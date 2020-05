Inteligentná štátna karanténa dostala zelenú aj v parlamente, testovanie repatriantov bude štandardné

Údaje po spracovaní zničia

Tresty budú rovnaké

15.5.2020 - Alternatívou povinnej štátnej karantény sa stane mobilná aplikácia. Poslanci totiž v piatok schválili novelu zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o elektronických komunikáciách."Účelom návrhu zákona je podporiť uplatňovanie a dodržiavania proti epidemiologických opatrení v čase mimoriadnej situácie vyvolanej pandémiou ochorenia Covid-19 proporcionálnym a ústavne konformným spôsobom," uvádza rezort zdravotníctva v materiáli.Dôvodom spustenia tejto aplikácie je taktiež preťaženie kapacít štátnej karantény a to, že verejnosť nevníma štátnu karanténu pozitívne. Alternatívnym opatrením bude používanie dvoch mobilných aplikácií dostupných pre operačné systémy iOS a Android.Poslanci novelu zákona schválili v skrátenom legislatívnom konaní. Za novelu zákona hlasovalo 82 poslancov, 21 zákonodarcov bolo proti a zdržalo sa 15 poslancov.Poslanci zároveň schválili pozmeňujúci návrh, ktorým sa pre Úrad verejného zdravotníctva zavádza povinnosť zničiť údaje, akonáhle pominie dôvod ich spracovania."O zničení údajov bude úrad informovať dotknutú fyzickú osobu, pričom táto môže následne uplatňovať svoje práva podľa nariadenia o GDPR, resp. podľa zákona o ochrane osobných údajov, napríklad právo dožadovať sa nezákonnosti spracovania osobných údajov žalobou na súde," uvádza sa v pozmeňujúcom návrhu.Na kontrole dodržiavania zákonnosti spracúvania údajov sa bude podieľať aj parlament prostredníctvom Ústavnoprávneho výboru, ktorému bude Úrad verejného zdravotníctva predkladať správu o využívaní údajov.V pondelok by mali experti podrobne informovali verejnosť, akým spôsobom bude aplikácia fungovať. Testovanie repatriantov bude podľa ministra zdravotníctva Mareka Krajčího zabezpečované rovnakým spôsobom ako v prípade štátnej karantény.Po štvrtkovom rokovaní vlády upozornil, že nejde o sledovanie ľudí. Úrad regionálneho hygienika má dostávať informácie len vtedy, keď bude karanténa porušená.Ak repatriant nebude mať technický prostriedok, ktorý mu zabezpečí túto smart karanténu, bude sa musieť podrobiť povinnej štátnej karanténe. Trest v prípade porušenia je aj pri tomto type karantény rovnaký. V blokovom konaní môže byť udelená pokuta do tisíc eur, v správnom do 1 650 eur.Upravia sa dva konkrétne typy mobilnej aplikácie. Prvým je aplikácia na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie, druhým na monitorovanie kontaktov s inými zaradeniami.Rozhodnutie o tom, či osoba bude používať mobilnú aplikáciu, bude dobrovoľné, nakoľko vždy existujú aj iné alternatívy ako používanie aplikácie. Používanie mobilných aplikácií je preto v novele chápané ako výnimka z povinnej štátnej karantény.