Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 15.1.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Dobroslav
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

15. januára 2026

V prípade podozrivého úmrtia maloletého dieťaťa nastal posun, dve osoby čelia obvineniu z týrania


Tagy: banskobystrická krajská policajná hovorkyňa banskobystrická polícia Týranie Úmrtie

V prípade podozrivého úmrtia maloletého dieťaťa nastal posun. Dve osoby čelia obvineniu z týrania. Informovala o tom hovorkyňa



Zdieľať
136965846_779511275980190_5050350129014606553_n 676x380 15.1.2026 (SITA.sk) - V prípade podozrivého úmrtia maloletého dieťaťa nastal posun. Dve osoby čelia obvineniu z týrania. Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici Petra Kováčiková.


Ako pripomenula, vyšetrovateľ v Žiari nad Hronom začal ešte v utorok 13. januára trestné stíhanie pre zločin zabitia. V stredu 14. januára skutok prekvalifikoval na zločin týrania blízkej osoby a zverenej osoby.

Obvinenie pritom vzniesol dvom osobám, a to 20-ročnej žene a 26-ročnému mužovi. Zo strany vyšetrovateľa bude súčasne podaný podnet na návrh vzatia obvinených do vyšetrovacej väzby. Vyšetrovanie prípadu aj naďalej pokračuje.

Podľa medializovaných informácií bolo v pondelok 12. januára privezené do nemocnice dieťa s vážnymi zdravotnými ťažkosťami. „Dieťa malo mať údajne na tele stopy násilia,“ uviedol denník Nový čas. Svojim zraneniam nakoniec dieťa podľahlo.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem



Zdroj: SITA.sk - V prípade podozrivého úmrtia maloletého dieťaťa nastal posun, dve osoby čelia obvineniu z týrania © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: banskobystrická krajská policajná hovorkyňa banskobystrická polícia Týranie Úmrtie
   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
Lana Zanne Latos povedie región strednej a východnej Európy v spoločnosti Imperial Brands

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 