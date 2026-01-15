|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 15.1.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Dobroslav
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
15. januára 2026
Zamestnanci Amazon Slovakia si založili odbory, zamestnávateľ to však odmieta prijať
V spoločnosti Amazon Slovakia vznikla odborová organizácia United Voice, ktorá sa oficiálne pripojila k Technologickému odborovému zväzu (TOZ). ...
Zdieľať
15.1.2026 (SITA.sk) - V spoločnosti Amazon Slovakia vznikla odborová organizácia United Voice, ktorá sa oficiálne pripojila k Technologickému odborovému zväzu (TOZ). Zamestnávateľ však odmieta existenciu odborovej organizácie akceptovať a bráni jej pôsobeniu na pracovisku, vo štvrtok o tom informoval TOZ.
Založenie odborov bolo podľa zväzu v súlade so Zákonníkom práce a ich vznik zamestnávateľovi riadne oznámili. Technologický odborový zväz považuje takýto postup za neprípustný a v rozpore so základnými princípmi pracovného práva.
„Slovenská legislatíva ústavne garantuje zamestnancom právo slobodne sa združovať a vykonávať odborovú činnosť, pričom zamestnávateľ je povinný toto právo rešpektovať. Odmietanie uznať vznik odborovej organizácie nie je formálnym sporom, ale zásahom do zákonom chránených práv zamestnancov,“ uviedol TOZ.
Amazon Slovakia patrí medzi významných zamestnávateľov v segmente globálnych služieb. Bratislavské centrum Amazonu zabezpečuje činnosti pre európske trhy a zamestnáva takmer 1 000 pracovníkov. „Práve v prostredí veľkých medzinárodných spoločností má fungujúci sociálny dialóg a legitímne pôsobenie odborov zásadný význam pre stabilitu pracovných vzťahov a predchádzanie konfliktom,“ zhodnotil TOZ.
Predseda United Voice Ján Mizerák upozornil, že vznik odborovej organizácie je štandardným prejavom vôle zamestnancov. „Nie je to útok na zamestnávateľa, ale legitímny nástroj sociálneho dialógu. Ak zamestnávateľ odmieta akceptovať existenciu odborov, vytvára tým zbytočné napätie a posúva situáciu do právnej roviny,“ dodal Mizerák.
Zväz vyzýva zamestnávateľa, aby rešpektoval platné právne predpisy a umožnil odborárom riadne vykonávať ich činnosť. „TOZ je zároveň pripravený chrániť práva odborovej organizácie a jej členov všetkými zákonnými prostriedkami,“ uzavrel Technologický odborový zväz.
Zdroj: SITA.sk - Zamestnanci Amazon Slovakia si založili odbory, zamestnávateľ to však odmieta prijať © SITA Všetky práva vyhradené.
Založenie odborov bolo podľa zväzu v súlade so Zákonníkom práce a ich vznik zamestnávateľovi riadne oznámili. Technologický odborový zväz považuje takýto postup za neprípustný a v rozpore so základnými princípmi pracovného práva.
Zamestnávajú takmer tisíc ľudí
„Slovenská legislatíva ústavne garantuje zamestnancom právo slobodne sa združovať a vykonávať odborovú činnosť, pričom zamestnávateľ je povinný toto právo rešpektovať. Odmietanie uznať vznik odborovej organizácie nie je formálnym sporom, ale zásahom do zákonom chránených práv zamestnancov,“ uviedol TOZ.
Amazon Slovakia patrí medzi významných zamestnávateľov v segmente globálnych služieb. Bratislavské centrum Amazonu zabezpečuje činnosti pre európske trhy a zamestnáva takmer 1 000 pracovníkov. „Práve v prostredí veľkých medzinárodných spoločností má fungujúci sociálny dialóg a legitímne pôsobenie odborov zásadný význam pre stabilitu pracovných vzťahov a predchádzanie konfliktom,“ zhodnotil TOZ.
Legitímny nástroj sociálneho dialógu
Predseda United Voice Ján Mizerák upozornil, že vznik odborovej organizácie je štandardným prejavom vôle zamestnancov. „Nie je to útok na zamestnávateľa, ale legitímny nástroj sociálneho dialógu. Ak zamestnávateľ odmieta akceptovať existenciu odborov, vytvára tým zbytočné napätie a posúva situáciu do právnej roviny,“ dodal Mizerák.
Zväz vyzýva zamestnávateľa, aby rešpektoval platné právne predpisy a umožnil odborárom riadne vykonávať ich činnosť. „TOZ je zároveň pripravený chrániť práva odborovej organizácie a jej členov všetkými zákonnými prostriedkami,“ uzavrel Technologický odborový zväz.
Zdroj: SITA.sk - Zamestnanci Amazon Slovakia si založili odbory, zamestnávateľ to však odmieta prijať © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Oddelenia dokladov, dopravné inšpektoráty a cudzinecká polícia zostanú na jeden deň pre verejnosť zatvorené
Oddelenia dokladov, dopravné inšpektoráty a cudzinecká polícia zostanú na jeden deň pre verejnosť zatvorené
<< predchádzajúci článok
Inšpekcia uzavrela prípad, v ktorom mali policajti v škole vyfackať deti, nešlo o trestný čin
Inšpekcia uzavrela prípad, v ktorom mali policajti v škole vyfackať deti, nešlo o trestný čin