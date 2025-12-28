|
|
28. decembra 2025
Polícia vystríha pred nepriaznivým počasím v gelnickom okrese, pre silný vietor tam padajú stromy
Polícia vystríha pred nepriaznivým počasím v okrese Gelnica. Ako na sociálnej sieti uviedlo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v ...
28.12.2025 (SITA.sk) - Polícia vystríha pred nepriaznivým počasím v okrese Gelnica. Ako na sociálnej sieti uviedlo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach, v danom okrese, najmä v oblasti Nálepkovo, v dôsledku silného vetra padajú stromy a dochádza k poškodeniu infraštruktúry.
„Zvýšené riziko sa týka predovšetkým zalesnených úsekov, dolín a menej frekventovaných komunikácií, kde sa môžu náhle objaviť prekážky na ceste," uviedla polícia.
Varovala aj pred možným výskytom popadaných stromov, uvoľnených konárov, poškodeného elektrického a telekomunikačného vedenia, a tiež možnými lokálnymi výpadkami elektrickej energie.
„Odporúčame zvýšenú opatrnosť pri pohybe v exteriéri, parkovaní vozidiel v blízkosti stromov a pri jazde dotknutými úsekmi," doplnili policajti.
