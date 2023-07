Inštitút ľudských práv žiada Zelenského, aby Ukrajina v boji proti Rusku nepoužívala kazetovú muníciu

Fotografie: Volodymyr Zelenskyj na Slovensku

8.7.2023 (SITA.sk) - Mimovládna organizácia Inštitút ľudských práv (IĽP) žiada ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského , aby Ukrajina nepoužívala kazetovú muníciu . Počas návštevy ukrajinského prezidenta na Slovensku v piatok 7. júla IĽP doručil na ambasádu Ukrajiny na Slovensku list, v ktorom prezidenta vyzýva, aby upustil od používania danej munície.Ako inštitút vysvetlil, kazetové bomby sú zakázané v 120 krajinách, a to vrátane Slovenska. IĽP o tom informoval v tlačovej správe s tým, že návšteva prezidenta sa uskutočnila práve v čase, keď svetové médiá informovali, že Spojené štáty americké zvažujú dodávku takejto munície na Ukrajinu.S týmto krokom nesúhlasilo nemecké ministerstvo zahraničných vecí a tiež viacero ľudskoprávnych organizácií. Riaditeľ IĽP Peter Weisenbacher vysvetlil, že kazetové bomby sú neúmerne rizikové pre civilistov, a to aj roky po skončení konfliktu.„Podstatná časť z nich totiž nevybuchne, ale ostanú v pôde a potom pri náhodnej manipulácii spôsobujú vážne zranenia, alebo smrť, často hrajúcich sa detí. Ak chce Ukrajina, niekedy v budúcnosti, patriť do EÚ, mala by si ctiť hodnoty ľudských práv nielen slovami, ale aj činmi, prestať tieto barbarské zbrane používať a pristúpiť k Dohovoru o ich zákaze," uviedol Weisenbacher a uzavrel s tým, že ani fakt, že kazetovú muníciu požívajú Rusi nie je dôvodom, aby to robila aj iná krajina.