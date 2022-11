Inovácie v očnej chirurgii, dostupné aj na Slovensku

Na Slovensku sa ročne uskutoční približne 45-tisíc operácií katarakty, teda sivého zákalu, ide o jeden z najčastejších a zároveň najbezpečnejších chirurgických zákrokov vo svete



Vďaka moderným technológiám možno už dnes pri operácii sivého zákalu pomôcť odstrániť aj ďalšie časté problémy – krátkozrakosť, ďalekozrakosť, presbyopiu alebo astigmatizmus



Na šošovke záleží - výmena vlastnej šošovky za umelú sa realizuje len raz v živote, preto by sme nemali podceniť výber tej najvhodnejšej pre naše potreby





Príležitosť lepšie vidieť

23.11.2022 (Webnoviny.sk) -Inovácie a moderné postupy prichádzajú do očnej chirurgie permanentne, zvyšuje sa presnosť, bezpečnosť, zlepšujú sa postupy a vlastnosti materiálov využívaných v očnej chirurgii. Tvary šošoviek sú navrhované na stotiny milimetra presne, používajú sa aj spoľahlivé ochranné filtre nebezpečného žiarenia. Výskum a vývoj v oblasti umelých vnútroočných šošoviek, ktoré nahrádzajú ľuďom ich vlastné, prudko napreduje. Na výsledku sa podpisuje vývoj nových materiálov, pokročilé výrobné techniky, ako aj nové implantačné nástroje. Mäkké umelé šošovky sa skladajú a implantujú dvojmilimetrovým úzkym rezom do puzdra pôvodnej šošovky, kde sa rozvinú, usadia do správnej pozície a ihneď začnú sústreďovať svetlo na sietnicu.V prípade katarakty neexistuje iné ako operačné riešenie a neliečená môže viesť až k slepote.1 Niet sa však čoho báť, odstránenie katarakty je najčastejším chirurgickým zákrokom a ak sa vykonáva profesionálne, jednou z najbezpečnejších operácií na svete.2 Každý rok sa na svete vykoná viac ako 28 miliónov operácií sivého zákalu, s viac ako 92 percentnou úspešnosťou (vrátane rozvojových krajín) a pacienti sa zvyčajne dokážu vrátiť k svojim každodenným návykom už do 24 hodín.3Operácia katarakty poskytuje pacientovi aj príležitosť urobiť rozhodnutie, ktoré ovplyvní kvalitu jeho videnia na zbytok života. Spolu s odstránením katarakty mu očný chirurg môže pomôcť aj s ďalšími problémami, ktorých príčinou sú refrakčné nedokonalosti oka. Existujú špeciálne šošovky so širokým rozsahom zaostrenia a umožňujúce teda opätovne zaostriť do blízka aj do diaľky. Dostupné sú aj šošovky pre pacientov s rohovkovým astigmatizmom, tie vedia kompenzovať túto celoživotnú zrakovú chybu. Správnym výpočtom hodnoty umelej šošovky sa ďalej niektorí pacienti zbavia krátkozrakosti, iní ďalekozrakosti. Výberom kvalitného a prevereného materiálu sa môže výrazne znížiť aj riziko vzniku sekundárnej katarakty, teda stavu, pri ktorom sa zakalí puzdro pôvodnej šošovky. "V súčasnosti majú operatéri na výber mnoho typov umelých vnútroočných šošoviek, ktoré sa líšia svojím tvarom, materiálmi, z ktorých sú vyrobené, povrchovou úpravou, ochrannými filtrami, či možnosťou implantácie," uviedla prednostka Špecializovanej nemocnice v odbore Oftalmológia, OFTAL s.r.o., Zvolen, MUDr. Marta Ondrejková, PhD. Po posúdení prítomných očných chýb, pridružených ochorení, ale aj životného štýlu oční chirurgovia navrhujú najlepšie riešenie pre daného pacienta. Ak sa urobí správny výber, šošovka napríklad môže pomôcť chrániť voči UV žiareniu a pred modrým svetlom, ktoré vyžarujú počítačové obrazovky, tablety či smartfóny. Asférický variant šošovky vám zas umožní po operácii dobre vidieť aj za šera a zhoršených svetelných podmienok, čo ocenia najmä šoféri.Operácia katarakty v súčasnosti ponúka možnosti, o akých by naši starí rodičia len snívali. Šancu, ktorá sa naskytuje, preto netreba podceniť, ale vopred si zistiť všetky možnosti. Rozhodnutie sa nedá zmeniť a výrazne sa podpisuje na kvalite života. Je predsa toľko dôvodov, prečo chceme lepšie vidieť.Tento článok nie je autorským obsahom Webnoviny.sk . Bol dodaný klientom, uverejnený ako platený PR článok.