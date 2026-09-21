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 24hod.sk    Šport

21. septembra 2026

Oslava gólu DAC nahnevala Trnavu. Rozhodca vylúčil až štyroch členov realizačných tímov vrátane Škrtela – VIDEO


Tagy: Niké liga 2026/2027

Po priebežnom góle na 2:1 a po sérii tvrdých zákrokov domáca lavička slávila presný zásah zrejme viac, ako by mala, čo hostí rozhorčilo a vznikla potýčka. Derby medzi DAC Dunajská Streda a FC ...



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dac dunajska streda 676x451 21.9.2026 (SITA.sk) - Po priebežnom góle na 2:1 a po sérii tvrdých zákrokov domáca lavička slávila presný zásah zrejme viac, ako by mala, čo hostí rozhorčilo a vznikla potýčka.


Derby medzi DAC Dunajská Streda a FC Spartak Trnava sa skončilo zmierlivo - remízou 2:2. Viac ako o futbalových výkonoch sa však hovorí o červených kartách pre členov oboch realizačných tímov. Dokopy boli až štyri.

V 17. minúte otvoril skóre stretnutia domáci Matej Trusa, no onedlho vyrovnal hosťujúci Filip Trello. Ešte do konca prvého polčasu dokázal prinavrátiť vedenie DAC Ammar Ramadan a tým sa všetko začalo.

"Po góle vzplanuli obrovské vášne na ihrisku, lavičke aj tribúnach a výsledkom boli po dve červené karty pre členov realizačných tímov. V druhom polčase už hlavný tréner Trnavy Antonio Muñoz koučoval z tribúny," uviedol klubový web klubu zo Žitného ostrova.

Zápas pokračoval aj bez vinníkov a diváci sa dočkali už len jedného presného zásahu. Pre ich sklamanie padol do siete ich miláčikov a podarilo sa to Lorentovi Mehmetimu v 85. minúte. Body sa tak delili.

Tabuľku vedie Dunajská Streda o skóre pred MŠK Žilina a o dva body práve pred Spartakom. Obaja prenasledovatelia lídra Niké ligy však majú odohraný o duel viac.

"Výsledok nás neteší, pretože sme stratili dva body. V súboji sme dvakrát vyhrávali, mali sme veľa šancí na tretí gól, no nahrali sme súperovi na 2:2. Keď si pozrieme všetky štatistiky a ako sme kontrolovali zápas, tak nemôžeme byť spokojní, ako sme skončili. V prvom polčase sme pri niektorých situáciách mali ťažkosti, ale to sme v druhom vyladili a mali sme niekoľko šancí na ďalšie góly. Celkovo si myslím, že sme si zaslúžili vyhrať. Spravili sme však o jednu chybu viac, ako sme mali, a tak sa s tým teraz musíme vyrovnať," povedal po stretnutí kouč DAC Robert Klauss.



Na tlačovej konferencii sa zúčastnil asistent trénera Spartaku Trnava Mário Auxt, ktorý musel nahradiť Muňoza.

"Vedeli sme, že do čoho ideme, aká ťažká pôda nás čaká. Dunajská Streda má svoju kvalitu a my sme chceli ukázať, že vieme takéto duely zvládať. Dôležité bolo, že po góle, ktorý strelili domáci, sme vedeli zareagovať. Pomerne rýchlo sme vyrovnali, čo je pozitívne, no napriek tomu sme dostali gól do šatne. To by sa nemalo stávať. Počas prestávky sme si povedali pár vecí, ktoré by sme mali napraviť a chlapci šli za vyrovnaním. Aj Dunajská Streda mala šance, ale napriek tomu sa nám podarilo vyrovnať. Myslím si, že remíza je spravodlivý výsledok," zhodnotil.

Po priebežnom góle na 2:1 a po sérii tvrdých zákrokov domáca lavička slávila presný zásah zrejme viac, ako by mala, čo hostí rozhorčilo a vznikla potýčka, ktorá vyústila štyrmi červený kartami od rozhodcu Ivana Kružliaka. Oslavy bolí až vraj až príliš blízko lavičky Spartaka.

Okrem Muňoza sa začervenalo aj pre športového riaditeľa Trnavy Martina Škrtela, asistenta trénera DAC Thomasa Krausa a vedúceho mužstva DAC Ábela Csányiho.


Zdroj: SITA.sk - Oslava gólu DAC nahnevala Trnavu. Rozhodca vylúčil až štyroch členov realizačných tímov vrátane Škrtela – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Niké liga 2026/2027
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