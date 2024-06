Neoficiálne výsledky eurovoľby 2024: PS pred Smerom a Republikou, SaS a Demokrati na mandát nedosiahnu

Sobotné voľby do Európskeho parlamentu podľa neoficiálnych výsledkov z prostredia politických strán vyhrá opozičné hnutie Progresívne Slovensko (PS), ktorého kandidátku viedol bývalý premiér Ľudovít Ódor.

Vďaka miernemu náskoku nad druhým Smerom by hnutie malo získať 6 z 15 slovenských europoslancov. Smer by mal obsadiť 5 mandátov.

Na treťom mieste prekvapivo skončí mimoparlamentná Republika, preskočila aj stranu Hlas, ktorej prieskumy prisudzovali tretiu priečku. Hnutie súčasného europoslanca Milana Uhríka získa dva mandáty.

Zvyšné dve kreslá si rozdelia už len dve strany: Hlas a Kresťanskodemokratické hnutie.

Tri ďalšie opozičné strany Maďarská aliancia, SaS a Demokrati podľa neoficiálnych výsledkov europoslancov nezískajú.

M. Šimečka: Prvé neoficiálne správy pôsobia nádejne

Prvé neoficiálne výsledky eurovolieb vyzerajú pre Progresívne Slovensko (PS) nádejne. Poukázal na to líder hnutia Michal Šimečka. Bližšie ich nekonkretizoval.



"Chcem poďakovať všetkým, ktorí v sobotu (8. 6.) prišli voliť. A špeciálne ďakujem tým, ktorí prišli zvoliť Progresívne Slovensko. Prvé neoficiálne správy pôsobia nádejne. Zdá sa, že voliči, ktorým záleží na proeurópskom Slovensku, zodpovedne prišli voliť," poznamenal na sociálnej sieti.



Definitívne výsledky eurovolieb vrátane informácií o účasti budú zverejnené v nedeľu po 23.00 h po ukončení hlasovania vo všetkých krajinách Európskej únie. Zverejnia ich na stránke www.volbysr.sk. Výsledky zároveň oficiálne potvrdí komisia na tlačovej konferencii. Predbežné výsledky do tohto času nebude Štatistický úrad SR zverejňovať.

M. Uhrík: Republika by mala byť podľa neoficiálnych výsledkov v EP

Hnutie Republika by podľa neoficiálnych odhadov výsledkov volieb malo mať v europarlamente svojich zástupcov. Uviedol to predseda hnutia a líder kandidátky Milan Uhrík.



"Kým nebudú výsledky oficiálne, tak sa k nim ťažko vyjadrovať. Ale podľa predbežných informácií hnutie Republika bude v europarlamente," poznamenal na sociálnej sieti s tým, že prioritou bude ochrana slovenských záujmov.



SaS: Mandát v EP sme podľa neoficiálnych výsledkov nezískali

Strana SaS nemala podľa neoficiálnych odhadov výsledkov eurovolieb získať mandát v Európskom parlamente (EP). Deliť ju od toho mala necelá desatina percenta. Vyplýva to z vyjadrenia lídra kandidátky SaS do eurovolieb Richarda Sulíka.



"Výsledok beriem ako líder kandidátky na seba, keďže sa nám napriek plnej podpore strany nepodarilo získať mandát. Chcem však v prvom rade poďakovať všetkým našim voličom za hlasy. Taktiež členom SaS a vedeniu strany," poznamenal Sulík s tým, že bude naďalej pôsobiť ako poslanec v Národnej rade SR.



V Európskom parlamente končí 8 zo 14 politikov, ktorí v uplynulom funkčnom období zastupovali Slovensko. Mandát podľa neoficiálnych výsledkov nezískali Ivan Štefanec z KDH, europoslanec SaS Eugen Jurzyca ani Peter Pollák (Slovensko, bývalé OĽaNO).

Do europarlamentu sa nedostali ani Jozef Mihál (Demokrati) a Miroslav Radačovský, ktorý kandidoval za svoje hnutie Slovenský patriot. V roku 2019 bol zvolený na kandidátke ĽSNS.

Mihál do Európskeho parlamentu nastúpil ako náhradník po minuloročných parlamentných voľbách, keď sa uvoľnil mandát po predsedovi PS Michalovi Šimečkovi.

Ďalší traja europoslanci už nekandidovali. Vladimír Bilčík bol v roku 2019 na kandidátke PS/Spolu, Lucia Ďuriš Nicholsonová sa do europarlamentu dostala za SaS. Robert Hajšel kandidoval za Smer, no nebol členom strany.

Najdlhšie spomedzi týchto politikov bol europoslancom Ivan Štefanec. Prvýkrát sa do Európskeho parlamentu dostal v roku 2014 za SDKÚ, potom odišiel do KDH, kde bol pred piatimi rokmi lídrom kandidátky. Tento rok bol na štvrtom mieste.

V Európskom parlamente by mali pokračovať Martin Hojsík a Michal Wiezik z PS, Monika Beňová a Katarína Roth Neveďalová zo Smeru, Milan Uhrík (Republika) a Miriam Lexmann (KDH). Doplní ich deväť novozvolených kandidátov, keďže Slovensko bude mať po týchto voľbách v Európskom parlamente 15 zástupcov.

