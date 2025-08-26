|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 26.8.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Samuel
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
26. augusta 2025
Iniciatíva Zastavme hazard navrhuje vytvoriť štátny monopol na hazardné hry
Iniciatíva Zastavme hazard navrhuje vytvoriť štátny monopol na hazardné hry. Získali by sa tým peniaze do štátnej kasy z hazardných hier, zároveň by ...
Zdieľať
26.8.2025 (SITA.sk) - Iniciatíva Zastavme hazard navrhuje vytvoriť štátny monopol na hazardné hry. Získali by sa tým peniaze do štátnej kasy z hazardných hier, zároveň by podľa iniciatívy kasína podliehali prísnym reguláciám, a štát by rešpektoval zákaz hazardu v mestách, ktoré ho zakázali.
Reaguje tým na návrh skupiny koaličných poslancov Národnej rady SR, ktorí chcú, aby národná lotériová spoločnosť mohla prevádzkovať štátne kasína bez žiadosti o stanovisko dotknutých miest a obcí, dokonca napriek prijatému zákazu prevádzkovania kasín v nich. Návrh do parlamentu predložili poslanci Pavol Ľupták, Roman Malatinec, Ivan Ševčík a Miroslav Radačovský.
„V minulom roku došlo k výraznému nárastu miest a obcí, ktoré herne a kasína na svojom území zakázali, keďže si uvedomujú dopady hazardného hrania na hráčov a ich rodiny. Stále nemáme prijaté opatrenia na ochranu hráčov, aby na jedno posedenie nemohli prehrať všetky svoje úspory. Zákon o hazardných hrách potrebuje zmenu. Určite ňou nie je vyššia dostupnosť hazardu,“ uviedol Peter Beňa z iniciatívy Zastavme hazard.
Ako ďalej dodal, ak chce štát viac peňazí z hazardu a chce prevádzkovať štátne kasína, potom by mal okamžite zastaviť vydávanie licencií pre súkromných prevádzkovateľov hazardných hier a vytvoriť štátny monopol na hazardné hry.
Všetky súkromné herne a kasína by mali po uplynutí aktuálne platných licencií skončiť a následne by mohli ostať štátne kasína, na ktorých umiestnení sa národná lotériová spoločnosť dohodne s príslušnými mestami.
„Táto dohoda by sa mala pretaviť do presného určenia umiestnenia kasín s limitom na počet herných automatov cez všeobecne záväzné nariadenia. V mestách, ktoré kasína zakázali, treba tento zákaz rešpektovať. Súčasne by mal kamenný hazard skončiť vo všetkých obciach,“ hovorí Beňa.
Anton Chromík z iniciatívy Zastavme hazard doplnil, že zrušenie štátneho monopolu na online hazardné hry prinieslo nekontrolovaný rast stávok a peňazí, ktoré hráči v online kasínach prehrajú.
„Je najvyšší čas vrátiť online hazard do rúk štátu. Tiež je potrebná prísna regulácia hazardu, aby hráči mali časové aj finančné limity na hru. Navyše vidíme, že ani odovzdanie online hazardu do súkromných rúk neodstránilo nelegálny hazard. Štát s ním musí stále bojovať, akurát prípadné zisky z presunu hráčov do legálneho prostredia ostávajú v súkromných rukách,“ poukázal.
Vláda by podľa slov Stanislava Gunčaga z iniciatívy Zastavme hazard nemala zabudnúť na svoj záväzok hazard obmedzovať, pretože peniaze z hazardu sú krvavé peniaze, ktoré spôsobujú množstvo utrpenia. Štúdia objednaná českým Ministerstvom financií ukázala, že negatívne finančné náklady hazardu sú vyššie ako vybraté dane a odvody.
Časť odvodov z hazardu treba podľa Gunčaga vyčleniť do špeciálneho fondu, ktorý by mali spravovať ministerstvo zdravotníctva s ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny. Z neho by bolo potrebné financovať rozšírenie liečebných kapacít a liečbu pre hráčov, ktorí majú nedoplatky na zdravotnom poistení.
„Rodiny hráčov potrebujú odbornú pomoc a neraz aj núdzové ubytovanie, ak v exekúcii prídu o strechu nad hlavou. Ak závislosť vedie k domácemu násiliu, rodina potrebuje krízové centrum, kde nájde bezpečie. Aj ľudia bez domova majú ľudskú dôstojnosť a zaslúžia si aspoň skromné bývanie, ktoré im pomôže začať nový život. Toto sú projekty, ktoré dlhodobo nemajú dostatok peňazí a je možné ich financovať z odvodov z hazardu,“ myslí si Gunčag.
Zdroj: SITA.sk - Iniciatíva Zastavme hazard navrhuje vytvoriť štátny monopol na hazardné hry © SITA Všetky práva vyhradené.
