Internetom sa začali šíriť falošné stránky cestovných kancelárií, podvodníci lákajú ľudí na lacné zájazdy

Zrušenie transakcie

9.6.2024 (SITA.sk) - Prípadov, kedy sa dovolenkári stali obeťou podvodníkov pri online nákupe letnej dovolenky, na Slovensku pribúda. V čase last minute zájazdov sa rozmáhajú podvodné webové stránky s falošnými cestovnými kanceláriami , ktoré lákajú na nízke ceny a luxusné destinácie.Na známej sociálnej sieti ponúkajú atraktívne zájazdy za nízke ceny, po zaplatení ktorých sa môže stať, že zostanete doma. Podvodníci využívajú rôzne techniky na oklamanie zákazníkov. Najčastejšie sú to falošné webové stránky, ktoré vyzerajú ako dôveryhodné cestovné kancelárie. Tieto stránky často obsahujú ukradnuté obrázky a recenzie z legitímnych cestovných agentúr.„Často nás nalákajú na ponuky, ktoré sú príliš dobré na to, aby boli pravdivé. Ak niečo vyzerá príliš výhodne, mali by sme zbystriť pozornosť,“ hovorí majiteľ cestovnej kancelárie Daka Podvodníci dokážu vytvoriť identickú webovú stránku so stránkou renomovanej cestovnej kancelárie, ktorú na prvý pohľad bežný užívateľ nerozozná. Hackeri vytvoria kópiu stránky cestovnej kancelárie. Jediné, čo musia urobiť je, že si tú stránku uložia u seba do počítača a následne si kúpia doménu, kam ju zavesia. A tak si už ľudia, netušiac, kupujú dovolenky na podvodnej stránke a nezistia, že ide o falošnú doménu. Mali by sme si všímať písmeno navyše v URL adrese stránky, alebo iný rozdiel v porovnaní s originálnym názvom, pretože to najčastejšie napovedá, že ide o podvodnú stránku,“ hovorí o technikách hackerov odborník na digitalizáciu Milan Cák zo spoločnosti Amcef.Dôveryhodná cestovná kancelária bude mať vždy zabezpečenú stránku a umožní kontaktovať ich prostredníctvom rôznych kanálov.„Informácie ako nesprávne kontaktné údaje, absencia recenzií mimo stránky alebo podozrivo nízke ceny sú jasné znaky podvodu . Spoľahlivé cestovné kancelárie majú transparentnú komunikáciu a poskytnú všetky potrebné informácie,“ vysvetľuje Gavaľa.,Zoznam dôveryhodných cestovných kancelárií si môžete overiť na stránke Slovenskej obchodnej inšpekcie . Poskytuje informácie o poistení cestovnej kancelárie v prípade jej úpadku, vďaka ktorému vám vrátia peniaze za už zaplatený zájazd.O peniaze môžeme prísť, ak zaplatíme za dovolenku vopred, cez neoverené platobné metódy alebo ak poskytneme citlivé osobné údaje podvodníkom.„Ak idete zaplatiť za dovolenku, veľký pozor treba dávať pri zadávaní bankových údajov. V rámci nákupného košíka vás odkáže pred platobnú bránu, kde vám vybehne formulár, kam musíte zadať číslo vašej karty a môže sa stať, že vaša platba sa neuskutočnila. Ani nemala ako, keď tam nie je funkčná platobná brána, to však útočníkovi vôbec neprekáža, ide o zámer. V momente, keď vyplníte údaje vašej karty a dáte odoslať, má útočník kompletné číslo vašej karty a tú môže zneužiť,“ vysvetľuje odborník na digitalizáciu Milan Cák.Ak sa dostaneme do takejto situácie, je dôležité okamžite kontaktovať svoju banku a pokúsiť sa zrušiť transakciu.„Je takmer nemožné zistiť IP adresu útočníka, môžu ju mať aj tridsaťkrát presmerovanú a hoci sedí na Slovensku, svoju virtuálnu sieť má zriadenú napríklad v Amsterdame,“ ozrejmuje Cák.Na sociálnych sieťach sú podľa neho najčastejšie podvody s falošnými bankovými prevodmi.