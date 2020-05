Ak chce vláda, aby sme skrachovali, nech to povie rovno. Gastro prevádzky žiadajú razantné uvoľnenie opatrení

Dokonale izolovaná krajina

Svetový úspech môže skončiť rozkladom domáceho podnikania

14.5.2020 - Slovenské gastroprevádzky vyzývajú vládu na razantné uvoľnenie opatrení najmä pri obmedzeniach týkajúcich sa záverečnej hodiny (20:00), maximálneho počtu dospelých osôb pri stole a príkazu prevádzky iba v exteriéri.„Slovensko je dnes dokonale izolovaná krajina, kde stretnúť človeka nakazeného novým koronavírusom je ako stretnúť jednorožca. Nechcem bagatelizovať riziká, no zlikvidovať domácich podnikateľov pre pomyselný svetový primát v počte nakazených je nezmysel. Rovnaký, ako mať otvorené v čase, keď zapadá slnko o pol deviatej, len do ôsmej, pri absolútne znížených kapacitách. Ak chce vláda, aby sme skrachovali, nech to povie rovno. Iné, aj vírusom viac postihnuté krajiny, na to idú inak a rozumnejšie,“ uviedol vo štvrtok Miroslav Masiarčin z Bistro St. Germain.V Čechách a Maďarsku sú dlhšie otváracie a hodiny a neexistujú obmedzenia pre osoby pri stole. Rakúšania budú mať v sobotu 15. 5. prístupné už aj interiéry reštaurácií.„Navrhujeme, aby sa maximálna otváracia hodina predĺžila na polnoc, zrušili sa obmedzenia počtu osôb pri stole, otvorili sa interiéry prevádzok i obchodné centrá. Sme pripravení niesť zodpovednosť za dodržiavanie hygienických opatrení, frekvencie dezinfekcie, určité obmedzenia obsluhovaných kapacít či vzdialeností medzi stolmi,“ pokračoval Branislav Franky Benian (Urban House, Velvet, Old Fashioned).Prevádzkovatelia gastro prevádzok vyzývajú vládu, aby konečne jasne stanovila zmysluplný rozsah a dobu poskytnutej pomoci. "Medializovaný návrh, v ktorom prenajímatelia dostanú všetko a reštaurácie budú platiť za nič 50 % nájomného a 100 % prevádzkových nákladov obchodným centrám je nezmysel. Mimochodom, ani v treťom výplatnom termíne po vypuknutí krízy pomoc na náš účet do Medusy nedorazila. V najbližších mesiacoch počítame s výrazne nižšími tržbami z dôvodov predpokladaných zákonných obmedzení, strachu zákazníkov, neexistencie zahraničnej klientely a nižšej kúpyschopnosti. V iných krajinách vlády rozdávajú poukážky do reštaurácií, pomoc sa vypláca zo dňa na deň (Rakúsko), znižuje DPH na stravovanie (ČR), no na Slovensku donekonečna vládnym expertom vysvetľujeme cez médiá základné princípy nášho podnikania. Potrebujeme už vedieť, s čím môžeme počítať, a ktoré prevádzky máme radšej rovno zavrieť, aby sme sa mohli sústrediť na tie životaschopnejšie,“ povedal Peter Štecko z Medusa Group.Gastronómovia tiež žiadajú zodpovedných predstaviteľov vlády o urýchlené zrušenie väčšiny, na nich uvalených, obmedzení a diskusiu všetkých zúčastnených za jedným stolom."V opačnom prípade slovenské svetové úspechy v boji s pandémiou môžu skončiť rozkladom domáceho podnikania a ekonomickým krachom nepredstaviteľných rozmerov. Jedným z rozumných návrhov sú aj podnety Iniciatívy slovenských maloobchodníkov, ktorá navrhuje, aby nájmy za prevádzky boli znížené na dobu dlhšiu, ako je trvanie pandémie," dodali slovenskí gastronómovia.