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21. septembra 2026
Inter Miami stratil body so San Diegom, favoritovi nestačil ani gól hviezdneho Messiho – VIDEO
Tagy: MLS Major League Soccer
Inter Miami nevyužil šancu priblížiť sa lídrovi celej MLS. Futbalisti amerického klubu Inter Miami aj najväčšia hviezda tímu Lionel Messi sa museli zmieriť s remízou 2:2 v zápase proti San Diego v ...
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21.9.2026 (SITA.sk) - Inter Miami nevyužil šancu priblížiť sa lídrovi celej MLS.
Futbalisti amerického klubu Inter Miami aj najväčšia hviezda tímu Lionel Messi sa museli zmieriť s remízou 2:2 v zápase proti San Diego v rámci zámorskej Major League Soccer (MLS). Tento výsledok výrazne skomplikoval šancu floridského družstva na to, aby sa v tabuľke prípadne dostal cez hráčov Nashvillu na čelo hodnotenia Východnej konferencie, keďže zaostáva už o 11 bodov a do konca základnej časti zostáva ešte osem duelov.
Jasným hrdinom San Diega bol dánsky útočník Anders Dreyer, keď dvoma gólmi zabezpečil hosťom cenný bod. Prvý strelil už v 12. minúte, keď efektívne využil prihrávku od krajana Jeppeho Tverskova a prekonal brankára súpera elegantným lobom.
Domáci nezostali dlho pozadu a už v 24. minúte vyrovnal Messi svojím 101. gólom za Inter Miami. Argentínsky futbalista preukázal majstrovstvo pri štandardke, keď jeho zatočený volej prešiel tesne popri viacerých hráčoch v šestnástke a skončil v sieti.
Inter dominoval v držaní lopty a vypracoval si viacero šancí, ktoré okrem Messiho zahodili aj Luis Suárez či Rodrigo De Paul. Domáci viedli zásahom Suáreza zo 74. minúty, no deľbu bodov zariadil Dreyer opäť po prihrávke Tverskova.
Záver bol veľmi dramatický, San Diego takmer dokonale zaskočilo domácich, ale brankár Dayne St. Clair zneškodnil v nadstavenom čase šancu Kierana Sargeanta.
Inter Miami a Lionel Messi tak budú musieť v nasledujúcich zápasoch zabrať, ak chcú ešte pomýšľať na víťazstvo v konferencii. Prienik do play-off by im už nemal ujsť, ak budú pravidelne bodovať.
Zdroj: SITA.sk - Inter Miami stratil body so San Diegom, favoritovi nestačil ani gól hviezdneho Messiho – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Futbalisti amerického klubu Inter Miami aj najväčšia hviezda tímu Lionel Messi sa museli zmieriť s remízou 2:2 v zápase proti San Diego v rámci zámorskej Major League Soccer (MLS). Tento výsledok výrazne skomplikoval šancu floridského družstva na to, aby sa v tabuľke prípadne dostal cez hráčov Nashvillu na čelo hodnotenia Východnej konferencie, keďže zaostáva už o 11 bodov a do konca základnej časti zostáva ešte osem duelov.
Jasným hrdinom San Diega bol dánsky útočník Anders Dreyer, keď dvoma gólmi zabezpečil hosťom cenný bod. Prvý strelil už v 12. minúte, keď efektívne využil prihrávku od krajana Jeppeho Tverskova a prekonal brankára súpera elegantným lobom.
Domáci nezostali dlho pozadu a už v 24. minúte vyrovnal Messi svojím 101. gólom za Inter Miami. Argentínsky futbalista preukázal majstrovstvo pri štandardke, keď jeho zatočený volej prešiel tesne popri viacerých hráčoch v šestnástke a skončil v sieti.
Inter dominoval v držaní lopty a vypracoval si viacero šancí, ktoré okrem Messiho zahodili aj Luis Suárez či Rodrigo De Paul. Domáci viedli zásahom Suáreza zo 74. minúty, no deľbu bodov zariadil Dreyer opäť po prihrávke Tverskova.
Záver bol veľmi dramatický, San Diego takmer dokonale zaskočilo domácich, ale brankár Dayne St. Clair zneškodnil v nadstavenom čase šancu Kierana Sargeanta.
Inter Miami a Lionel Messi tak budú musieť v nasledujúcich zápasoch zabrať, ak chcú ešte pomýšľať na víťazstvo v konferencii. Prienik do play-off by im už nemal ujsť, ak budú pravidelne bodovať.
Zdroj: SITA.sk - Inter Miami stratil body so San Diegom, favoritovi nestačil ani gól hviezdneho Messiho – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: MLS Major League Soccer
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