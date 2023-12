Liga majstrov: Kodaň s Vavrom a Lobotkov Neapol postúpili do osemfinále

Futbalisti SSC Neapol a FC Kodaň si zaistili postup do osemfinále Ligy majstrov. Úradujúci taliansky šampión so slovenským stredopoliarom Stanislavom Lobotkom zvíťazil v C-skupine nad Bragou 2:0. Dánskeho majstra v kádri s obrancom Denisom Vavrom posunulo ďalej víťazstvo 1:0 v "áčku" nad Galatasarayom Istanbul. Manchester United prehral s Bayernom Mníchov 0:1, skončil posledný a na jar bude bez európskych pohárov.

V utorňajšom programe pútala pozornosť najmä A-skupina, z ktorej mohli pred záverečným kolom postúpiť tri tímy - Kodaň, Galatasaray Istanbul a Manchester United. Dánsky majster privítal Galatasaray a v prípade triumfu by postúpil druhýkrát v klubovej histórii do jarného osemfinále. Kodaň začala aktívne a Peter Ankersen mohol v 8. minúte poslať domácich do vedenia, no krížnou strelou tesne minul ľavú žrď bránky. Mužstvá si uvedomovali dôležitosť duelu a diváci sledovali taktický boj. Domáci v 58. minúte predviedli rýchlu akciu po ľavej strane, Elias Achouri našiel pred bránou nekrytého Lukasa Leragera, ktorý otvoril skóre zápasu. Práve Lerager bol v 90. minúte po druhej ŽK vylúčený a hostia mali prevahu o jedného hráča. Galatasaray mal v závere veľké šance, ale nedokázal dostať loptu za brankára Kamila Grabaru. Turecký tím však skončil v tabuľke na treťom mieste a zahrá si vo vyraďovacej fáze Európskej ligy.



United boli so štyrmi bodmi na dne tabuľky a potrebovali zvíťaziť nad istým víťazom "áčka" Bayernom a dúfať, že duel v Dánsku sa skončí remízou. "Bavori" mali viac z hry v prvom polčase a vytvorili si tri šance, no zaváhali v koncovke. Favorit duelu sa dostal do vedenia v 71. minúte, keď sa po kombinácii hostí uvoľnil v šestnástke Kingsley Coman a prekonal brankára Andreho Onanu. Manchester v ďalšom priebehu nedokázal vyrovnať, naopak Harry Kane mohol ešte zvýšiť. Anglický zástupca tak zostal na poslednej štvrtej priečke A-skupiny a na jar sa nepredstaví v európskych súťažiach. Úradujúci nemecký majster v skupinovej fáze LM neprehral rekordných 40 duelov a len v štyroch remizovali. Naposledy neuspel 27. septembra 2017 na ihrisku Paríža Saint-Germain (0:3).



Neapolu stačila na istotu postupu z druhého miesta aj remíza. "Partenopei" však už od 7. minúty viedli nad Bragou, keď si prihrávku Mattea Politana poslal do vlastnej siete Serdar Saatci. Po polhodine hry zvýšil na 2:0 nigérijský útočník Victor Osimhen. Slovák Lobotka hral do 69. minúty, vystriedal ho Gianluca Gaetano. SSC vedenie udržal a dostal sa medzi najlepších 16 tímov najprestížnejšej európskej klubovej súťaže rovnako ako minulý rok, vtedy vypadol vo štvrťfinále s AC Miláno. Portugalský tím skončil tretí v tabuľke a predstaví sa vo vyraďovacej časti Európskej ligy.



V druhom stretnutí "céčka" zostal Real Madrid stopercentný aj po záverečnom stretnutí v skupinovej fáze. Na ihrisku Unionu Berlín uspel po výsledku 3:2. Hostia sa mohli dostať do vedenia v 45. minúte, keď Diogo Leite zahral rukou v šestnáske, no Luka Modrič penaltu nepremenil. Union z protiútoku skóroval. Veľkú chybu Davida Alabu využil Kevin Volland. "Biely balet" v druhom polčase zvýšil aktivitu a Joselu po hodine hry hlavou vyrovnal. Ten istý hráč o jedenásť minút neskôr strelil druhý gól a opäť po hlavičke. Domáci však vyrovnali v 85. minúte, keď sa strelou spoza šestnástky presadil Čech Alex Král. Favorit okamžite kontroval a Dani Ceballos znova poslal Real do vedenia.



