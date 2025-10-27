Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Zo zahraničia

27. októbra 2025

Ruská armáda na Ukrajine prišla o útočný vrtuľník Ka-52


Ruské sily na Ukrajine podľa ruského vojenského blogera stratili útočný vrtuľník Ka-52 Alligator spolu s posádkou. Ako informuje spravodajský web



gettyimages 2198704896 676x380 27.10.2025 (SITA.sk) - Ruské sily na Ukrajine podľa ruského vojenského blogera stratili útočný vrtuľník Ka-52 Alligator spolu s posádkou. Ako informuje spravodajský web Ukrajinská pravda bloger Fighterbomber, ktorý má blízko k ruským vzdušným silám, v pondelok zverejnil fotografiu vrtuľníka Ka-52 spolu so správou „Večný let, bratia“, čím pravdepodobne naznačoval smrť posádky.


Ruská armáda nijaké oficiálne vyhlásenie potvrdzujúce stratu vrtuľníka nevydala a ani ukrajinské obranné sily nehlásili zničenie ani poškodenie takéhoto stroja.

Vrtuľník Ka-52, prezývaný Alligator, je ruský útočný vrtuľník používaný na prieskum a na útoky na pozemné ciele.


Vrtuľník Ka-52, prezývaný Alligator, je ruský útočný vrtuľník používaný na prieskum a na útoky na pozemné ciele.

Zdroj: SITA.sk

Tagy: vojna na Ukrajine
