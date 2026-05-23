 Sobota 23.5.2026
 Meniny má Želmíra
 24hod.sk    Z domova

23. mája 2026

Inklúzia na pracovisku prináša výsledky, zamestnávatelia čoraz viac otvárajú dvere hendikepovaným


Tagy: Inklúzia Práca Profesia Projekt Sociálne Zdravotné znevýhodnenie

Prax ukazuje, že ľudia so zdravotným znevýhodnením majú záujem pracovať. Inklúzia na pracovisku nestojí veľa ...



23.5.2026 (SITA.sk) - Prax ukazuje, že ľudia so zdravotným znevýhodnením majú záujem pracovať.

Inklúzia na pracovisku nestojí veľa peňazí, no pracovným tímom môže priniesť preukázateľne vyššiu produktivitu. Podľa spoločnosti Alma Career Slovakia, ktorá prevádzkuje pracovný portál Profesia, na to poukazujú najnovšie výskumy a dáta z praxe. Začleniť sa do otvoreného trhu práce ľuďom so zdravotným znevýhodnením pomáha aj projekt Profesia Lab, ktorý ľuďom s hendikepom ponúka možnosť bezplatných cvičných pohovorov.



Obavy z pracovných pohovorov


Prax ukazuje, že ľudia so zdravotným znevýhodnením majú záujem pracovať. Vlani si na pracovnom portáli vytvorilo životopis vyše 3000 ľudí s hendikepom. Najčastejšie sa uchádzajú o pozície predavačov, administratívnych pracovníkov, operátorov výroby, skladníkov a odborných predajcov. Rastie pritom aj ochota zamestnávateľov dať príležitosť aj ľuďom s hendikepom. Podľa dát z projektu Profesia Lab, kým pred dvomi rokmi sa do projektu zapojilo 12 zamestnávateľov, aktuálne ich je už 29.



Podľa pracovného kouča a lektora ASSET programu Juraja Hudáka sú ľudia so zdravotným znevýhodnením často izolovaní a nemajú toľko sociálnych kontaktov. „Pri hľadaní práce majú často veľké obavy z pracovných pohovorov. Nevedia, čo presne ich čaká, boja sa, či budú vedieť povedať čo treba, aké otázky môžu očakávať a na čo sa treba zamerať,“ uviedol Hudák, ktorý je aj špeciálny pedagóg a venuje sa najmä ľuďom s poruchami autistického spektra.



Cvičné pohovory pomáhajú


Projekt cvičných pracovných pohovorov je podľa neho prínosom. „Zistili, že sa naozaj nemajú čoho báť a mohli si vyskúšať svoje komunikačné zručnosti v praxi. Kľúčové je, že spätnú väzbu, ktorú častokrát na pracovných pohovoroch nedostanú, dostali ihneď, v realite sa im veľakrát už nikto neozve. Takto vedia, v čom by sa mohli zlepšiť a na čo sa zamerať nabudúce,“ priblížil Hudák.



Projekt ocenili nielen samotní uchádzači, ale aj personalisti, ktorí sa akcie zúčastnili. „Kolegyňa dostala otázku, či môže používať nepočujúca osoba asistenta, ktorý jej prepisuje dianie na porade. Na stretnutiach často zdieľame aj citlivé informácie a z legislatívneho pohľadu sme nevedeli rýchlo zareagovať,“ priblížila Alexandra Poláková z Alma Career Slovakia. Ako doplnila, vyskytli sa aj otázky o úprave podmienok, napríklad v podobe stíšenia hlasných zvukov či stlmenia osvetlenia tak, aby nebolo nepríjemné. „Z toho nám vystala otázka, či by sme nemali pripravovať podmienky všetkým kandidátom rovnako a nielen na pohovory, pri ktorých vieme, že k nám ide kandidát so znevýhodnením,“ dodala Poláková.




Zdroj: SITA.sk - Inklúzia na pracovisku prináša výsledky, zamestnávatelia čoraz viac otvárajú dvere hendikepovaným © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Inklúzia Práca Profesia Projekt Sociálne Zdravotné znevýhodnenie
