Streda 18.3.2026
Meniny má Eduard
18. marca 2026
Iniciatíva STRED spúšťa kampaň. Samosprávy žiadajú právo veta pri zákonoch, ktoré ovplyvňujú ich fungovanie – VIDEO, FOTO
18.3.2026 (SITA.sk) - Iniciatíva STRED, ktorá združuje župných, mestských a obecných politikov, spúšťa kampaň za zavedenie práva veta pre samosprávy. Navrhovaný model vychádza z princípu prezidentského veta.
Ak by samosprávy využili právo veta pri legislatíve, ktorá sa ich priamo týka, parlament by musel zákon opätovne prerokovať a mohol by ho upraviť, odmietnuť alebo potvrdiť minimálne 76 hlasmi. Samosprávy by tak získali reálnu možnosť vstúpiť do procesu prijímania zákonov, ktoré ovplyvňujú ich fungovanie.
Iniciatíva STRED má vypracovaný návrh ústavného zákona, ktorý doručila do podateľne Národnej rady SR a rozpošle ho aj politickým stranám. „Je to návrh, ktorý si nevyžaduje žiadne finančné zdroje a ktorý neuberá nikomu kompetencie. Je to návrh, ktorý vyžaduje akurát spoluprácu a rešpekt medzi vládou a samosprávami,“ povedal v stredu na tlačovej konferencii pred budovou Národnej rady SR Ondrej Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja.
Návrh počíta so zriadením Rady samospráv s rovnomerným zastúpením obcí, miest a krajov v celkovom počte 48 členov. Zastúpenie krajov by reprezentovali úradujúci predsedovia krajov, ôsmi členovia zvolení zastupiteľstvami samosprávnych krajov a šestnásti zástupcovia miest a šestnásti zástupcovia obcí, ktorých by určovalo reprezentatívne združenie miest a obcí.
Podľa Ondreja Luntera je takáto zmena potrebná vzhľadom na rozsah úloh, ktoré samosprávy vykonávajú. Mestá, obce a kraje zabezpečujú približne 80 percent verejných služieb pre obyvateľov, avšak ich postavenie v legislatívnom procese tomu nezodpovedá. Zákony, ktoré zásadne ovplyvňujú ich financovanie alebo kompetencie, sú často prijímané bez toho, aby mali vplyv na ich konečnú podobu.
„Samosprávy dnes požívajú jednu z najvyšších mier dôvery spomedzi všetkých inštitúcií na Slovensku. Samosprávy zároveň preukázali, že v uplynulých rokoch to boli práve oni, ktoré dokázali efektívne pomôcť občanom v čase kríz, či už počas pandémie Covid-19, alebo utečeneckej krízy. Ak budú mať samosprávy rozviazané ruky ako v Poľsku, alebo Česku, budú schopné zlepšovať verejné služby pre občanov tak, ako to vidíme v okolitých krajinách,” uviedol Tomáš Abel, primátor mesta Brezno a člen Iniciatívy STRED.
Kampaň za právo veta samospráv bude mať aj verejnú časť. V Bratislave ju počas stredy sprevádza pojazdný billboard a v regiónoch visia štandardné billboardy. Iniciatíva zároveň deklaruje pripravenosť diskutovať o návrhu v médiách aj na verejných fórach.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Nadácia SPP podporí medzigeneračné prepojenie v komunitách po celom Slovensku
Nadácia SPP podporí medzigeneračné prepojenie v komunitách po celom Slovensku
<< predchádzajúci článok
Lucia Gurbáľová ohlásila kandidatúru na post košickej županky, so súčasným vedením vyjadrila veľkú nespokojnosť – VIDEO
Lucia Gurbáľová ohlásila kandidatúru na post košickej županky, so súčasným vedením vyjadrila veľkú nespokojnosť – VIDEO