Pondelok 27.10.2025
Meniny má Sabína
Denník - Správy
27. októbra 2025
Inšpekcia obvinila ďalšieho vyšetrovateľa zo skupiny čurillovcov, stojí za tým trestné oznámenie od advokáta Paru
Úrad inšpekčnej služby vzniesol obvinenie ďalšiemu vyšetrovateľovi zo skupiny tzv. čurillovcov. ...
Para na sociálnej sieti uviedol, že sa podrobnejšie vyjadrí neskôr. Načrtol však, že ide o konanie obvineného, ktorý cielene zatajil existujúce dôkazy, aby sa Para nemohol efektívne brániť, mohli ho zadržať a vziať do väzby.
Neopodstatnená obžaloba
Ako Para doplnil, ak by sa jeho vtedajší obhajca len náhodou nedozvedel o existencii vyšetrovacieho spisu, vrátane tam obsiahnutých dôkazov v jeho prospech, tak by nebol 20. júna 2022 prepustený z väzby.
Zároveň napísal, že aj keď zistili, že jestvujú dôkazy v jeho prospech, ktoré majú význam pre rozhodnutie, tak aj napriek opakovaným žiadostiam ich Sabota odmietal zabezpečiť a držal ich "pod zámkom vo svojej zásuvke". "Jeho konanie mu vytkol tak Špecializovaný trestný súd, ako aj Najvyšší súd SR, keď odmietli obžalobu na moju osobu ako neopodstatnenú," uzavrel Para.
Zastavenie trestného stíhania
Advokáta Mareka Paru orgány činné v trestnom konaní stíhali pre založenie, zosnovanie a podporovanie zločineckej skupiny. Vtedajšia Národná kriminálna agentúra ho obvinila v apríli 2022 v rámci akcie Kaifáš. Údajne sa totiž podieľal na diskreditácii prokurátora bývalého Úradu špeciálnej prokuratúry Vasiľa Špirka.
Krajská prokuratúra v Bratislave mu 7. mája tohto roku zastavila trestné stíhanie. Špirka podal proti uzneseniu sťažnosť, tú však generálny prokurátor 11. septembra zamietol. Ako informovala hovorkyňa GP SR Zuzana Drobová, generálny prokurátor po preskúmaní veci dospel k záveru, že sťažnosť poškodeného nie je dôvodná a napadnuté uznesenie prokurátora krajskej prokuratúry bolo vydané v súlade so zákonom a je vecne správne.
Rozhodnutím generálneho prokurátora SR uznesenie o zastavení trestného stíhania obvineného Mareka Paru nadobudlo právoplatnosť a ďalší riadny alebo mimoriadny opravný prostriedok proti nemu už nie je prípustný, uviedla Drobová.
Zdroj: SITA.sk - Inšpekcia obvinila ďalšieho vyšetrovateľa zo skupiny čurillovcov, stojí za tým trestné oznámenie od advokáta Paru © SITA Všetky práva vyhradené.
