Sobota 27.12.2025
|Denník - Správy
27. decembra 2025
Požiar nákladných vozidiel v Michalovciach bol úmyselný, škoda presiahla 300-tisíc eur
Nákladné vozidlá, ktoré v piatok večer horeli v Michalovciach, niekto úmyselne zapálil. Na sociálnej sieti to uvádza
27.12.2025 (SITA.sk) - Nákladné vozidlá, ktoré v piatok večer horeli v Michalovciach, niekto úmyselne zapálil. Na sociálnej sieti to uvádza Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) SR. Hasiči pripomenuli, že požiar štyroch nákladných vozidiel, ťahačov s návesmi, na Priemyselnej ulici v Michalovciach bol ohlásený 26. decembra vo večerných hodinách (predošlé informácie hovorili o troch nákladných vozidlách - pozn. SITA).
„Hasiči zasahujúci v autonómnych dýchacích prístrojoch požiar lokalizovali pomocou viacerých prúdov vody a následne zlikvidovali. Príčinou vzniku požiaru bolo úmyselné zapálenie neznámou osobou," uvádza HaZZ SR s tým, že pri požiari zasahovali hasiči OR HaZZ v Michalovciach, Košiciach a Trebišove, a tiež dobrovoľní hasiči zo Sečoviec, Starého a z Veľkého Revištia. Materiálna škoda, ktorá majiteľovi vznikla v dôsledku požiaru, bola predbežne vyčíslená na sumu 303-tisíc eur.
Zdroj: SITA.sk - Požiar nákladných vozidiel v Michalovciach bol úmyselný, škoda presiahla 300-tisíc eur © SITA Všetky práva vyhradené.
