Sociálna poisťovňa ušetrila na svojej prevádzke 46,5 milióna eur, úspešná bola aj pri vyplácaní dávok

15.1.2021 (Webnoviny.sk) - Sociálna poisťovňa v minulom roku ušetrila na svojej prevádzke 46,5 milióna eur. Na piatkovej tlačovej besede to povedal minister práce a sociálnych vecí Milan Krajniak (Sme rodina). "Túto sumu Sociálna poisťovňa vracia do vlastného rozpočtu," povedal.Upozornil na to, že počas minulého roka zamestnanci poisťovne vyplatili o 40 percent dávok viac ako v roku 2019. Podieľalo sa na tom o pätinu menej zamestnancov, ktorí boli podľa ministra v karanténe alebo čerpali pandemické nemocenské dávky."Je to obrovský výkon, patrí za to veľké vďaka," povedal Krajniak.