, držitelia Zlatej, striebornej a bronzovej lopty.
Možno najväčším prekvapením Príbehov šampionátov je fakt, že si ich dokáže užiť aj človek, ktorý futbal nesleduje pravidelne. Pretože jadrom knihy nie sú góly, ale ľudia. Národy. Emócie. Dejiny. Je to kniha o tom, ako šport dokáže spájať spoločnosť, vytvárať hrdinov, prinášať nádej a odrážať náladu celej planéty.
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