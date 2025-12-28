Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 28.12.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Ivana, Ivona
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Vianoce

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

28. decembra 2025

Polícia vystríha pred nepriaznivým počasím v gelnickom okrese, pre silný vietor tam padajú stromy


Tagy: Gelnica košická polícia nepriaznivé počasie

Polícia vystríha pred nepriaznivým počasím v okrese Gelnica. Ako na sociálnej sieti uviedlo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v ...



Zdieľať
606025968_1348139560689455_2780754494756750161_n e1766925231401 676x467 28.12.2025 (SITA.sk) - Polícia vystríha pred nepriaznivým počasím v okrese Gelnica. Ako na sociálnej sieti uviedlo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach, v danom okrese, najmä v oblasti Nálepkovo, v dôsledku silného vetra padajú stromy a dochádza k poškodeniu infraštruktúry.


„Zvýšené riziko sa týka predovšetkým zalesnených úsekov, dolín a menej frekventovaných komunikácií, kde sa môžu náhle objaviť prekážky na ceste," uviedla polícia.

Varovala aj pred možným výskytom popadaných stromov, uvoľnených konárov, poškodeného elektrického a telekomunikačného vedenia, a tiež možnými lokálnymi výpadkami elektrickej energie.

„Odporúčame zvýšenú opatrnosť pri pohybe v exteriéri, parkovaní vozidiel v blízkosti stromov a pri jazde dotknutými úsekmi," doplnili policajti.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem



Zdroj: SITA.sk - Polícia vystríha pred nepriaznivým počasím v gelnickom okrese, pre silný vietor tam padajú stromy © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Gelnica košická polícia nepriaznivé počasie
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Interpol eviduje v databáze až 55 nezvestných osôb zo Slovenska, vrátane dvoch novinárov
<< predchádzajúci článok
Kresťanskí demokrati mohli byť vo vláde s Ficom až štyrikrát, Majerský odmieta spolupracovať so Smerom

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 