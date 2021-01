Iniciatíva Za otvorenú justíciu nesúhlasí so spôsobom kritiky voči Mazákovi, zareagovala na list sudcov

Problémy treba riešiť vzájomnou komunikáciou

15.1.2021 (Webnoviny.sk) - Iniciatíva Za otvorenú justíciu (ZOJ) považuje za nevhodné a neprimerané spájať snahu o optimálne vyriešenie otázky reorganizácie sústavy súdov s osobnými výhradami voči najvyššiemu funkcionárovi súdnictva. ZOJ to konštatuje vo vyhlásení, ktoré zaslali jej hovorcovia Katarína Javorčíková a Dušan Čimo.Iniciatíva tak reaguje na otvorený list sudcov, v ktorom okrem kritiky návrhu novej súdnej mapy z dielne ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej (Za ľudí) odzneli aj výhrady voči predsedovi Súdnej rady SR Jánovi Mazákovi Spomedzi 320 sudcov, ktorí otvorený list podporili, sa 188 sudcov prihlásilo k celému textu vyhlásenia a 112 sudcov len k časti týkajúcej sa súdnej mapy.„Ján Mazák je v ním zastávanej funkcii necelých desať mesiacov a aj za tento krátky čas zvládol náročnú riadiacu prácu a podstatnou mierou prispel k vzniku viacerých dôležitých koncepčných materiálov v prospech riadneho chodu súdnictva. Ak aj sú dôvody na kritiku niektorých jeho postupov alebo vyjadrení, sme presvedčení, že ich treba riešiť najskôr a predovšetkým vzájomnou komunikáciou na pôde súdnej rady,” uvádza sa vo vyhlásení ZOJ.Združenie v tejto súvislosti poukazuje aj na to, že v minulosti celá verejnosť vnímala veľmi kontroverzné postupy bývalého predsedu Súdnej rady SR a Najvyššieho súdu SR Štefana Harabina na hrane zákona, na ktoré doplatilo mnoho slušných sudcov a do veľkej miery utrpela aj dôveryhodnosť celého sudcovského stavu.„Ani tak to však nestačilo na to, aby sa voči nemu verejne kriticky vyjadrila relevantná časť sudcov tak, ako je to dnes. Pritom najmä sudcovia by mali byť schopní vnímať veci rovnakou optikou bez ohľadu na okolnosti a osoby, ktorých sa to týka,” konštatuje ZOJ.Iniciatíva zároveň uvádza, že považuje za legitímne právo všetkých sudcov verejne vyjadriť svoje názory na všetko, čo súvisí so súdnictvom, osobitne k tvorbe zákonov, od ktorých závisí efektivita a potrebné podmienky na riadny výkon súdnej moci.„Ako dobrý krok v tejto súvislosti vnímame reakciu ministerky spravodlivosti, ktorá predĺžila pripomienkovanie návrhu novej súdnej mapy do konca mesiaca február, dokedy by mali byť riadne prerokované všetky námietky a pozmeňujúce návrhy zo strany sudcov aj Súdnej rady SR,” konštatuje iniciatíva.Otvorený list sudcov, ktorý kritizuje navrhovanú zmenu súdnej mapy, bol medializovaný vo štvrtok 14. januára.V jednej z pasáží sa v liste spomína výrazné znepokojenie v súvislosti s tým, ako predseda Súdnej rady SR Ján Mazák vykonáva svoju funkciu na prezentovanie čisto svojich osobných názorov, ktoré v mnohých prípadoch prezentuje ako názor celej súdnej rady. To je podľa signatárov neprípustné predovšetkým vo vzťahu komunikácie s európskymi inštitúciami.„Zároveň upozorňujeme na to, že jeho vyjadrenia hraničia s neprimeranými útokmi na sudcovský stav, prispievajú ku znižovaniu dôveryhodnosti občanov k súdnej moci a k manipulácii s právnym povedomím a s verejnou mienkou občanov SR. Za takéhoto stavu pôsobenia predsedu Súdnej rady SR musíme konštatovať, že nemá a ani nemôže mať našu dôveru,“ uviedli signatári.