V šlágri D-skupiny remizoval Inter s Realom Sociedad 0:0. Oba tímy mali už pred duelom istý postup, no v hre bolo prvé miesto. Španielsky tím bol na čele skupiny a vďaka nerozhodnému výsledku ho potvrdil. Na tretej priečke bol FC Salzburg, ale nezvládol domáci súboj proti Benfice a prehral 1:3. Portugalský tím sa vďaka víťazstvu a trom bodom dostal pred súpera a pokračuje na jar v Európskej lige.



Futbalisti Arsenalu Londýn remizovali v B-skupine na ihrisku PSV Eindhoven 1:1. "Kanonieri" mali už pred duelom isté prvé miesto. Francúzsky Racingu Lens zdolal Sevillu 2:1 a predstaví sa v Európskej lige. V "béčku" bolo už pred záverečným kolom isté, že do osemfinále postúpili Arsenal a PSV. Hostia viedli od 42. minúty vďaka zakončeniu Eddieho Nketiaha. Eindhoven však vyrovnal na začiatku druhého polčasu, keď sa presadil Yorbe Vertessen. V druhom skupinovom stretnutí musela Sevilla zvíťaziť na postup do druhej najprestížnejšej európskej pohárovej súťaže, ktorú v uplynulej sezóne vyhrala rekordný siedmykrát. Hostia mohli otvoriť skóre po polhodine, ale strelu Ivana Rakiča vytlačil mimo brankár Brice Samba. V druhom polčase Adria Pedrosa trafil žrď. V 63. minúte Przemyslaw Frankowski premenil penaltu a Lens viedol 1:0. Španielsky tím vyrovnal, keď kapitán Sergio Ramos síce najprv pokutový kop nepremenil, ale ten sa opakoval pre postavenia Sambu a už nezaváhal. Domáci v nadstavenom čase využili brejk a Angelo Fulgini rozhodol o ich triumfe.

6. kolo skupinovej fázy Ligy majstrov:



A-skupina:



Manchester United - Bayern Mníchov 0:1 (0:0)



Gól: 71. Coman







FC Kodaň - Galatasaray Istanbul 1:0 (0:0)



Gól: 58. Lerager, ČK: 90. Lerager po druhej ŽK



/D. Vavro (Kodaň) hral celý zápas/







tabuľka:



1. Bayern Mníchov 6 5 1 0 12:6 16*



2. FC Kodaň 6 2 2 2 8:8 8*



3. Galatasaray 6 1 2 3 10:13 5**



4. Manchester United 6 1 1 4 12:15 4







B-skupina:



Racing Lens - FC Sevilla 2:1 (0:0)



Góly: 63. Frankowski (z 11 m), 90.+6 Fulgini – 79. Ramos (z 11 m)







PSV Eindhoven - Arsenal Londýn 1:1 (0:1)



Góly: 50. Vertessen – 42. Nketiah







tabuľka:



1. Arsenal 6 4 1 1 16:4 13*



2. Eindhoven 6 2 3 1 8:10 9*



3. Lens 6 2 2 2 6:11 8**



4. FC Sevilla 6 0 2 4 7:12 2







C-skupina:



SSC Neapol - SC Braga 2:0 (2:0)



Góly: 9. Saatci (vlastný), 33. Osimhen



/S. Lobotka hral za Neapol do 69. minúty/







Union Berlín - Real Madrid 2:3 (1:0)



Góly: 45.+1 Volland, 85. Král – 61. a 72. Joselu, 89. Ceballos







tabuľka:



1. Real Madrid 6 6 0 0 16:7 18*



2. SSC Neapol 6 3 1 2 10:9 10*



3. SC Braga 6 1 1 4 6:12 4**



4. Union Berlín 6 0 2 4 6:10 2







D-skupina:



Inter Miláno - Real Sociedad 0:0







FC Salzburg - Benfica Lisabon 1:3 (0:2)



Góly: 57. Sučič – 32. Di Maria, 45.+1 Silva, 90.+2 Cabral







tabuľka:



1. Real Sociedad 6 3 3 0 7:2 12*



2. Inter Miláno 6 3 3 0 8:5 12*



3. Benfica Lisabon 6 1 1 4 7:11 4**



4. FC Salzburg 6 1 1 4 4:8 4







* - postup do osemfinále LM



** - účasť vo vyraďovacej fáze EL