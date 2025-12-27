Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Z domova

27. decembra 2025

Požiar nákladných vozidiel v Michalovciach bol úmyselný, škoda presiahla 300-tisíc eur


Nákladné vozidlá, ktoré v piatok večer horeli v Michalovciach, niekto úmyselne zapálil. Na sociálnej sieti to uvádza



kamion poziar 676x312 27.12.2025 (SITA.sk) - Nákladné vozidlá, ktoré v piatok večer horeli v Michalovciach, niekto úmyselne zapálil. Na sociálnej sieti to uvádza Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) SR. Hasiči pripomenuli, že požiar štyroch nákladných vozidiel, ťahačov s návesmi, na Priemyselnej ulici v Michalovciach bol ohlásený 26. decembra vo večerných hodinách (predošlé informácie hovorili o troch nákladných vozidlách - pozn. SITA).


„Hasiči zasahujúci v autonómnych dýchacích prístrojoch požiar lokalizovali pomocou viacerých prúdov vody a následne zlikvidovali. Príčinou vzniku požiaru bolo úmyselné zapálenie neznámou osobou," uvádza HaZZ SR s tým, že pri požiari zasahovali hasiči OR HaZZ v Michalovciach, Košiciach a Trebišove, a tiež dobrovoľní hasiči zo Sečoviec, Starého a z Veľkého Revištia. Materiálna škoda, ktorá majiteľovi vznikla v dôsledku požiaru, bola predbežne vyčíslená na sumu 303-tisíc eur.


Zdroj: SITA.sk

