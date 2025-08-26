Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 26.8.2025
 Meniny má Samuel
 Tlačové správy

Záujem o stavebné sporenie na Slovensku pretrváva. V prvom polroku pribudlo takmer 30-tisíc nových zmlúv


Za prvý polrok tohto roka si klienti uzatvorili v PSS 29 330 nových zmlúv o stavebnom sporení. Takmer pätina všetkých nových zmlúv bola uzatvorená v tarife Junior, ktorá je určená deťom a ...



1dji_0824 prva stavebna sporitelna 676x450 26.8.2025 (SITA.sk) - Za prvý polrok tohto roka si klienti uzatvorili v PSS 29 330 nových zmlúv o stavebnom sporení.


Takmer pätina všetkých nových zmlúv bola uzatvorená v tarife Junior, ktorá je určená deťom a mladým ľuďom. Rodičia aj starí rodičia tak deťom vytvárajú finančný základ, ktorý im môže pomôcť pri štarte do samostatného života a zabezpečení vlastného bývania. Celkový objem cieľových súm za prvý polrok dosiahol takmer 782 miliónov eur. Tento výsledok potvrdzuje, že stavebné sporenie má aj naďalej pevné miesto v osobných financiách Slovákov a zostáva osvedčeným nástrojom pri plánovaní budúceho bývania.

"Stavebné sporenie je spoľahlivý spôsob, ako si krok za krokom plniť sny o vlastnom bývaní – či už ide o rekonštrukciu, kúpu alebo pomoc s prvým bývaním pre deti. Záujem o detské zmluvy len potvrdzuje, že ľudia myslia dlhodobo a k financiám pristupujú zodpovedne," hovorí Oskar Sekereš, vedúci odboru komunikácie Prvej stavebnej sporiteľne.

Stavebné sporenie predstavuje praktický a dlhodobo osvedčený spôsob, ako financovať vlastné bývanie. Je určené pre ľudí, ktorí si chcú postupne vytvárať finančný obnos na kúpu, výstavbu či rekonštrukciu bytu alebo domu. Využívajú ho aj tí, ktorí chcú deťom postupne nasporiť prostriedky na budúce bývanie. Počas sporenia môžu ľudia získať štátnu prémiu, vďaka čomu budú ich úspory rásť ešte rýchlejšie.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Záujem o stavebné sporenie na Slovensku pretrváva. V prvom polroku pribudlo takmer 30-tisíc nových zmlúv © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: PR PSS Stavebné sporenie
