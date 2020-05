Ľudia by čoskoro mohli cestovať po Európe, Brusel navrhol opatrenia na podporu cestovného ruchu

Spoločný prístup k obnove voľného pohybu

Zrušenie kontrol na vnútorných hraniciach

14.5.2020 - Európska komisia (EK) v stredu predložila súbor usmernení a odporúčaní na obnovu cestovania a cestovného ruchu. Členským štátom Európskej únie majú pomôcť postupne zrušiť cestovné obmedzenia a umožniť podnikateľom v cestovnom ruchu, aby znova otvorili svoje prevádzky v súlade s potrebnými opatreniami na ochranu zdravia. Agentúru SITA o tom informovalo Zastúpenie EK na Slovensku."Cieľom balíka je pomôcť cestovnému ruchu EÚ, aby sa pozviechal z pandémie, podporiť podniky a zabezpečiť, aby bola Európa aj naďalej najobľúbenejšou cieľovou destináciou pre turistov. EK chce zároveň ponúknuť ľuďom možnosť, aby si zaslúžene odpočinuli a užili čerstvý vzduch," uviedla vedúca tlačového tímu Zastúpenia EK na Slovensku Ingrid Ludviková."Hneď, ako to zdravotná situácia dovolí, by ľudia mali mať možnosť znovu sa spojiť s priateľmi a rodinami, či už vo vlastnej krajine EÚ alebo v zahraničí, a pritom byť chránení všetkými potrebnými bezpečnostnými a preventívnymi opatreniami," priblížila.Balík komisie o cestovnom ruchu a doprave zahŕňa celkovú stratégiu oživenia na rok 2020 a ďalšie obdobie, spoločný prístup k obnove voľného pohybu a postupnému a koordinovanému rušeniu obmedzení na vnútorných hraniciach EÚ.Súčasťou balíka sú aj rámec na podporu postupného obnovenia dopravy, ktorým sa zabezpečí bezpečnosť cestujúcich aj personálu, ako aj odporúčanie s cieľom zatraktívniť cestovné poukazy ako alternatívu k vráteniu hotovosti.Zahŕňa aj kritériá bezpečného a postupného obnovenia činností cestovného ruchu a zdravotných protokolov pre ubytovacie a stravovacie zariadenia.Komisia sa snaží umožniť turistom a cestujúcim, aby mohli znova, bezpečne a s dôverou cestovať. "Pomocou opatrení sa snaží zaistiť bezpečnú obnovu voľného pohybu a zrušenie kontrol na vnútorných hraniciach, obnovu dopravných služieb v celej EÚ tak, aby bolo zároveň chránené zdravie pracovníkov v doprave a cestujúcich, bezpečné obnovenie služieb cestovného ruchu, zabezpečenie cezhraničnej interoperability aplikácií na sledovanie kontaktov a zatraktívnenie poukazov pre spotrebiteľov," poznamenala Ludviková.Komisia sa zameriava aj na podporu podnikov v oblasti cestovného ruchu v Európe tak, že zabezpečí likviditu pre podniky v oblasti cestovného, najmä pre malé a stredné podniky, zachová pracovné miesta poskytnutím finančnej pomoci z programu SURE až do výšky 100 miliárd eur a prepojí občanov s miestnou ponukou cestovného ruchu.