Brusel už vie o podozrivých penziónoch. Nadácia Zastavme korupciu informovala europoslancov o trestných oznámeniach – VIDEO

26.5.2025 (SITA.sk) - Nadácia Zastavme korupciu poslancov Európskeho parlamentu (EP) informovala o trestných oznámeniach pre podozrivé penzióny. Ako nadácia informovala, stretli sa s delegáciou Výboru na kontrolu rozpočtu (CONT) z EP a informovali ich o podozreniach v súvislosti s dotáciami Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) na penzióny. Nadácia v tejto súvislosti podala niekoľko trestných oznámení. Za nadáciu sa na schôdzke zúčastnila riaditeľka Zuzana Petková a právnik Ľubomír Daňko Ako Petková upozornila, existujú vážne podozrenia, že eurofondy na rozvoj vidieka boli zneužité v prospech niektorých osôb, ktoré si za to postavili vily a luxusné haciendy. Nadácia sa preto obrátila na políciu a európsku prokuratúru a žiada, aby bolo prešetrených päť projektov.Konkrétne ide o vilu Amonra v obci Limbach, rekreačné zariadenie Dolná Malanta, prestavbu rodinného domu na ubytovacie zariadenie v obci Vrakúň, výstavbu ubytovacieho zariadenia a reštaurácie v Dunajskej Strede a v obci Malý Lég. Nadácia požiadala ministerstvo pôdohospodárstva o vykonanie kontroly a o projektoch informovala aj Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) Nadácia Zastavme korupciu priblížila, že PPA podporila 152 projektov, z ktorých sa uskutočnilo asi 87. „Vo fáze udržateľnosti je stále 55 z nich, to znamená, že by mali fungovať ako penzióny,“ informovala nadácia. Keď sa však nadácia a novinári skúšali ubytovať, zistili, že v mnohých prípadoch to nie je možné. Nadácia sa tak domnieva, že tieto zariadenia fungujú len na súkromné účely.Nadácia poslancov informovala aj o dopadoch noviel trestných zákonov na vyšetrovanie korupcie, daňových trestných činov a podvodov s eurofondmi. Nadácia upozornila, že novela už pomohla minimálne 1 324 obvineným alebo odsúdeným osobám. „Spôsobila to, že daňový podvod do 20-tisíc eur nie je trestným činom a za podplácanie do 250-tisíc eur hrozí trest nula až dva roky, teda podmienka s premlčacou dobou tri roky. Toto je len zlomok toho, ako novela pomohla páchateľom,” uzavrel Ľubomír Daňko zo Zastavme korupciu.Na vážne podozrenia týkajúce sa PPA a zneužitia desiatok miliónov eur určených na pomoc ľuďom na Slovensku upozornilo aj hnutie Progresívne Slovensko (PS) . Hnutie na to upozornilo v súvislosti s kauzou týkajúcou sa výzvy Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA), z ktorej bolo vyplatených 60 miliónov eur, pričom medializované informácie ukazujú, že väčšina zrealizovaných projektov neslúži svojmu účelu.Na Slovensko aj v tejto súvislosti prichádza kontrola z Bruselu. Predseda PS Michal Šimečka skonštatoval, že už len príchod takejto misie výboru na kontrolu rozpočtu z EÚ je veľkou hanbou.„Ale oveľa horšie ako hanba je to podozrenie, že ľudia spätí so stranou Smer si z európskych fondov urobili doslova stavebné sporenie,“ vyhlásil šéf progresívcov s tým, že v tejto súvislosti iniciovali aj dva parlamentné výbory, no oba koalícia zmarila. PS sa tento týždeň pokúsi iniciovať ďalší poslanecký prieskum na PPA.