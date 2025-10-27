|
Pondelok 27.10.2025
Meniny má Sabína
Denník - Správy
27. októbra 2025
Ruská armáda na Ukrajine prišla o útočný vrtuľník Ka-52
Ruské sily na Ukrajine podľa ruského vojenského blogera stratili útočný vrtuľník Ka-52 Alligator spolu s posádkou. Ako informuje spravodajský web
27.10.2025 (SITA.sk) - Ruské sily na Ukrajine podľa ruského vojenského blogera stratili útočný vrtuľník Ka-52 Alligator spolu s posádkou. Ako informuje spravodajský web Ukrajinská pravda bloger Fighterbomber, ktorý má blízko k ruským vzdušným silám, v pondelok zverejnil fotografiu vrtuľníka Ka-52 spolu so správou „Večný let, bratia“, čím pravdepodobne naznačoval smrť posádky.
Ruská armáda nijaké oficiálne vyhlásenie potvrdzujúce stratu vrtuľníka nevydala a ani ukrajinské obranné sily nehlásili zničenie ani poškodenie takéhoto stroja.
Vrtuľník Ka-52, prezývaný Alligator, je ruský útočný vrtuľník používaný na prieskum a na útoky na pozemné ciele.
