Sobota 23.5.2026
Meniny má Želmíra
23. mája 2026
V kauze vraždy Jána Kuciaka by mal vypovedať kľúčový svedok Andruskó
V kauze vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka a prípravy vrážd prokurátorov Maroša Žilinku, Daniela Lipšica a Petra Šufliarskeho by mal na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku budúci týždeň vypovedať kľúčový svedok Zoltán Andruskó. Malo by sa tak konkrétne stať na pojednávaniach vytýčených od pondelka 25. do stredy 27. mája. Andruskó ako svedok vypovedal už v predošlých dvoch procesoch týkajúcich sa vraždy novinára.
Zoltána Andruskóa vyšetrovacie orgány označili v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka za sprostredkovateľa medzi objednávateľkou a vykonávateľmi. Pôvodne bol v prípade obvinený spolu s Tomášom Szabóom, Miroslavom Marčekom, Alenou Zsuzsovou a podnikateľom Marianom Kočnerom.
Neskôr ho však vyčlenili na samostatné konanie, keďže po svojom zadržaní od začiatku spolupracoval s vyšetrovateľmi. Zároveň s prokurátorom uzavrel dohodu o vine a treste, v rámci ktorej mu pôvodne navrhovali trest 10 rokov väzenia. S tým však nesúhlasil senát Špecializovaného trestného súdu, ktorý na verejnom zasadnutí v decembri 2019 vyzval procesné strany na dohodu o vyššom treste. Andruskó nakoniec súhlasil s 15-ročným trestom, ktorý si momentálne odpykáva. Na základe jeho výpovedí začalo aj trestné stíhanie v prípade prípravy vrážd prokurátorov.
V separátnom prípade Mestský súd Bratislava I uznal Andruskóa v septembri 2025 za vinného z účastníctva na zločine skrátenia dane a poistného. Zároveň súd upustil od uloženia súhrnného trestu. Trest 15 rokov väzenia, pokladal totiž súd za dostatočný na ochranu spoločnosti a nápravu páchateľa.
Zdroj: SITA.sk - V kauze vraždy Jána Kuciaka by mal vypovedať kľúčový svedok Andruskó © SITA Všetky práva vyhradené.
