 24hod.sk    Z domova

15. januára 2026

Inšpekcia uzavrela prípad, v ktorom mali policajti v škole vyfackať deti, nešlo o trestný čin


Deti tvrdili, že ich policajti vyfackali, podľa Úradu inšpekčnej služby (ÚIS) konanie policajtov nebolo trestným činom. Ide o prípad z 13. februára ...



policia policajne auto 676x487 15.1.2026 (SITA.sk) - Deti tvrdili, že ich policajti vyfackali, podľa Úradu inšpekčnej služby (ÚIS) konanie policajtov nebolo trestným činom. Ide o prípad z 13. februára minulého roku, keď bola policajná hliadka z obvodného oddelenia Policajného zboru v Kežmarku privolaná do Základnej školy v Stráňach pod Tatrami.


Policajtov zavolalo vedenie školy s tým, že deti v škole sa nevhodne správajú. Od policajtov tak vedenie školy chcelo, aby im preventívne dohovorili. Podľa vyjadrení detí im však policajti mali dať facky.

Vyšetrovateľ ÚIS 3. marca 2025 začal vo veci trestné stíhanie pre zneužitie právomoci verejného činiteľa. „Vzhľadom na citlivosť prípadu začalo rozsiahle vyšetrovanie pod aktívnym dozorom prokurátora. Vyšetrovateľ ÚIS vykonal deväť výsluchov svedkov poškodených (zákonných zástupcov maloletých), 13 výsluchov maloletých osôb, šesť výsluchov svedkov a dva výsluchy podozrivých,“ priblížila policajná inšpekcia s tým, že do konania pribrali aj znalkyňu z odboru psychológie, odvetvie klinická psychológia detí, a boli zabezpečené aj potrebné listinné dôkazy a vykonané potrebné analýzy.

Po objasnení všetkých skutočností vyšetrovateľ 19. decembra 2025 rozhodol, že nešlo o trestný čin a vec odstúpil na disciplinárne konanie. O treste pre policajtov rozhodne ich nadriadený.


Zdroj: SITA.sk - Inšpekcia uzavrela prípad, v ktorom mali policajti v škole vyfackať deti, nešlo o trestný čin © SITA Všetky práva vyhradené.