Reaguje tým na návrh skupiny koaličných poslancov Národnej rady SR, ktorí chcú, aby národná lotériová spoločnosť mohla prevádzkovať štátne kasína bez žiadosti o stanovisko dotknutých miest a obcí, dokonca napriek prijatému zákazu prevádzkovania kasín v nich. Návrh do parlamentu predložili poslanci Pavol Ľupták, Roman Malatinec, Ivan Ševčík a Miroslav Radačovský.
Viac peňazí z hazardu
„V minulom roku došlo k výraznému nárastu miest a obcí, ktoré herne a kasína na svojom území zakázali, keďže si uvedomujú dopady hazardného hrania na hráčov a ich rodiny. Stále nemáme prijaté opatrenia na ochranu hráčov, aby na jedno posedenie nemohli prehrať všetky svoje úspory. Zákon o hazardných hrách potrebuje zmenu. Určite ňou nie je vyššia dostupnosť hazardu,“ uviedol Peter Beňa z iniciatívy Zastavme hazard.
Ako ďalej dodal, ak chce štát viac peňazí z hazardu a chce prevádzkovať štátne kasína, potom by mal okamžite zastaviť vydávanie licencií pre súkromných prevádzkovateľov hazardných hier a vytvoriť štátny monopol na hazardné hry.
Všetky súkromné herne a kasína by mali po uplynutí aktuálne platných licencií skončiť a následne by mohli ostať štátne kasína, na ktorých umiestnení sa národná lotériová spoločnosť dohodne s príslušnými mestami.
Návrat online hazardu do rúk štátu
„Táto dohoda by sa mala pretaviť do presného určenia umiestnenia kasín s limitom na počet herných automatov cez všeobecne záväzné nariadenia. V mestách, ktoré kasína zakázali, treba tento zákaz rešpektovať. Súčasne by mal kamenný hazard skončiť vo všetkých obciach,“ hovorí Beňa.
Anton Chromík z iniciatívy Zastavme hazard doplnil, že zrušenie štátneho monopolu na online hazardné hry prinieslo nekontrolovaný rast stávok a peňazí, ktoré hráči v online kasínach prehrajú.
„Je najvyšší čas vrátiť online hazard do rúk štátu. Tiež je potrebná prísna regulácia hazardu, aby hráči mali časové aj finančné limity na hru. Navyše vidíme, že ani odovzdanie online hazardu do súkromných rúk neodstránilo nelegálny hazard. Štát s ním musí stále bojovať, akurát prípadné zisky z presunu hráčov do legálneho prostredia ostávajú v súkromných rukách,“ poukázal.
Vyčlenenie do špeciálneho fondu
Vláda by podľa slov Stanislava Gunčaga z iniciatívy Zastavme hazard nemala zabudnúť na svoj záväzok hazard obmedzovať, pretože peniaze z hazardu sú krvavé peniaze, ktoré spôsobujú množstvo utrpenia. Štúdia objednaná českým Ministerstvom financií ukázala, že negatívne finančné náklady hazardu sú vyššie ako vybraté dane a odvody.
Časť odvodov z hazardu treba podľa Gunčaga vyčleniť do špeciálneho fondu, ktorý by mali spravovať ministerstvo zdravotníctva s ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny. Z neho by bolo potrebné financovať rozšírenie liečebných kapacít a liečbu pre hráčov, ktorí majú nedoplatky na zdravotnom poistení.
„Rodiny hráčov potrebujú odbornú pomoc a neraz aj núdzové ubytovanie, ak v exekúcii prídu o strechu nad hlavou. Ak závislosť vedie k domácemu násiliu, rodina potrebuje krízové centrum, kde nájde bezpečie. Aj ľudia bez domova majú ľudskú dôstojnosť a zaslúžia si aspoň skromné bývanie, ktoré im pomôže začať nový život. Toto sú projekty, ktoré dlhodobo nemajú dostatok peňazí a je možné ich financovať z odvodov z hazardu,“ myslí si Gunčag.
Zdroj: SITA.sk - Iniciatíva Zastavme hazard navrhuje vytvoriť štátny monopol na hazardné hry © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Kyjev potvrdil, že ruskí vojaci sa dostali na územie Dnepropetrovskej oblasti
Kyjev potvrdil, že ruskí vojaci sa dostali na územie Dnepropetrovskej oblasti
<< predchádzajúci článok
Záujem o stavebné sporenie na Slovensku pretrváva. V prvom polroku pribudlo takmer 30-tisíc nových zmlúv
Záujem o stavebné sporenie na Slovensku pretrváva. V prvom polroku pribudlo takmer 30-tisíc nových zmlúv